Rasman: Bahodir Ahmedov yana O‘zbekiston futzal milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahodir Ahmedov O‘zbekiston futzal milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi.
- U salomatligi sababli lavozimini tark etgan Xose Mariya Mendesning o‘rnini egalladi.
- Mutaxassis bilan 2028 yilgi Osiyo chempionati yakuniga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolandi.
- Bahodir Ahmedov avval ham terma jamoani boshqarib, qit’a birinchiligida bronza medallarini qo‘lga kiritgan va 2021 yilgi Jahon chempionatida jamoani pley-off bosqichiga olib chiqqan.
O‘zbekiston futzal milliy jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi. O‘zbekiston futzal federatsiyasi Ijroiya qo‘mitasining qaroriga binoan, terma jamoa boshqaruvi tajribali va mahalliy mutaxassis Bahodir Ahmedovga ishonib topshirildi.
Ispaniyalik mutaxassis Xose Mariya Mendes salomatligi bilan bog‘liq sabablarga ko‘ra o‘z lavozimini tark etgach, federatsiya milliy jamoaga rahbarlik qilish uchun qator mahalliy va xorijlik nomzodlarni ko‘rib chiqqan edi. Natijada o‘zbek futzalini ich-ichidan mukammal biladigan va xalqaro maydonda salmoqli tajribaga ega bo‘lgan Ahmedov nomzodi yakdillik bilan ma’qullandi.
Shartnoma muddati va oldindagi katta maqsadlar
Federatsiya matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, hamkorlik uzoq muddatli strategik rejalarni o‘z ichiga oladi:
2028 yilgacha kelishuv: Bahodir Ahmedov bilan O‘zbekiston milliy jamoasini 2028 yilgi Osiyo chempionati yakuniga qadar boshqarish bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishildi;
Rasmiy tanishtiruv: Yangi bosh murabbiyni keng sport jamoatchiligi hamda ommaviy axborot vositalariga rasman tanishtirish marosimining vaqti va joyi yaqin kunlarda e’lon qilinadi.
O‘yinchilikdan chempionlikkacha: Bosib o‘tilgan yo‘l
1976 yil 9 sentyabrda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tug‘ilgan Bahodir Ahmedov milliy futzalning poydevorini qurgan mutaxassislardan biridir:
Maydondagi zafarlar: Futzal mamlakatga kirib kelgan yillarda Chirchiqning «Splav», «Elektrokimyosanoat» va «Soliqchi» klublarida to‘p surgan. Keyinchalik «Yunusobod» DJQA, «Ardus» hamda «Stroitel Zarafshon» safida mamlakat chempionligini qo‘lga kiritgan;
Klublardagi yutuqlar: Murabbiylik faoliyatida «Maksam-Chirchiq» klubini sovrindorlar qatoriga olib chiqqan, «Jizzax-Kenteks» jamoasi bilan esa O‘zbekiston chempionligiga erishgan.
Terma jamoadagi tarixiy tajriba: Jahon chempionati va Osiyo sovrinlari
Ahmedov milliy jamoa boshqaruvida ilgari ham yorqin natijalarga erishgan:
Osiyo kubogi medallari: Uning boshqaruvi davrida O‘zbekiston termasi qit’a birinchiligida ikki bor bronza medallariga sazovor bo‘lgan;
Mundialdagi pley-off: 2021 yili Litvada o‘tkazilgan futzal bo‘yicha Jahon chempionatida Ahmedov shogirdlari guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, pley-off (1/8 final) bosqichida to‘p surgan.
Osiyo va jahon arenalarida yuksak obro‘ga ega bo‘lgan milliy futzal terma jamoasi Bahodir Ahmedov boshchiligida endi 2028 yilgi qit’a chempionatiga tayyorgarlik va yangi g‘alabalar sari yo‘l oladi.
Izohlar 0
…