RTX 5070 darajasidagi Surface: Nvidia RTX Spark chipli noutbuk taqdim etildi

·75·Texno
RTX 5070 darajasidagi Surface: Nvidia RTX Spark chipli noutbuk taqdim etildi

Microsoft va Nvidia kompaniyalari Surface Laptop Ultra — Surface liniyasidagi tarixdagi eng kuchli qurilma deb atalayotgan yangi 15 dyuymli noutbukni rasman eʼlon qildi. Yangilik yaqinda taqdim etilgan Nvidia RTX Spark Arm-chipiga asoslangan boʻlib, u yuqori unumdorlik va energiya samaradorligini vaʼda qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

RTX Spark protsessori 20 ta CPU yadrosi va 6144 ta CUDA yadrosiga ega boʻlgan yuqori unumdor bir kristalli tizimdir. Maksimal konfiguratsiyalarda qurilma 128 GB gacha birlashtirilgan xotira (unified memory) bilan jihozlanishi mumkin, biroq 16 GB dan boshlanadigan oddiyroq versiyalar ham sotuvga chiqadi. Sunʼiy intellekt unumdorligi 1 petaflopsga yetadi, grafik quvvati esa GeForce RTX 5070 darajasiga teng.

Noutbukning asosi AI-dasturchilar uchun moʻljallangan DGX Spark yechimlariga yaqin arxitekturaga qurilgan. Surface Laptop Ultra 262 ppi zichlikdagi va HDR rejimida 2000 nitgacha yorqinlikni taʼminlaydigan 15 dyuymli mini-LED displey bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilma kengaytirilgan taktil tachpadga ega.

Interfeyslar toʻplami USB-C, USB-A, HDMI portlari, SD-kartalar uchun slot va quloqchinlar uchun razʼyomni oʻz ichiga oladi. Korpus toʻq kulrang va kumushrang variantlarda taqdim etiladi. Microsoft va Nvidia hamkorlaridan RTX Spark bazasidagi boshqa qurilmalarning sotuvi joriy yilning kuz faslida boshlanishi kutilmoqda.

MicrosoftNvidiaSurface Laptop UltraRTX SparkNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin