DuckDuckGo sunʻiy intellektsiz qidiruv tizimiga kirishni osonlashtirdi
DuckDuckGo muqobil qidiruv tizimi foydalanuvchilar oqimi ortib borayotgan bir paytda, sunʻiy intellektga qarshi kayfiyatdagi insonlar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Kompaniya Chrome va Firefox brauzerlari uchun maxsus kengaytmalarni ishga tushirdi. Ushbu kengaytmalar yordamida foydalanuvchilar noai.duckduckgo.com manzilini asosiy qidiruv tizimi sifatida oʻrnatishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi tizim yoqilganda, foydalanuvchilar sunʻiy intellekt yordamida tayyorlangan javoblar, chat-bot takliflari va qidiruv natijalaridagi sunʻiy tasvirlardan xoli boʻlgan sahifaga yoʻnaltiriladi. DuckDuckGo vakillarining taʻkidlashicha, bu qadam Google oʻzining qidiruv tizimini toʻliq sunʻiy intellektga asoslangan formatga oʻtkazishini eʻlon qilganidan soʻng, anʻanaviy qidiruvni afzal koʻruvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida tashlangan.
Statistik maʻlumotlarga koʻra, Google oʻzgarishlarni eʻlon qilganidan beri DuckDuckGo tizimiga tashriflar soni keskin oshgan. Xususan, sunʻiy intellektsiz qidiruv sahifasiga haftalik tashriflar 30 foizga, AQShda ilovani oʻrnatishlar soni esa 18,1 foizga oʻsgan. Foydalanuvchilar Google tomonidan taqdim etilayotgan AI Overviews funksiyasi oʻrniga eski uslubdagi "10 ta koʻk havola" formatini qidirmoqdalar.
Shuni taʻkidlash joizki, DuckDuckGo kompaniyasi sunʻiy intellekt texnologiyalariga butunlay qarshi emas. Kompaniya oʻzining shaxsiy AI chat-botini va turli neyrotarmoq modellari bilan ishlash imkonini beruvchi pullik obunalarini taklif qilishda davom etmoqda. Biroq, kompaniya foydalanuvchilarga tanlov imkoniyatini qoldirish va qidiruv natijalarini sunʻiy aralashuvlarsiz koʻrish huquqini taʻminlashni maqsad qilgan.
Yaqin vaqt ichida DuckDuckGo oʻzining Edge va Opera brauzerlari uchun moʻljallangan Privacy Essentials kengaytmalarini ham yangilaydi. Bu yangilanish foydalanuvchilarga sunʻiy intellekt sozlamalarini yanada aniqroq boshqarish imkonini beradi. Hozircha DuckDuckGo brauzeridan foydalanuvchilar uchun bu sozlamalar avtomatik ravishda saqlanib qolmoqda.
…