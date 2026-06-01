VTB bolalar va oʻsmirlar uchun maxsus onlayn-bankni ishga tushiradi
Joriy yilning kuzida VTB banki 6 yoshdan 14 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun moʻljallangan ixtisoslashtirilgan onlayn-bank xizmatini yoʻlga qoʻyadi. Bu haqda bank boshqaruvi raisining birinchi oʻrinbosari Olga Skorobogatova Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi arafasida maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi platforma orqali 6–14 yoshli mijozlar telefon raqami yordamida pul oʻtkazmalarini amalga oshirish, QR-kod orqali toʻlov qilish hamda jamgʻarma va xavfsizlik boʻyicha maslahatlar beruvchi "aqlli" tasmadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, ilovaga oʻrgatuvchi maxsus chat-bot ham integratsiya qilinadi.
Xizmatga ulanish uchun ota-onalar farzandining mobil raqamini koʻrsatgan holda VTB kartasi yoki toʻlov stikeriga buyurtma berishlari lozim. Xarajatlarni nazorat qilish va limitlar oʻrnatish funksiyalari bankning asosiy ilovasida ota-onalar uchun ochiq boʻladi.
Bundan tashqari, 14 yoshdan 18 yoshgacha boʻlgan oʻsmirlar uchun "ikkinchi qoʻl" servisi tayyorlanmoqda. Ushbu funksiya ota-onalarga farzandlari tomonidan belgilangan limitdan yuqori miqdorda amalga oshirilayotgan operatsiyalarni masofadan turib tasdiqlash imkonini beradi.
…