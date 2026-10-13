Katta futbol kutilmoqda: Rossiya terma jamoasi noyabrda O‘zbekistonga safar qiladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiya termasi bilan Toshkentda o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi kutilmoqda.
- Bu o‘yin O‘zbekiston uchun 2027 yilgi Osiyo kubogiga tayyorgarlikning muhim bosqichi bo‘ladi.
- Rossiya termasi oktyabr oyida Eronni 2:0, Namibiyani 6:0 hisobida mag‘lub etib, Nigeriya bilan 3:3 o‘ynagan.
- O‘zbekiston esa Eronni 3:1, Suriyani 4:1 hisobida yutib, Janubiy Koreyaga 0:2 hisobida yutqazgan.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida Rossiya milliy jamoasi bilan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi o‘tkazishi kutilmoqda. «RB Sport» nashri xabariga ko‘ra, Valeriy Karpin boshchiligidagi Rossiya termasining navbatdagi nazorat bahslaridan biri Toshkentda safar maqomida bo‘lib o‘tishi ehtimoli juda yuqori.
Rossiyaliklar noyabrdagi ikkinchi bellashuvni o‘z maydonida o‘tkazishni rejalashtirgan bo‘lsa, hamyurtlarimiz uchun bu bahs qit’a birinchiligiga tayyorgarlik yo‘lidagi eng muhim bosqichlardan biri bo‘ladi.
Jamoalarning so‘nggi natijalari: Karpin va Kannavaro sinovlari
Har ikki terma jamoa yaqinda bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda bir qator jiddiy to‘qnashuvlarni o‘tkazdi:
Rossiyaning oktyabrdagi yurishi: Valeriy Karpin jamoasi Eronni (2:0) va Namibiyani (6:0) ishonchli hisobda mag‘lub etgan bo‘lsa, Nigeriya bilan kechgan keskin bahsda jangovar durang (3:3) qayd etdi;
O‘zbekistonning g‘alabalari va safardagi imtihon: Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston termasi Jahon chempionatidan keyingi yig‘in doirasida Eronni 3:1, Suriyani esa 4:1 hisobida taslim etdi. Janubiy Koreyada tashkil etilgan uchinchi bahsda esa vakillarimiz 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Nishonda — Osiyo kubogi–2027: Kannavaro shogirdlarining taqvimi
Mazkur nazorat bellashuvlari 2027 yil boshida Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida o‘tkaziladigan qit’a kubogiga muhim hozirlik vazifasini bajaradi:
Qur’a va raqiblar: 24 ta jamoa ishtirok etadigan turnirda hamyurtlarimiz kuchli guruhdan joy oldi;
1-tur (8 yanvar): O‘zbekiston qit’a birinchiligidagi ilk bahsini Iordaniyaga qarshi boshlaydi;
2-tur (13 yanvar): Ikkinchi turda KXDR futbolchilari bilan to‘qnashuv kutmoqda;
3-tur (18 yanvar): Guruhdagi yakuniy uchrashuv Bahrayn milliy terma jamoasiga qarshi bo‘ladi.
Musobaqaning hal qiluvchi final o‘yini esa 5 fevral kuni Ar-Riyod shahridagi muhtasham «King Fahd Sports City Stadium» arenasida bo‘lib o‘tadi. Rossiyaga qarshi bo‘lajak ehtimoliy bellashuv Fabio Kannavaroga asosiy tarkib kuchini yana bir bor sinovdan o‘tkazish uchun ajoyib imkoniyatdir.
Izohlar 0
…