Pluton orbitasi ortida kutilmagan kashfiyot: Kichik obyektdan atmosfera topildi

·80·Texno
Pluton orbitasi ortida kutilmagan kashfiyot: Kichik obyektdan atmosfera topildi

Xalqaro TABASCO kuzatuv kampaniyasi va bir guruh akademik tadqiqotchilar Quyosh tizimining chekka hududlarida joylashgan (612533) 2002 XV93 transneptun obyektida atmosfera borligini aniqlashdi. Bu radiusi 1000 kilometrdan kam boʻlgan kichik osmon jismida gaz qobigʻi topilgan tarixdagi ilk holatdir. Shu paytga qadar Koyper belbogʻida faqat Pluton toʻlaqonli atmosferaga ega deb hisoblanar edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kashfiyot 2024-yil 10-yanvarda yulduzning ushbu obyekt tomonidan toʻsilishi (okultatsiya) jarayonini kuzatish orqali amalga oshirildi. Yer usti stansiyalari tarmogʻi yordamida olingan maʼlumotlar yorugʻlik egri chizigʻining keskin emas, balki silliq pasayganini koʻrsatdi. Bu hodisa yorugʻlik nurlarining atmosfera qatlamlarida sinishi (refraksiya) natijasida yuzaga keladi va havosiz jismlar uchun xos emas.

Olingan maʼlumotlarga koʻra, 2002 XV93 obyektining radiusi taxminan 235 kilometrni tashkil etadi, sirtidagi bosim esa 100–200 nanobar oraligʻida. Bu koʻrsatkich boshqa yirik transneptun obyektlari uchun taxmin qilinganidan ancha yuqoridir. Tadqiqotda yuqori tezlikdagi CMOS-kameralar bilan jihozlangan kichik aperturali (0,2–1,05 m) teleskoplar tarmogʻidan foydalanilgani havaskor va professional astronomlar hamkorligining muhimligini isbotladi.

Fizik nuqtai nazardan bu kashfiyot haqiqiy paradoksdir. Bunday kichik oʻlcham va past haroratda (40–50 K) gazlar kosmik fazoga tezda tarqalib ketishi kerak edi. Olimlar atmosferaning mavjudligini ikki xil ssenariy bilan tushuntirishmoqda: birinchisi — davom etayotgan kriovulkanik faollik, ikkinchisi — yaqin 100 yil ichida boshqa bir muzlagan jism bilan sodir boʻlgan toʻqnashuv natijasida uchuvchi moddalarning ajralib chiqishi.

Ushbu topilma koinotdagi kichik jismlarning evolyutsiyasi haqidagi tasavvurlarni tubdan oʻzgartiradi. Kelgusida rejalashtirilgan spektroskopik tadqiqotlar atmosferaning tarkibini va uning barqarorligini aniqlashga yordam beradi. Agar bosim vaqt oʻtishi bilan pasaysa, bu toʻqnashuv oqibati, barqaror qolsa — ichki geologik jarayonlar natijasi boʻlib chiqadi.

KosmosAstronomiyaPlutonKoyper BelbogʻiFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin