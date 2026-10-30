Rasman: Bahodir Ahmedov yana O‘zbekiston futzal milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘ldi

·65·Sport
Rasman: Bahodir Ahmedov yana O‘zbekiston futzal milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahodir Ahmedov O‘zbekiston futzal milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi.
  • U salomatligi sababli lavozimini tark etgan Xose Mariya Mendesning o‘rnini egalladi.
  • Mutaxassis bilan 2028 yilgi Osiyo chempionati yakuniga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolandi.
  • Bahodir Ahmedov avval ham terma jamoani boshqarib, qit’a birinchiligida bronza medallarini qo‘lga kiritgan va 2021 yilgi Jahon chempionatida jamoani pley-off bosqichiga olib chiqqan.

O‘zbekiston futzal milliy jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi. O‘zbekiston futzal federatsiyasi Ijroiya qo‘mitasining qaroriga binoan, terma jamoa boshqaruvi tajribali va mahalliy mutaxassis Bahodir Ahmedovga ishonib topshirildi.

Ispaniyalik mutaxassis Xose Mariya Mendes salomatligi bilan bog‘liq sabablarga ko‘ra o‘z lavozimini tark etgach, federatsiya milliy jamoaga rahbarlik qilish uchun qator mahalliy va xorijlik nomzodlarni ko‘rib chiqqan edi. Natijada o‘zbek futzalini ich-ichidan mukammal biladigan va xalqaro maydonda salmoqli tajribaga ega bo‘lgan Ahmedov nomzodi yakdillik bilan ma’qullandi.

Shartnoma muddati va oldindagi katta maqsadlar

Federatsiya matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, hamkorlik uzoq muddatli strategik rejalarni o‘z ichiga oladi:

  • 2028 yilgacha kelishuv: Bahodir Ahmedov bilan O‘zbekiston milliy jamoasini 2028 yilgi Osiyo chempionati yakuniga qadar boshqarish bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishildi;

  • Rasmiy tanishtiruv: Yangi bosh murabbiyni keng sport jamoatchiligi hamda ommaviy axborot vositalariga rasman tanishtirish marosimining vaqti va joyi yaqin kunlarda e’lon qilinadi.

O‘yinchilikdan chempionlikkacha: Bosib o‘tilgan yo‘l

1976 yil 9 sentyabrda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tug‘ilgan Bahodir Ahmedov milliy futzalning poydevorini qurgan mutaxassislardan biridir:

  • Maydondagi zafarlar: Futzal mamlakatga kirib kelgan yillarda Chirchiqning «Splav», «Elektrokimyosanoat» va «Soliqchi» klublarida to‘p surgan. Keyinchalik «Yunusobod» DJQA, «Ardus» hamda «Stroitel Zarafshon» safida mamlakat chempionligini qo‘lga kiritgan;

  • Klublardagi yutuqlar: Murabbiylik faoliyatida «Maksam-Chirchiq» klubini sovrindorlar qatoriga olib chiqqan, «Jizzax-Kenteks» jamoasi bilan esa O‘zbekiston chempionligiga erishgan.

Terma jamoadagi tarixiy tajriba: Jahon chempionati va Osiyo sovrinlari

Ahmedov milliy jamoa boshqaruvida ilgari ham yorqin natijalarga erishgan:

  • Osiyo kubogi medallari: Uning boshqaruvi davrida O‘zbekiston termasi qit’a birinchiligida ikki bor bronza medallariga sazovor bo‘lgan;

  • Mundialdagi pley-off: 2021 yili Litvada o‘tkazilgan futzal bo‘yicha Jahon chempionatida Ahmedov shogirdlari guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-off (1/8 final) bosqichida to‘p surgan.

Osiyo va jahon arenalarida yuksak obro‘ga ega bo‘lgan milliy futzal terma jamoasi Bahodir Ahmedov boshchiligida endi 2028 yilgi qit’a chempionatiga tayyorgarlik va yangi g‘alabalar sari yo‘l oladi.

Bahodir AhmedovO‘zbekiston futzal milliy jamoasiO‘zbekiston futzal federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futzal bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi Vengriyani safarda taslim etdiFutzal bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi Vengriyani safarda taslim etdi18 sentabr 05:37O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldi22 sentabr 21:29O‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdiO‘zbek boksida katta shov-shuv: Bahodir Jalolov IBF reytingida Fyuri va Uaylderni ortda qoldirdi10 sentabr 07:09IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?22 sentabr 18:01Toshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlariToshkentda jahon afsonalari: Futzal bo‘yicha O‘zbekiston Superkubogi tafsilotlari21 avgust 17:42Islom Ahmedov "Andijon" bosh murabbiyiga aylandiIslom Ahmedov "Andijon" bosh murabbiyiga aylandi19 may 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi