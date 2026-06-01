Revolut Hindiston bozoriga kirishni boshladi

·49·Texno
Revolut Hindiston bozoriga kirishni boshladi

Britaniyaning Revolut fintex-giganti Hindistonda oʻz xizmatlarini keng koʻlamda ishga tushirishdan oldin nazorat ostidagi beta-dastur doirasida foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. Kompaniya joriy yil boshida roʻyxatdan oʻtishni ochgan edi va hozirda kutish roʻyxatidagi bir necha ming foydalanuvchi ilovadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Revolut vakilining maʼlum qilishicha, hozirda Google Play Store va Apple App Store doʻkonlarida ilovaning Hindiston bozori uchun mahalliylashtirilgan beta-versiyasi mavjud. Ushbu bosqichdan maqsad — platformani keng ommaga ochishdan oldin mahsulotning ishlashi boʻyicha fikr-mulohazalar yigʻish va mijozlar tajribasini yaxshilashdir. Hozirda 450 mingga yaqin odam kutish roʻyxatida turibdi.

Beta-dastur ishtirokchilari UPI toʻlovlari, elektron hamyonlar, mahalliy va koʻp valyutali debet kartalari hamda virtual kartalardan foydalanishlari mumkin. Biroq, bank litsenziyasi talab qilingani sababli, oilaviy yoki qoʻshma hisob raqamlari Hindiston bozorida taqdim etilmaydi. Kompaniya yaqin kelajakda barcha foydalanuvchilar uchun ochiq roʻyxatdan oʻtishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda.

Revolut 2021-yildan buyon Hindiston bozoriga kirish ustida ishlamoqda. 2022-yilda kompaniya Arvog Forex korxonasini sotib olib, oʻzining tartibga solish salohiyatini mustahkamladi va Hindiston Rezerv bankidan PPI litsenziyasini qoʻlga kiritdi. Bu litsenziya kompaniyaga raqamli hamyonlar va UPI tarmogʻi bilan integratsiyalashgan xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi.

Kompaniya 2030-yilga borib Hindistonda 20 million foydalanuvchini jalb qilishni va kamida 7 milliard dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Revolut asosan 25 yoshdan 45 yoshgacha boʻlgan, raqamli texnologiyalardan faol foydalanuvchi qatlamni oʻz mijoziga aylantirmoqchi.

RevolutFintexHindistonUPIGoogle Play Store
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin