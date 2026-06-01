Strava IPO oldidan sunʻiy intellekt skreperlariga qarshi kurash boshladi

·82·Texno
Strava IPO oldidan sunʻiy intellekt skreperlariga qarshi kurash boshladi

Sunʻiy intellekt (AI) kompaniyalari oʻz modellarini oʻqitish uchun ulkan maʻlumotlar toʻplamiga ehtiyoj sezmoqda. Ushbu ehtiyojni qondirish maqsadida koʻplab startaplar internet qoidalarini, jumladan, robots.txt fayllarini chetlab oʻtib, maʻlumotlarni agressiv tarzda skreping qilmoqda. Fitness va ijtimoiy yugurish platformasi Strava ushbu muammoga qarshi keskin choralar koʻrishini eʻlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya oʻz veb-sayti xavfsizligini oshirib, endilikda ommaviy profillar va klublar roʻyxati kabi maʻlumotlarni faqat roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilar koʻra olishini joriy qildi. Ilgari ushbu maʻlumotlar ochiq edi, biroq ruxsatsiz AI skrepingidan himoyalanish uchun ular autentifikatsiya ortiga yashirildi. Shuningdek, Strava dasturchilar uchun API kirishini pullik qilib, oyiga 11.99 dollar miqdorida toʻlov belgiladi.

Strava bosh direktori Michael Martin TechCrunch nashriga bergan intervyusida nazoratsiz AI skrepingi ochiq internetning tanazzuliga sabab boʻlishi mumkinligini taʻkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, AI kompaniyalari maʻlumotlar toʻplash yoʻlida sayt unumdorligini pasaytirmoqda va hatto API shartlarini buzgan holda tizimga kirishga urinmoqda. Martin, ayniqsa, Perplexity startapini taqiqlarga qaramay, turli xizmatlar orqali maʻlumotlarni yashirincha yigʻishda aybladi.

Kompaniya baʻzi API nuqtalarini yopishni va Model Context Protocol (MCP) standartini joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Stravaʻga qaysi maʻlumotlar qanday ulashilishini yaxshiroq nazorat qilish imkonini beradi. Garchi bu oʻzgarishlar uchinchi tomon ilovalari yaratuvchilari tomonidan norozilik bilan kutib olingan boʻlsa-da, kompaniya foydalanuvchi maʻlumotlarini himoya qilish va IPO oldidan oʻz resurslarini tartibga solishni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.

StravaSunʻiy IntellektAPISkrepingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin