Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?

·41·Sport
Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiya termasi bilan Toshkentda o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi kutilmoqda.
  • Bu o‘yin O‘zbekiston uchun 2027 yilgi Osiyo kubogiga tayyorgarlikning muhim bosqichi bo‘ladi.
  • Rossiya termasi oktyabr oyida Eronni 2:0, Namibiyani 6:0 hisobida mag‘lub etib, Nigeriya bilan 3:3 o‘ynagan.
  • O‘zbekiston esa Eronni 3:1, Suriyani 4:1 hisobida yutib, Janubiy Koreyaga 0:2 hisobida yutqazgan.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida Rossiya milliy jamoasi bilan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi kutilmoqda. «RB Sport» nashri xabariga ko‘ra, Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya termasining navbatdagi nazorat bahslaridan biri Toshkentda safar maqomida bo‘lib o‘tishi ehtimoli juda yuqori.

Rossiyaliklar noyabrdagi ikkinchi bellashuvni o‘z maydonida o‘tkazishni rejalashtirgan bo‘lsa, hamyurtlarimiz uchun bu bahs qit’a birinchiligiga tayyorgarlik yo‘lidagi eng muhim bosqichlardan biri bo‘ladi.

Jamoalarning so‘nggi natijalari: Karpin va Kannavaro sinovlari

Har ikki terma jamoa yaqinda bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda bir qator jiddiy to‘qnashuvlarni o‘tkazdi:

  • Rossiyaning oktyabrdagi yurishi: Valeriy Karpin jamoasi Eronni (2:0) va Namibiyani (6:0) ishonchli hisobda mag‘lub etgan bo‘lsa, Nigeriya bilan kechgan keskin bahsda jangovar durang (3:3) qayd etdi;

  • O‘zbekistonning g‘alabalari va safardagi imtihon: Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston termasi Jahon chempionatidan keyingi yig‘in doirasida Eronni 3:1, Suriyani esa 4:1 hisobida taslim etdi. Janubiy Koreyada tashkil etilgan uchinchi bahsda esa vakillarimiz 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Nishonda — Osiyo kubogi–2027: Kannavaro shogirdlarining taqvimi

Mazkur nazorat bellashuvlari 2027 yil boshida Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida o‘tkaziladigan qit’a kubogiga muhim hozirlik vazifasini bajaradi:

  • Qur’a va raqiblar: 24 ta jamoa ishtirok etadigan turnirda hamyurtlarimiz kuchli guruhdan joy oldi;

  • 1-tur (8 yanvar): O‘zbekiston qit’a birinchiligidagi ilk bahsini Iordaniyaga qarshi boshlaydi;

  • 2-tur (13 yanvar): Ikkinchi turda KXDR futbolchilari bilan to‘qnashuv kutmoqda;

  • 3-tur (18 yanvar): Guruhdagi yakuniy uchrashuv Bahrayn milliy terma jamoasiga qarshi bo‘ladi.

Musobaqaning hal qiluvchi final o‘yini esa 5 fevral kuni Ar-Riyod shahridagi muhtasham «King Fahd Sports City Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi. Rossiyaga qarshi bo‘lajak ehtimoliy bellashuv Fabio Kannavaroga asosiy tarkib kuchini yana bir bor sinovdan o‘tkazish uchun ajoyib imkoniyatdir.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiRossiya milliy terma jamoasiFIFA kunlariKannavaro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...8 oktabr 18:10Kannavaroning roli, «pasayish» va yangi legioner: Dostonbek Hamdamov ochiq gapirdiKannavaroning roli, «pasayish» va yangi legioner: Dostonbek Hamdamov ochiq gapirdi12 avgust 06:13FIFAning yangi sanksiyalari Jahongir O‘rozov transferiga ta’sir qiladimi?FIFAning yangi sanksiyalari Jahongir O‘rozov transferiga ta’sir qiladimi?22 iyul 18:03Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"Javohir Sindarovdan tarixiy va’da: “Jahon shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelaman!"30 sentabr 11:26Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkin19 avgust 19:07Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)3 avgust 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi