Janubiy Koreyaning Unastella startapi raketa loyihalari uchun 24 mln dollar jalb qildi

·87·Texno
Janubiy Koreyaning Unastella startapi raketa loyihalari uchun 24 mln dollar jalb qildi

SpaceX tarixdagi eng yirik IPOga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, yangi avlod raketa tashuvchilarini yaratish poygasi yanada qizgʻin tus olmoqda. Avstraliya, Hindiston, Yaponiya va Janubiy Koreya startaplari uzoq vaqt davomida AQSH va Xitoy hukmronlik qilgan ushbu bozorda oʻz oʻrnini egallashga intilmoqda. Toʻrt yillik tarixga ega Janubiy Koreyaning Unastella startapi B seriyasidagi investitsiya raundida 24 million dollar jalb qildi va umumiy moliyalashtirish miqdorini 44 million dollarga yetkazdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Seulda joylashgan ushbu kompaniya oʻzining raketa tashuvchilari va dvigatellarini ishlab chiqmoqda. Unastella asoschisi va bosh direktori Jae Park TechCrunch nashriga bergan intervyusida, kompaniyaning asosiy maqsadi kichik sunʼiy yoʻldoshlarni uchirish xizmatlarini yoʻlga qoʻyish ekanini taʼkidladi. Kompaniya 2025-yil may oyida Janubiy Koreya hududidan oʻzining Una Express-I raketasini muvaffaqiyatli uchirgan edi.

Unastella kerosin va suyuq kislorodli yonilgʻi tizimidan foydalanadi — bu SpaceX kompaniyasining Falcon seriyasida qoʻllaniladigan eng ishonchli usullardan biridir. Shuningdek, kompaniya anʼanaviy turbo nasos oʻrniga elektr motorli nasosdan foydalanmoqda. Bu texnologiya Rocket Lab tomonidan sinovdan oʻtkazilgan boʻlib, u arzonroq va soddaroqdir. Garchi elektr nasoslar ogʻirroq boʻlib, foydali yuk hajmini kamaytirsa-da, Jae Park bu qarorni bozorga tezroq chiqish strategiyasi bilan izohladi.

Kompaniya rahbari Jae Park oʻz faoliyatini Koreya aerokosmik tadqiqotlar instituti (KARI) tomonidan ishlab chiqilgan Nuri raketasi ustida ishlashdan boshlagan. Keyinchalik u Germaniya aerokosmik markazida Yevropa raketalari dvigatellari ustida tajriba orttirgan. Hozirda Unastella dizayn, ishlab chiqarish va parvoz maʼlumotlarini tahlil qilish kabi barcha jarayonlarni oʻz ichida amalga oshirmoqda.

Hozircha startap daromad keltirmayotgan boʻlsa-da, Altos Ventures, Korea Development Bank va boshqa investorlar uning kelajagiga ishonch bildirmoqda. Joriy yil oxiriga rejalashtirilgan UNA EXPRESS-II raketasining 100 kilometrlik balandlikka koʻtarilishi kompaniya uchun yangi hamkorlik eshiklarini ochishi kutilmoqda.

UnastellaSpaceXKosmosRaketaJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin