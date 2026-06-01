Olimlar koinotdan kelayotgan oʻta uzun radiosiqnallar sirini ochishdi

·117·Texno
Olimlar koinotdan kelayotgan oʻta uzun radiosiqnallar sirini ochishdi

Avstraliyalik olimlar bir necha oʻn daqiqadan bir necha soatgacha davom etadigan noyob va oʻta uzun radioportlashlar tabiatini ilk bor tushuntirib berishdi. Ilgari bunday siqnallarning kelib chiqishi neytron yulduzlari bilan bogʻlanar edi, biroq yangi tadqiqot manba oq mitti va qizil mitti yulduzlardan iborat qoʻshaloq tizim ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kuzatuvlar Avstraliyadagi ASKAP radioteleskopi yordamida olib borildi. Tadqiqot markazida ASKAP J1745 5051 obyekti turgan boʻlib, u LPT-siqnallarning (long-period transients) aniq belgilangan birinchi manbasiga aylandi. Astronomlar oʻz xulosalarini tasdiqlash uchun orbital rentgen teleskoplari, jumladan, "Spektr-RG" maʼlumotlaridan ham foydalanishdi.

Olimlarning maʼlumotlariga koʻra, bunday tizimda oq mitti yulduz qizil mittidan moddalarni asta-sekin oʻziga tortib oladi. Ushbu oʻzaro taʼsir radiotoʻlqinlar va rentgen nurlanishining uzoq davom etadigan murakkab chaqnashlarini keltirib chiqaradi. Bunda siqnal oʻzgaruvchan tuzilishga ega boʻlib, odatdagi qisqa radioportlashlardan tubdan farq qiladi.

Ushbu kashfiyot nafaqat siqnallar tabiatini tushunish, balki materiyani Yer sharoitida takrorlab boʻlmaydigan ekstremal magnit va gravitatsiya maydonlarida oʻrganish uchun ham muhimdir. Bunday tizimlar koinotdagi oʻziga xos tabiiy laboratoriyalar vazifasini oʻtaydi.

KoinotAstronomiyaASKAPRadiosiqnallarIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51Rossiyada tovushdan tez uchar yoʻlovchi samolyoti prototipi yaratilmoqdaBugun, 13:27Plex narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdiBugun, 13:26Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqdaBugun, 13:24Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin