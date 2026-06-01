Huawei Mate 80 ommaviylikda Xiaomi 17 Pro va Vivo X300 seriyalarini ortda qoldirdi

·85·Texno
Huawei Mate 80 ommaviylikda Xiaomi 17 Pro va Vivo X300 seriyalarini ortda qoldirdi

Huawei Mate 80 smartfonlar seriyasi savdoda yuqori natijalarni koʻrsatmoqda, biroq aynan bazaviy model liniyaning asosiy syurpriziga aylandi. Digital Chat Station insayderining maʼlumotlariga koʻra, Xitoyda sotuvlar boshlanganidan buyon oʻtgan olti oy ichida standart Huawei Mate 80 modeli deyarli 4 million marta faollashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan hisobotga koʻra, seriyaning faqatgina standart modelining oʻzi faollashtirish hajmi boʻyicha bir qator raqobatchi flagmanlarni ortda qoldirishga ulgurdi. Xususan, u Xiaomi 17 Pro va Xiaomi 17 Pro Max juftligidan, shuningdek, Vivo X300 va Vivo X300 Pro modellaridan koʻra mashhurroq boʻlib chiqdi.

Taqqoslash uchun, avvalroq Mate 80 sotuvining dastlabki ikki oyida taxminan 1,5 million dona qurilma sotilgani xabar qilingan edi, keyinchalik esa oʻsish surʼatlari sezilarli darajada tezlashdi. Bu foydalanuvchilarning bazaviy flagmanga boʻlgan qiziqishi barqaror ekanligini koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda butun seriyaning umumiy savdosi, jumladan Pro va Pro Max versiyalarini hisobga olgan holda, 6 million donadan oshib ketdi. Huawei kompaniyasining ushbu muvaffaqiyati brendning Xitoy smartfon bozoridagi pozitsiyasi yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

HuaweiMate 80XiaomiVivoSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin