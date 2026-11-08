30 ochko va 2-o‘rin: “Real Madrid” La Liga chempionlik poygasidagi bosimni oshirmoqda

·70·Sport
30 ochko va 2-o‘rin: “Real Madrid” La Liga chempionlik poygasidagi bosimni oshirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid»
  • Ispaniya La Ligasining 12-turida «Valensiya» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 30 ochko bilan 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
  • Uchrashuvda Federiko Valverde, Arda Guler va Kilian Mbappe raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
  • Mezbonlar safida Xose Luis Gayya 80-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng «Valensiya» 9 ochko bilan 19-o‘rinda qolib, xavfli hududdan chiqa olmadi.

Ispaniya La Ligasining 12-turi doirasida markaziy qarama-qarshiliklardan biri bo‘lib o‘tdi. «Real Madrid» safarda xavfli raqiblardan biri hisoblangan «Valensiya» mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi va yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.

«Qirollik klubi»ning yorqin hujumlari va maydon egalarining asabiy harakatlari bilan kechgan bahs madridliklarning to‘liq ustunligida yakunlandi.

Valverdening durdonasi va Mbappening nuqtasi: O‘yin xronikasi

«Mestalya» stadionida kechgan bellashuvda mehmonlar raqib himoyasini chiroyli kombinatsiyalar bilan parchalab tashladi:

  • Valverdedan supergol: Uchrashuvning 28-daqiqasida Federiko Valverde o‘ziga xos kuchli va aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi — 0:1;

  • Gulerdan ustunlik: Oradan ko‘p o‘tmay, 36-daqiqada turkiyalik yosh iqtidor sohibi Arda Guler hisobdagi farqni ikkitaga yetkazib, tanaffusga Madrid klubining ishonchli ustunligi bilan chiqib ketishini ta’minladi — 0:2;

  • Mbappedan yakuniy zarba va qizil kartochka: Ikkinchi bo‘limda ham hujumkorlikni susaytirmagan «Real» safida 75-daqiqada Kilian Mbappe o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi. Oradan 5 daqiqa o‘tib, 80-daqiqada «Valensiya» sardori Xose Luis Gayya qo‘pol harakati uchun maydondan chetlatildi va mezbonlarning kambek qilish umidlariga butunlay chek qo‘yildi.

Turnir jadvali: Chempionlik poygasida qaynoq kurash

Safardagi ushbu yirik muvaffaqiyat musobaqa jadvalidagi vaziyatga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Real» 2-o‘ringa chiqib oldi: Qimmatli 3 ochkoni naqd qilgan madridliklar o‘z ochkolari sonini 30 taga yetkazib, jadvalning 2-pog‘onasini mustahkamladi va peshqadamlik uchun kurashda bosimni saqlab qoldi;

  • «Valensiya» xavfli hududda: Inqirozdan chiqib keta olmayotgan «ko‘rshapalaklar» esa 12 turdan so‘ng atigi 9 ochko bilan jadvalning xavfli 19-pog‘onasida qolib ketmoqda.

Real MadridValensiyaLa LigaKilian Mbappe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Valensiya” bilan o‘yin oldidan xulosa: Joze Mourinyu jamoasidan nimani talab qilmoqda?“Valensiya” bilan o‘yin oldidan xulosa: Joze Mourinyu jamoasidan nimani talab qilmoqda?6 noyabr 20:13“Rasing” bilan o‘yindagi kutilmagan hodisa: to‘p tekkan bolakayga Mbappe bayram ulashdi“Rasing” bilan o‘yindagi kutilmagan hodisa: to‘p tekkan bolakayga Mbappe bayram ulashdi2 noyabr 12:12“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda1 noyabr 22:27“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi1 noyabr 19:25Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi28 oktabr 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi