Revolut Hindiston bozoriga kirishni boshladi
Britaniyaning Revolut fintex-giganti Hindistonda oʻz xizmatlarini keng koʻlamda ishga tushirishdan oldin nazorat ostidagi beta-dastur doirasida foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. Kompaniya joriy yil boshida roʻyxatdan oʻtishni ochgan edi va hozirda kutish roʻyxatidagi bir necha ming foydalanuvchi ilovadan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Revolut vakilining maʼlum qilishicha, hozirda Google Play Store va Apple App Store doʻkonlarida ilovaning Hindiston bozori uchun mahalliylashtirilgan beta-versiyasi mavjud. Ushbu bosqichdan maqsad — platformani keng ommaga ochishdan oldin mahsulotning ishlashi boʻyicha fikr-mulohazalar yigʻish va mijozlar tajribasini yaxshilashdir. Hozirda 450 mingga yaqin odam kutish roʻyxatida turibdi.
Beta-dastur ishtirokchilari UPI toʻlovlari, elektron hamyonlar, mahalliy va koʻp valyutali debet kartalari hamda virtual kartalardan foydalanishlari mumkin. Biroq, bank litsenziyasi talab qilingani sababli, oilaviy yoki qoʻshma hisob raqamlari Hindiston bozorida taqdim etilmaydi. Kompaniya yaqin kelajakda barcha foydalanuvchilar uchun ochiq roʻyxatdan oʻtishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda.
Revolut 2021-yildan buyon Hindiston bozoriga kirish ustida ishlamoqda. 2022-yilda kompaniya Arvog Forex korxonasini sotib olib, oʻzining tartibga solish salohiyatini mustahkamladi va Hindiston Rezerv bankidan PPI litsenziyasini qoʻlga kiritdi. Bu litsenziya kompaniyaga raqamli hamyonlar va UPI tarmogʻi bilan integratsiyalashgan xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi.
Kompaniya 2030-yilga borib Hindistonda 20 million foydalanuvchini jalb qilishni va kamida 7 milliard dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Revolut asosan 25 yoshdan 45 yoshgacha boʻlgan, raqamli texnologiyalardan faol foydalanuvchi qatlamni oʻz mijoziga aylantirmoqchi.
…