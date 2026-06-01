Huawei Mate 80 ommaviylikda Xiaomi 17 Pro va Vivo X300 seriyalarini ortda qoldirdi
Huawei Mate 80 smartfonlar seriyasi savdoda yuqori natijalarni koʻrsatmoqda, biroq aynan bazaviy model liniyaning asosiy syurpriziga aylandi. Digital Chat Station insayderining maʼlumotlariga koʻra, Xitoyda sotuvlar boshlanganidan buyon oʻtgan olti oy ichida standart Huawei Mate 80 modeli deyarli 4 million marta faollashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan hisobotga koʻra, seriyaning faqatgina standart modelining oʻzi faollashtirish hajmi boʻyicha bir qator raqobatchi flagmanlarni ortda qoldirishga ulgurdi. Xususan, u Xiaomi 17 Pro va Xiaomi 17 Pro Max juftligidan, shuningdek, Vivo X300 va Vivo X300 Pro modellaridan koʻra mashhurroq boʻlib chiqdi.
Taqqoslash uchun, avvalroq Mate 80 sotuvining dastlabki ikki oyida taxminan 1,5 million dona qurilma sotilgani xabar qilingan edi, keyinchalik esa oʻsish surʼatlari sezilarli darajada tezlashdi. Bu foydalanuvchilarning bazaviy flagmanga boʻlgan qiziqishi barqaror ekanligini koʻrsatadi.
Hozirgi vaqtda butun seriyaning umumiy savdosi, jumladan Pro va Pro Max versiyalarini hisobga olgan holda, 6 million donadan oshib ketdi. Huawei kompaniyasining ushbu muvaffaqiyati brendning Xitoy smartfon bozoridagi pozitsiyasi yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.
…