105 million signal va barchasi yerdan: UCLA oʻn yillik tadqiqotni yakunladi

·70·Texno
105 million signal va barchasi yerdan: UCLA oʻn yillik tadqiqotni yakunladi

Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti (UCLA) radioastronomlari oʻzga sayyoralik sivilizatsiyalarning texnologik belgilarini qidirishga qaratilgan oʻn yillik dastur natijalarini e’lon qildi. Tadqiqotlar 100 metrli Green Bank radioteleskopi yordamida 1,15 dan 1,73 GGs gacha boʻlgan chastotalarda olib borildi. Kuzatuvlar davomida olimlar 70 mingdan ortiq yulduz tizimlarini tahlil qilib, 105,7 millionga yaqin nomzod signallarni qayd etishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma’lumotlarning ulkan hajmiga qaramay, birorta ham signal tekshiruvdan oʻta olmadi. Barcha nomzodlar yakunda sun’iy yoʻldosh aloqasi va boshqa antropogen manbalardan tarqalgan yerga tegishli radioxalaqitlar boʻlib chiqdi. Biroq tadqiqotchilar buni muvaffaqiyatsizlik emas, balki muhim ilmiy natija deb hisoblamoqda. Qidiruv usullarining ishonchliligini tekshirish uchun tizimga sun’iy test signallari kiritildi va algoritmlar ularni 94% dan 98,7% gacha aniqlikda topishga muvaffaq boʻldi.

Tahlil jarayonida mashinali oʻrganish usullari, jumladan, ResNet oilasiga mansub konvolyutsion neyron tarmoqlari qoʻllanildi. Ushbu texnologiyalar foydali signallarni shovqinlardan avtomatik ajratishga yordam berdi. Shuningdek, Zooniverse platformasi koʻngillilari algoritmlarni oʻqitish uchun ma’lumotlar toʻplamini tayyorlashda faol ishtirok etishdi. Tadqiqotda sayyoralarning aylanishi natijasida yuzaga keladigan Dopler chastota siljishi kabi murakkab effektlar ham hisobga olindi.

Olingan natijalarga koʻra, galaktikamizning bizga yaqin qismida kuchli radiouzatgichlar juda kam uchrashi ma’lum boʻldi. Hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, 95% ehtimollik bilan 16 mingta yulduz tizimidan bittasidan kamrogʻi 20 ming yorugʻlik yili masofasigacha kuchli signal tarqatishi mumkin. Taqqoslash uchun, ushbu qidiruv sezgirligi bir necha yuz yorugʻlik yili masofasidagi mashhur Aresibo observatoriyasi darajasidagi signalni aniqlashga yetarli edi.

Mualliflar SETI kabi loyihalarning davlat tomonidan moliyalashtirilishi cheklanganligiga ham e’tibor qaratishdi. Hozirda bunday tadqiqotlar asosan xususiy jamgʻarmalar hisobidan amalga oshirilmoqda. Garchi bu safar oʻzga sayyoraliklar topilmagan boʻlsa-da, loyiha astronomik ma’lumotlarni qayta ishlashda sun’iy intellekt va koʻngillilarning oʻrni naqadar muhimligini isbotladi.

KosmosAstronomiyaSun’iy IntellektUCLASETI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin