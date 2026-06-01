Samsung 2026-yilda ilk bor birdaniga uchta Galaxy Watch modelini chiqaradi
Samsung kompaniyasi oʻzining aqlli soatlari yangilanish grafigini oʻzgartirib, bir vaqtning oʻzida uchta Galaxy Watch modelini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Wear OS ilovasi yangilanishining dasturiy kodlaridan maʼlum boʻldi. Sizib chiqqan maʼlumotlarda Fresh 9, Wise 9 va Project X2 kodli nomlari ostidagi uchta qurilma tilga olingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taxminlarga koʻra, ushbu gadjetlar bozorga Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic va ikkinchi avlod Galaxy Watch Ultra nomlari bilan chiqadi. Agar bu maʼlumot tasdiqlansa, Samsung anʼanaviy bir yillik tanaffusni chetlab oʻtib, Classic versiyasini yangilaydi. Bu esa foydalanuvchilar intiqlik bilan kutgan fizik aylanuvchi bezelga ega modelning qaytishini anglatadi.
Texnik jihatdan, bazaviy Watch 9 va Watch 9 Classic modellari oʻtgan avloddan tanish boʻlgan Exynos W1000 SoC protsessorini saqlab qolishi aytilmoqda. Shu bilan birga, Watch Ultra 2 modeli Qualcomm kompaniyasining yangi Snapdragon Wear Elite chipiga oʻtishi mumkin, bu esa qurilmaning unumdorligini sezilarli darajada oshiradi.
Yangi qurilmalarda raise-to-talk funksiyasi paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu funksiya yordamida ovozli assistentni maxsus soʻzlarsiz, shunchaki bilakni koʻtarish orqali faollashtirish mumkin boʻladi. Mish-mishlarga koʻra, rasmiy taqdimot 22-iyul kuni Samsung kompaniyasining yangi buklama smartfonlari bilan birga oʻtkazilishi rejalashtirilgan.
…