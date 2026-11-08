30 ochko va 2-o‘rin: “Real Madrid” La Liga chempionlik poygasidagi bosimni oshirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid»
- Ispaniya La Ligasining 12-turida «Valensiya» ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 30 ochko bilan 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
- Uchrashuvda Federiko Valverde, Arda Guler va Kilian Mbappe raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
- Mezbonlar safida Xose Luis Gayya 80-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng «Valensiya» 9 ochko bilan 19-o‘rinda qolib, xavfli hududdan chiqa olmadi.
Ispaniya La Ligasining 12-turi doirasida markaziy qarama-qarshiliklardan biri bo‘lib o‘tdi. «Real Madrid» safarda xavfli raqiblardan biri hisoblangan «Valensiya» mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritdi va yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
«Qirollik klubi»ning yorqin hujumlari va maydon egalarining asabiy harakatlari bilan kechgan bahs madridliklarning to‘liq ustunligida yakunlandi.
Valverdening durdonasi va Mbappening nuqtasi: O‘yin xronikasi
«Mestalya» stadionida kechgan bellashuvda mehmonlar raqib himoyasini chiroyli kombinatsiyalar bilan parchalab tashladi:
Valverdedan supergol: Uchrashuvning 28-daqiqasida Federiko Valverde o‘ziga xos kuchli va aniq zarba bilan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi — 0:1;
Gulerdan ustunlik: Oradan ko‘p o‘tmay, 36-daqiqada turkiyalik yosh iqtidor sohibi Arda Guler hisobdagi farqni ikkitaga yetkazib, tanaffusga Madrid klubining ishonchli ustunligi bilan chiqib ketishini ta’minladi — 0:2;
Mbappedan yakuniy zarba va qizil kartochka: Ikkinchi bo‘limda ham hujumkorlikni susaytirmagan «Real» safida 75-daqiqada Kilian Mbappe o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi. Oradan 5 daqiqa o‘tib, 80-daqiqada «Valensiya» sardori Xose Luis Gayya qo‘pol harakati uchun maydondan chetlatildi va mezbonlarning kambek qilish umidlariga butunlay chek qo‘yildi.
Turnir jadvali: Chempionlik poygasida qaynoq kurash
Safardagi ushbu yirik muvaffaqiyat musobaqa jadvalidagi vaziyatga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
«Real» 2-o‘ringa chiqib oldi: Qimmatli 3 ochkoni naqd qilgan madridliklar o‘z ochkolari sonini 30 taga yetkazib, jadvalning 2-pog‘onasini mustahkamladi va peshqadamlik uchun kurashda bosimni saqlab qoldi;
«Valensiya» xavfli hududda: Inqirozdan chiqib keta olmayotgan «ko‘rshapalaklar» esa 12 turdan so‘ng atigi 9 ochko bilan jadvalning xavfli 19-pog‘onasida qolib ketmoqda.
Izohlar 0
…