Rossiyada PMEF 2026 forumiga bagʻishlangan maxsus iPhone 17 Pro taqdim etildi

·127·Texno
Rossiyada PMEF 2026 forumiga bagʻishlangan maxsus iPhone 17 Pro taqdim etildi

2026-yilning 3–6-iyun kunlari boʻlib oʻtadigan Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF) arafasida Rossiyaning Caviar kompaniyasi Apple smartfonining eksklyuziv talqinini namoyish etdi. Qurilma dizayni kumushrang palitrada ishlangan boʻlib, u Sankt-Peterburgning meʼmoriy uslubi va nufuzini aks ettiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning asosiy elementi — yupqa oltin oʻymakorlik bilan bezatilgan titan paneldir. Unda shahar panoramasi, jumladan, Pyotr va Pavel qalʼasi hamda Isaakiyev sobori tasvirlangan. Kompozitsiya markazidan oltin qoplamali Rossiya gerbi oʻrin olgan boʻlsa, korpusning pastki qismida «PMEF 2026» yozuvi tushirilgan maxsus lavha joylashtirilgan.

Caviar vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu model «yengil kastom» uslubida tayyorlangan. Bu esa iPhone qurilmasining asl funksionalligi, oʻlchamlari va vaznini oʻzgarishsiz saqlab qolish imkonini beradi. Shunday qilib, foydalanuvchilar Apple texnologiyalaridan foydalangan holda noyob dizaynga ega boʻladilar.

Cheklangan miqdorda, yaʼni bor-yoʻgʻi 26 nusxada chiqarilgan ushbu seriyaning yana bir oʻziga xos jihati uning qutisidir. Smartfon qutisi interaktiv ekran bilan jihozlangan boʻlib, unda forum haqidagi videorolik namoyish etiladi. iPhone PMEF 2026 modelining narxi 400 ming rubldan boshlanishi maʼlum qilindi.

AppleiPhoneCaviarTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin