Rossiyalik jurnalist o‘zbek futbolining Yevropadagi shov-shuvli yo‘lini tahlil qildi

·138·Sport
Rossiyalik jurnalist o‘zbek futbolining Yevropadagi shov-shuvli yo‘lini tahlil qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik jurnalist Aleksey Yakovenko o‘zbek futbolining Yevropadagi rivojlanishini tahlil qilib, Eldor Shomurodovning «Rostov»dan «Roma»gacha bo‘lgan yo‘lini mintaqa futbolchilari uchun muhim tramplin deb atadi.
  • 2026 yilgi Jahon chempionatida O‘zbekistonning tarixiy debyuti va Shomurodovning turnirning eng yaxshi gollaridan biri deb topilgan goli o‘zbek futbolida yangi davrni boshlab berdi.

Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston futbolchilarining Yevropa maydonlaridagi faol ishtiroki xalqaro sport matbuotining diqqat markaziga chiqdi. Rossiyalik taniqli sport jurnalisti Aleksey Yakovenko o‘z maqolasida mintaqa futbolchilarining kuchli Yevropa ligalariga chiqishida Eldor Shomurodovning bosib o‘tgan yo‘li o‘ziga xos katalizator va tramplin bo‘lganini alohida e’tirof etdi.

2026 yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy muvaffaqiyatlar va yosh iqtidorlarning qit’aning turli chempionatlariga yopirilib kirib borishi o‘zbek futboli rivojida yangi erani boshlab berdi.

Mundialdagi shedevr: Shomurodovning tarixiy goli

2026 yilning yozi O‘zbekiston futboli uchun oltin harflar bilan yozildi:

  • Tarixiy debyut: O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida qatnashdi;

  • Muxlislar e’tirofi: Jamoa sardori Eldor Shomurodovning Kongo DR terma jamoasi darvozasiga yo‘llagan qoyilmaqom goli muxlislar o‘rtasidagi ovoz berish natijalariga ko‘ra turnir guruh bosqichining eng yaxshi goli deb topildi;

  • FIFA bahosi: Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Shomurodovning ushbu zarbasini butun jahon chempionatidagi eng chiroyli ikkita goldan biri sifatida rasman qayd etdi.

«Rostov» tavakkalidan «Jenoa» va «Roma»gacha: Eldorning klassik tramplini

Shomurodovning Yevropadagi yo‘li Markaziy Osiyo o‘yinchilari uchun haqiqiy yo‘riqnomaga aylandi:

  • Ishonchsizlikni yengish: 2017 yilda «Bunyodkor»dan 22 yoshida «Rostov»ga kelgan hujumchini Rossiyada deyarli hech kim tanimasdi. «Rostov» tavakkal qildi va bu to‘liq oqlandi — 91 o‘yinda 18 gol, 2019/20 yilgi mavsumda esa 11 gol bilan jamoa to‘purariga aylandi;

  • A Seriyaga sakrash: 2020 yil kuzida Italiyaning eng ko‘hna klubi «Jenoa» uni 8 million yevro (va keyingi sotuvdan 15% ulush) evaziga sotib oldi;

  • 17,5 millionlik rekord: Bir yildan so‘ng «Roma» o‘zbek forvardini 17,5 million yevro va bonuslar evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi. Keyinchalik «Spetsiya» va «Kalyari» klublaridagi ijaralardan so‘ng, Shomurodov Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubida o‘z to‘purarlik mahoratini qayta tikladi va to‘laqonli transfer qilindi.

Boshqacha yo‘l: Husanovning «Manchester Siti»ga 40 millionlik transferi

Agar Shomurodov Rossiya orqali yo‘l ochgan bo‘lsa, himoyachi Abduqodir Husanov mutlaqo yangi va samarali marshrutni ko‘rsatib berdi:

  • Belarus yo‘nalishi: Husanov «Bunyodkor» tizimidan to‘g‘ridan to‘g‘ri Minskning «Energetik-BGU» klubiga o‘tdi. Belarus klublarining yevrokuboklarda qatnashish huquqi saqlanib qolgani yosh himoyachining xalqaro skautlar ko‘ziga tezroq tushishiga yordam berdi;

  • Fransiyadan Angliya grandiga: «Lans»dagi bir yarim yillik yorqin o‘yinlaridan so‘ng, 2025 yil yanvar oyida Yevropa grandi «Manchester Siti» Husanov uchun 40 million yevro to‘lab, uni o‘z safiga qo‘shib oldi;

  • Mintaqa rekordi: Bu transfer Markaziy Osiyo futbol tarixidagi eng qimmat xarid sifatida mutlaq rekordni o‘rnatdi.

Yangi to‘lqin: O‘zbek yoshlarining Yevropa bo‘ylab ekspansiyasi

Shomurodov va Husanov yaratgan muvaffaqiyatli pretsedent tufayli bugun o‘zbek futbolining yangi avlodi xorij chempionatlarini faol zabt etmoqda:

  • Umarali Rahmonaliyev — Ozarboyjon chempioni «Sabax» safida Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida javlon urmoqda;

  • Behruz Karimov — Jahon chempionatidan so‘ng Shveysariyaning kuchli «Lugano» klubi bilan shartnoma imzoladi;

  • Jahongir O‘rozov — Rossiya Premer-ligasining «Rubin» klubiga o‘tdi;

  • Mahmudjon Mahamadjonov — «Dinamo Maxachqal’a» tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlamoqda;

  • Abbosbek Fayzullayev — Rossiyada SSKAning bosh kashfiyotiga aylanganidan so‘ng, hozirda Turkiya Superligasida Eldor Shomurodov bilan bir chempionatda porlamoqda.

Yevropaning top-klublari endi Markaziy Osiyoni shunchaki chetda qolgan mintaqa emas, balki jismonan baquvvat, taktik jihatdan pishiq va arzon bahoga topiladigan noyob iqtidorlar o‘chog‘i sifatida ko‘rmoqda. Bu esa yaqin kelajakda yanada ko‘plab o‘zbek futbolchilarining kuchli beshlik ligalarida paydo bo‘lishidan dalolat beradi.

Eldor ShomurodovManchester Siti2026 Jahon chempionatiO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdiInfantinoni hayratda qoldirgan jasorat: U O‘zbekistonning JCH-2026'dagi o‘yinlariga baho berdi1 oktabr 11:466 o‘yinda 6 ta gol! Nuri Shahin Eldor Shomurodovning sermahsulligi sirini ochdi6 o‘yinda 6 ta gol! Nuri Shahin Eldor Shomurodovning sermahsulligi sirini ochdi3 oktabr 09:34Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi25 sentabr 21:43Neymar infeksiya sababli «Santos» mashg'ulotlarini o'tkazib yubordiNeymar infeksiya sababli «Santos» mashg'ulotlarini o'tkazib yubordi27 aprel 15:07Oljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadiOljas Abrayev O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatlarini yuqori baholadi12 iyun 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?