VTB bolalar va oʻsmirlar uchun maxsus onlayn-bankni ishga tushiradi

·46·Texno
VTB bolalar va oʻsmirlar uchun maxsus onlayn-bankni ishga tushiradi

Joriy yilning kuzida VTB banki 6 yoshdan 14 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun moʻljallangan ixtisoslashtirilgan onlayn-bank xizmatini yoʻlga qoʻyadi. Bu haqda bank boshqaruvi raisining birinchi oʻrinbosari Olga Skorobogatova Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi arafasida maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi platforma orqali 6–14 yoshli mijozlar telefon raqami yordamida pul oʻtkazmalarini amalga oshirish, QR-kod orqali toʻlov qilish hamda jamgʻarma va xavfsizlik boʻyicha maslahatlar beruvchi "aqlli" tasmadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, ilovaga oʻrgatuvchi maxsus chat-bot ham integratsiya qilinadi.

Xizmatga ulanish uchun ota-onalar farzandining mobil raqamini koʻrsatgan holda VTB kartasi yoki toʻlov stikeriga buyurtma berishlari lozim. Xarajatlarni nazorat qilish va limitlar oʻrnatish funksiyalari bankning asosiy ilovasida ota-onalar uchun ochiq boʻladi.

Bundan tashqari, 14 yoshdan 18 yoshgacha boʻlgan oʻsmirlar uchun "ikkinchi qoʻl" servisi tayyorlanmoqda. Ushbu funksiya ota-onalarga farzandlari tomonidan belgilangan limitdan yuqori miqdorda amalga oshirilayotgan operatsiyalarni masofadan turib tasdiqlash imkonini beradi.

VTBOnlayn-bankFintexBolalarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin