MiniMax M3 taqdim etildi: GPT-5.5 va Gemini 3.1 Pro’dan kuchliroq model

·78·Texno
MiniMax M3 taqdim etildi: GPT-5.5 va Gemini 3.1 Pro’dan kuchliroq model

Xitoyning MiniMax kompaniyasi oʻzining yangi flagman ishlanmasi — M3 sunʼiy intellekt modelini rasman namoyish etdi. Ushbu model katta hajmdagi maʼlumotlar bilan samarali ishlashga moʻljallangan yangi MiniMax Sparse Attention (MSA) arxitekturasiga asoslangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

MiniMax M3 modeli 1 million tokengacha boʻlgan oʻta uzun kontekst oynasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻp modalli tizim boʻlib, nafaqat matn, balki tasvir va videolarni ham tahlil qila oladi. Shuningdek, u kompyuter ish stolini boshqarish va murakkab koʻp bosqichli vazifalarni bajarish kabi agentlik ssenariylariga moslashgan.

Kompaniyaning ichki testlariga koʻra, M3 bir qator benchmarklarda yuqori natijalarni qayd etmoqda. Xususan, SWE-Bench Pro testida u GPT-5.5 va Gemini 3.1 Pro modellarini ortda qoldirib, Opus 4.7 darajasiga yaqinlashgan. SVG-grafika yaratishda esa Opus 4.7’dan ham oʻzib ketgan.

Multimodal test hisoblangan OmniDocBench’da tizim Gemini 3.1 Pro’dan ustunligini isbotladi. Agentlik ssenariylari boʻyicha Claw-Eval reytingida esa model eng yaxshi natijalardan birini koʻrsatmoqda. Hozirda yangi modeldan MiniMax Code, API va maxsus tarif rejalari orqali foydalanish imkoniyati ochilgan.

MiniMaxSunʼiy IntellektM3 ModelGPT-5.5Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin