Batareya texnologiyalarida inqilob: ElectrolyteGPT soniyalar ichida yangi formulalar yaratadi
Chikago universiteti qoshidagi Pritsker molekulyar muhandislik maktabi tadqiqotchilari ElectrolyteGPT deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt modelini ishlab chiqdilar. Ushbu texnologiya akkumulyatorlar uchun shunchaki alohida kimyoviy komponentlarni tanlab qolmay, balki tayyor elektrolit formulalarini yaratishga qodir. Elektrolitlar zamonaviy batareyalarning asosiy elementlaridan biri boʻlib, ularning tarkibi quvvat sigʻimi, zaryadlash tezligi va xavfsizlikka bevosita taʼsir qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi elektrolitlarni ishlab chiqish materialshunoslikdagi eng murakkab vazifalardan biri hisoblanadi, chunki potensial molekulalar soni 10⁷⁰ dan ortiqni tashkil etadi. ElectrolyteGPT modeli mavjud yechimlardan farqli oʻlaroq, komponentlarning konsentratsiyasi va aralashtirish nisbatlarini oʻz ichiga olgan tayyor retseptlarni taklif qiladi. Bu jarayon anʼanaviy laboratoriya tadqiqotlariga qaraganda bir necha barobar tezroq amalga oshiriladi.
Professor Chibueze Amanchukwu boshchiligidagi guruh neyrotarmoq tavsiyalarini laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt tomonidan taklif etilgan baʼzi tarkiblar oʻz xususiyatlariga koʻra eng ilgʻor litiy-metall akkumulyatorlaridagi yechimlar bilan raqobatlasha oladi. Bu esa sunʼiy intellektning materiallar dizayni boʻyicha tajribali mutaxassislar darajasida ishlay olishini isbotlamoqda.
Tizimni oʻqitish jarayonida olimlar maxsus maʼlumotlar bazasini shakllantirishdi. Dastlabki bosqichda model farmatsevtika maʼlumotlariga tayanib, tibbiyotga oid molekulalarni taklif qilgan edi. Biroq faqat elektrolitlarga tegishli birikmalar bilan qayta oʻqitilgandan soʻng, ElectrolyteGPT kimyoviy jihatdan barqaror va batareyalar uchun foydali boʻlgan tarkiblarni yarata boshladi.
Hozirda sunʼiy intellektning barcha takliflari laboratoriya tekshiruvidan oʻtkazilmoqda. Shunga qaramay, ElectrolyteGPT materiallarning yangi variantlarini insondan ancha tezroq tahlil qilmoqda. Bu texnologiya kelajakda elektromobillar, gadjetlar va energiya saqlash tizimlari uchun yanada samarali akkumulyatorlar yaratishni sezilarli darajada tezlashtirishi kutilmoqda.
…