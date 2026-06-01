Huawei nova 16 Ultra taqdim etildi: 7000 mAch batareya va 200 MP kamera
Huawei kompaniyasi Xitoyda yangi nova 16 turkumining eng ilgʻor vakili — nova 16 Ultra smartfonini rasman namoyish etdi. Qurilma 7000 mAch sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 100 vattli simli, 50 vattli simsiz va 7,5 vattli teskari simsiz quvvatlanish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Korpus IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv hamda changdan himoyalangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfon 6,84 dyuymli LTPO OLED paneliga ega boʻlib, u Full HD+ aniqlik va 120 Hz yangilanish chastotasini taʼminlaydi. Ekran mustahkam Kunlun Glass oynasi bilan himoyalangan va uning eng yuqori yorqinligi 6000 nitga yetadi. Old panelda 50 megapikselli selfi-kamera va maxsus spektral datchik joylashgan.
Qurilmaning apparat qismi Kirin 9010S protsessoriga asoslangan boʻlib, u yangi HarmonyOS 6.1 operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, nova 16 Ultra sunʼiy yoʻldosh aloqasini qoʻllab-quvvatlaydi, xususan, Beidou tizimi orqali xabarlar almashish imkoniyati mavjud.
Asosiy kamera bloki ekokoja bilan qoplangan noodatiy dizaynga ega. Unda 200 megapikselli RYYB sensori (OIS bilan), 3,7 karra optik zumga ega 50 megapikselli teleobyektiv va yana bir 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul oʻrin olgan. Xitoyda 256 GB xotirali talqin 695 dollardan, 1 TB xotirali top-versiya esa 855 dollardan sotuvga chiqadi. Rasmiy savdolar 6-iyundan boshlanadi.
…