Samsung 2026-yilda ilk bor birdaniga uchta Galaxy Watch modelini chiqaradi

·88·Texno
Samsung 2026-yilda ilk bor birdaniga uchta Galaxy Watch modelini chiqaradi

Samsung kompaniyasi oʻzining aqlli soatlari yangilanish grafigini oʻzgartirib, bir vaqtning oʻzida uchta Galaxy Watch modelini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Wear OS ilovasi yangilanishining dasturiy kodlaridan maʼlum boʻldi. Sizib chiqqan maʼlumotlarda Fresh 9, Wise 9 va Project X2 kodli nomlari ostidagi uchta qurilma tilga olingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taxminlarga koʻra, ushbu gadjetlar bozorga Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic va ikkinchi avlod Galaxy Watch Ultra nomlari bilan chiqadi. Agar bu maʼlumot tasdiqlansa, Samsung anʼanaviy bir yillik tanaffusni chetlab oʻtib, Classic versiyasini yangilaydi. Bu esa foydalanuvchilar intiqlik bilan kutgan fizik aylanuvchi bezelga ega modelning qaytishini anglatadi.

Texnik jihatdan, bazaviy Watch 9 va Watch 9 Classic modellari oʻtgan avloddan tanish boʻlgan Exynos W1000 SoC protsessorini saqlab qolishi aytilmoqda. Shu bilan birga, Watch Ultra 2 modeli Qualcomm kompaniyasining yangi Snapdragon Wear Elite chipiga oʻtishi mumkin, bu esa qurilmaning unumdorligini sezilarli darajada oshiradi.

Yangi qurilmalarda raise-to-talk funksiyasi paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu funksiya yordamida ovozli assistentni maxsus soʻzlarsiz, shunchaki bilakni koʻtarish orqali faollashtirish mumkin boʻladi. Mish-mishlarga koʻra, rasmiy taqdimot 22-iyul kuni Samsung kompaniyasining yangi buklama smartfonlari bilan birga oʻtkazilishi rejalashtirilgan.

SamsungGalaxy WatchSmart-soatTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin