Strava IPO oldidan sunʻiy intellekt skreperlariga qarshi kurash boshladi
Sunʻiy intellekt (AI) kompaniyalari oʻz modellarini oʻqitish uchun ulkan maʻlumotlar toʻplamiga ehtiyoj sezmoqda. Ushbu ehtiyojni qondirish maqsadida koʻplab startaplar internet qoidalarini, jumladan, robots.txt fayllarini chetlab oʻtib, maʻlumotlarni agressiv tarzda skreping qilmoqda. Fitness va ijtimoiy yugurish platformasi Strava ushbu muammoga qarshi keskin choralar koʻrishini eʻlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya oʻz veb-sayti xavfsizligini oshirib, endilikda ommaviy profillar va klublar roʻyxati kabi maʻlumotlarni faqat roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilar koʻra olishini joriy qildi. Ilgari ushbu maʻlumotlar ochiq edi, biroq ruxsatsiz AI skrepingidan himoyalanish uchun ular autentifikatsiya ortiga yashirildi. Shuningdek, Strava dasturchilar uchun API kirishini pullik qilib, oyiga 11.99 dollar miqdorida toʻlov belgiladi.
Strava bosh direktori Michael Martin TechCrunch nashriga bergan intervyusida nazoratsiz AI skrepingi ochiq internetning tanazzuliga sabab boʻlishi mumkinligini taʻkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, AI kompaniyalari maʻlumotlar toʻplash yoʻlida sayt unumdorligini pasaytirmoqda va hatto API shartlarini buzgan holda tizimga kirishga urinmoqda. Martin, ayniqsa, Perplexity startapini taqiqlarga qaramay, turli xizmatlar orqali maʻlumotlarni yashirincha yigʻishda aybladi.
Kompaniya baʻzi API nuqtalarini yopishni va Model Context Protocol (MCP) standartini joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Stravaʻga qaysi maʻlumotlar qanday ulashilishini yaxshiroq nazorat qilish imkonini beradi. Garchi bu oʻzgarishlar uchinchi tomon ilovalari yaratuvchilari tomonidan norozilik bilan kutib olingan boʻlsa-da, kompaniya foydalanuvchi maʻlumotlarini himoya qilish va IPO oldidan oʻz resurslarini tartibga solishni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.
…