DuckDuckGo sunʻiy intellektsiz qidiruv tizimiga kirishni osonlashtirdi

·44·Texno
DuckDuckGo sunʻiy intellektsiz qidiruv tizimiga kirishni osonlashtirdi

DuckDuckGo muqobil qidiruv tizimi foydalanuvchilar oqimi ortib borayotgan bir paytda, sunʻiy intellektga qarshi kayfiyatdagi insonlar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Kompaniya Chrome va Firefox brauzerlari uchun maxsus kengaytmalarni ishga tushirdi. Ushbu kengaytmalar yordamida foydalanuvchilar noai.duckduckgo.com manzilini asosiy qidiruv tizimi sifatida oʻrnatishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tizim yoqilganda, foydalanuvchilar sunʻiy intellekt yordamida tayyorlangan javoblar, chat-bot takliflari va qidiruv natijalaridagi sunʻiy tasvirlardan xoli boʻlgan sahifaga yoʻnaltiriladi. DuckDuckGo vakillarining taʻkidlashicha, bu qadam Google oʻzining qidiruv tizimini toʻliq sunʻiy intellektga asoslangan formatga oʻtkazishini eʻlon qilganidan soʻng, anʻanaviy qidiruvni afzal koʻruvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida tashlangan.

Statistik maʻlumotlarga koʻra, Google oʻzgarishlarni eʻlon qilganidan beri DuckDuckGo tizimiga tashriflar soni keskin oshgan. Xususan, sunʻiy intellektsiz qidiruv sahifasiga haftalik tashriflar 30 foizga, AQShda ilovani oʻrnatishlar soni esa 18,1 foizga oʻsgan. Foydalanuvchilar Google tomonidan taqdim etilayotgan AI Overviews funksiyasi oʻrniga eski uslubdagi "10 ta koʻk havola" formatini qidirmoqdalar.

Shuni taʻkidlash joizki, DuckDuckGo kompaniyasi sunʻiy intellekt texnologiyalariga butunlay qarshi emas. Kompaniya oʻzining shaxsiy AI chat-botini va turli neyrotarmoq modellari bilan ishlash imkonini beruvchi pullik obunalarini taklif qilishda davom etmoqda. Biroq, kompaniya foydalanuvchilarga tanlov imkoniyatini qoldirish va qidiruv natijalarini sunʻiy aralashuvlarsiz koʻrish huquqini taʻminlashni maqsad qilgan.

Yaqin vaqt ichida DuckDuckGo oʻzining Edge va Opera brauzerlari uchun moʻljallangan Privacy Essentials kengaytmalarini ham yangilaydi. Bu yangilanish foydalanuvchilarga sunʻiy intellekt sozlamalarini yanada aniqroq boshqarish imkonini beradi. Hozircha DuckDuckGo brauzeridan foydalanuvchilar uchun bu sozlamalar avtomatik ravishda saqlanib qolmoqda.

DuckDuckGoGoogleSunʻiy IntellektBrauzerTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin