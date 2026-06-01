Huawei nova 16 Ultra taqdim etildi: 7000 mAch batareya va 200 MP kamera

·597·Texno
Huawei nova 16 Ultra taqdim etildi: 7000 mAch batareya va 200 MP kamera

Huawei kompaniyasi Xitoyda yangi nova 16 turkumining eng ilgʻor vakili — nova 16 Ultra smartfonini rasman namoyish etdi. Qurilma 7000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 100 vattli simli, 50 vattli simsiz va 7,5 vattli teskari simsiz quvvatlanish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Korpus IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv hamda changdan himoyalangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon 6,84 dyuymli LTPO OLED paneliga ega boʻlib, u Full HD+ aniqlik va 120 Hz yangilanish chastotasini taʼminlaydi. Ekran mustahkam Kunlun Glass oynasi bilan himoyalangan va uning eng yuqori yorqinligi 6000 nitga yetadi. Old panelda 50 megapikselli selfi-kamera va maxsus spektral datchik joylashgan.

Qurilmaning apparat qismi Kirin 9010S protsessoriga asoslangan boʻlib, u yangi HarmonyOS 6.1 operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, nova 16 Ultra sunʼiy yoʻldosh aloqasini qoʻllab-quvvatlaydi, xususan, Beidou tizimi orqali xabarlar almashish imkoniyati mavjud.

Asosiy kamera bloki ekokoja bilan qoplangan noodatiy dizaynga ega. Unda 200 megapikselli RYYB sensori (OIS bilan), 3,7 karra optik zumga ega 50 megapikselli teleobyektiv va yana bir 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul oʻrin olgan. Xitoyda 256 GB xotirali talqin 695 dollardan, 1 TB xotirali top-versiya esa 855 dollardan sotuvga chiqadi. Rasmiy savdolar 6-iyundan boshlanadi.

HuaweiNova 16 UltraSmartfonKirinTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin