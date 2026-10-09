Rossiyalik jurnalist o‘zbek futbolining Yevropadagi shov-shuvli yo‘lini tahlil qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik jurnalist Aleksey Yakovenko o‘zbek futbolining Yevropadagi rivojlanishini tahlil qilib, Eldor Shomurodovning «Rostov»dan «Roma»gacha bo‘lgan yo‘lini mintaqa futbolchilari uchun muhim tramplin deb atadi.
- 2026 yilgi Jahon chempionatida O‘zbekistonning tarixiy debyuti va Shomurodovning turnirning eng yaxshi gollaridan biri deb topilgan goli o‘zbek futbolida yangi davrni boshlab berdi.
Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston futbolchilarining Yevropa maydonlaridagi faol ishtiroki xalqaro sport matbuotining diqqat markaziga chiqdi. Rossiyalik taniqli sport jurnalisti Aleksey Yakovenko o‘z maqolasida mintaqa futbolchilarining kuchli Yevropa ligalariga chiqishida Eldor Shomurodovning bosib o‘tgan yo‘li o‘ziga xos katalizator va tramplin bo‘lganini alohida e’tirof etdi.
2026 yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy muvaffaqiyatlar va yosh iqtidorlarning qit’aning turli chempionatlariga yopirilib kirib borishi o‘zbek futboli rivojida yangi erani boshlab berdi.
Mundialdagi shedevr: Shomurodovning tarixiy goli
2026 yilning yozi O‘zbekiston futboli uchun oltin harflar bilan yozildi:
Tarixiy debyut: O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida qatnashdi;
Muxlislar e’tirofi: Jamoa sardori Eldor Shomurodovning Kongo DR terma jamoasi darvozasiga yo‘llagan qoyilmaqom goli muxlislar o‘rtasidagi ovoz berish natijalariga ko‘ra turnir guruh bosqichining eng yaxshi goli deb topildi;
FIFA bahosi: Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) Shomurodovning ushbu zarbasini butun jahon chempionatidagi eng chiroyli ikkita goldan biri sifatida rasman qayd etdi.
«Rostov» tavakkalidan «Jenoa» va «Roma»gacha: Eldorning klassik tramplini
Shomurodovning Yevropadagi yo‘li Markaziy Osiyo o‘yinchilari uchun haqiqiy yo‘riqnomaga aylandi:
Ishonchsizlikni yengish: 2017 yilda «Bunyodkor»dan 22 yoshida «Rostov»ga kelgan hujumchini Rossiyada deyarli hech kim tanimasdi. «Rostov» tavakkal qildi va bu to‘liq oqlandi — 91 o‘yinda 18 gol, 2019/20 yilgi mavsumda esa 11 gol bilan jamoa to‘purariga aylandi;
A Seriyaga sakrash: 2020 yil kuzida Italiyaning eng ko‘hna klubi «Jenoa» uni 8 million yevro (va keyingi sotuvdan 15% ulush) evaziga sotib oldi;
17,5 millionlik rekord: Bir yildan so‘ng «Roma» o‘zbek forvardini 17,5 million yevro va bonuslar evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi. Keyinchalik «Spetsiya» va «Kalyari» klublaridagi ijaralardan so‘ng, Shomurodov Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubida o‘z to‘purarlik mahoratini qayta tikladi va to‘laqonli transfer qilindi.
Boshqacha yo‘l: Husanovning «Manchester Siti»ga 40 millionlik transferi
Agar Shomurodov Rossiya orqali yo‘l ochgan bo‘lsa, himoyachi Abduqodir Husanov mutlaqo yangi va samarali marshrutni ko‘rsatib berdi:
Belarus yo‘nalishi: Husanov «Bunyodkor» tizimidan to‘g‘ridan to‘g‘ri Minskning «Energetik-BGU» klubiga o‘tdi. Belarus klublarining yevrokuboklarda qatnashish huquqi saqlanib qolgani yosh himoyachining xalqaro skautlar ko‘ziga tezroq tushishiga yordam berdi;
Fransiyadan Angliya grandiga: «Lans»dagi bir yarim yillik yorqin o‘yinlaridan so‘ng, 2025 yil yanvar oyida Yevropa grandi «Manchester Siti» Husanov uchun 40 million yevro to‘lab, uni o‘z safiga qo‘shib oldi;
Mintaqa rekordi: Bu transfer Markaziy Osiyo futbol tarixidagi eng qimmat xarid sifatida mutlaq rekordni o‘rnatdi.
Yangi to‘lqin: O‘zbek yoshlarining Yevropa bo‘ylab ekspansiyasi
Shomurodov va Husanov yaratgan muvaffaqiyatli pretsedent tufayli bugun o‘zbek futbolining yangi avlodi xorij chempionatlarini faol zabt etmoqda:
Umarali Rahmonaliyev — Ozarboyjon chempioni «Sabax» safida Yevropa Chempionlar ligasi bahslarida javlon urmoqda;
Behruz Karimov — Jahon chempionatidan so‘ng Shveysariyaning kuchli «Lugano» klubi bilan shartnoma imzoladi;
Jahongir O‘rozov — Rossiya Premer-ligasining «Rubin» klubiga o‘tdi;
Mahmudjon Mahamadjonov — «Dinamo Maxachqal’a» tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlamoqda;
Abbosbek Fayzullayev — Rossiyada SSKAning bosh kashfiyotiga aylanganidan so‘ng, hozirda Turkiya Superligasida Eldor Shomurodov bilan bir chempionatda porlamoqda.
Yevropaning top-klublari endi Markaziy Osiyoni shunchaki chetda qolgan mintaqa emas, balki jismonan baquvvat, taktik jihatdan pishiq va arzon bahoga topiladigan noyob iqtidorlar o‘chog‘i sifatida ko‘rmoqda. Bu esa yaqin kelajakda yanada ko‘plab o‘zbek futbolchilarining kuchli beshlik ligalarida paydo bo‘lishidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…