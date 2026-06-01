Xiaomi rekord darajadagi 100 dan ortiq smartfon modeli uchun batareya almashtirish dasturini eʻlon qildi

·59·Texno
Xiaomi rekord darajadagi 100 dan ortiq smartfon modeli uchun batareya almashtirish dasturini eʻlon qildi

Xiaomi kompaniyasi smartfonlarning xizmat muddatini uzaytirish maqsadida eskirgan akkumulyatorlarni yangilash dasturini kengaytirishda davom etmoqda. Hozirgi vaqtda ushbu dastur Xiaomi va Redmi brendlarining 101 ta modelini qamrab oldi, bu esa bunday loyihalar tarixidagi eng yirik koʻrsatkichdir. Xitoyda original batareyalar narxi taxminan 7 dollardan boshlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastur Xiaomi va Redmi smartfonlarining keng koʻlamli klassik modellarini, jumladan Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 15 seriyalarini, shuningdek, Redmi K30 dan Redmi K80 gacha boʻlgan barcha ommabop seriyalarni oʻz ichiga oladi. Asosiy takliflardan biri sifatida foydalanuvchilarga akkumulyatorni almashtirish uchun 20 foizlik chegirma taqdim etilmoqda.

Smartfonlardan tashqari, kompaniya noutbuklarni tozalash xizmati uchun 50 foiz chegirma hamda maishiy texnikalar — konditsionerlar, kir yuvish mashinalari va oshxona havo soʻrgichlariga xizmat koʻrsatish uchun qatʻiy belgilangan narxlarni taklif qilmoqda. Xiaomi vakillarining taʻkidlashicha, quvvat sigʻimining pasayishi normal jarayon boʻlib, qurilmaning barqaror ishlashi uchun batareyani oʻz vaqtida almashtirish tavsiya etiladi.

Qizigʻi shundaki, yangi akkumulyatorlar baʻzi modellarda sigʻimning oshishiga ham xizmat qiladi. Masalan, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro va Xiaomi 13 Ultra modellarida batareya almashtirilgandan soʻng, ularning sigʻimi mos ravishda 4850, 5361 va 5500 mA/soatgacha koʻtarilishi maʻlum qilingan.

XiaomiRedmiSmartfonAkkumulyatorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin