Samsung Galaxy A34, A54 va M36 modellari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardi

·185·Texno
Samsung Galaxy A34, A54 va M36 modellari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardi

Samsung kompaniyasi oʻrta segmentdagi smartfonlar uchun One UI 8.5 qobigʻining yakuniy versiyasini tarqatishni kengaytirmoqda. Bugun ushbu yangilanish Galaxy A34 modeli uchun taqdim etildi — A346NKSUEFZE6 raqami ostidagi dasturiy taʼminot Janubiy Koreyada rasman chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shuningdek, One UI 8.5 versiyasi Galaxy M36 (Koreya bozorida Galaxy Jump 4 nomi bilan tanilgan) va Galaxy A54 (Galaxy Quantum 4) smartfonlari uchun ham ochiqlandi. Galaxy M36 uchun yangilanish hajmi taxminan 3 GBni tashkil etadi va oʻz ichiga 2026-yil may oyidagi xavfsizlik patchini oladi.

Shu bilan birga, Samsung yangiroq boʻlgan Galaxy A55 va Galaxy A35 modellari uchun yangilanish geografiyasini kengaytirdi. Endilikda One UI 8.5 Hindistondagi foydalanuvchilar uchun ham mavjud boʻlib, yaqin vaqt ichida boshqa mamlakatlarda ham tarqatila boshlanadi.

One UI 8.5 interfeysining asosiy xususiyatlari — shaffoflik va xiralashtirish (blur) effektlari yaxshilangan yangi dizayn, toʻliq moslashtiriladigan tezkor sozlamalar paneli hamda bloklash ekranidagi soat shriftlarining qoʻshimcha variantlaridir. Bundan tashqari, Samsung yangi fon rasmlari, takomillashtirilgan Ob-havo ilovasi va kengaytirilgan Soat funksiyalarini qoʻshgan.

SamsungGalaxyOne UI 8.5SmartfonYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin