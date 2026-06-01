Batareya texnologiyalarida inqilob: ElectrolyteGPT soniyalar ichida yangi formulalar yaratadi

·62·Texno
Batareya texnologiyalarida inqilob: ElectrolyteGPT soniyalar ichida yangi formulalar yaratadi

Chikago universiteti qoshidagi Pritsker molekulyar muhandislik maktabi tadqiqotchilari ElectrolyteGPT deb nomlangan yangi sunʼiy intellekt modelini ishlab chiqdilar. Ushbu texnologiya akkumulyatorlar uchun shunchaki alohida kimyoviy komponentlarni tanlab qolmay, balki tayyor elektrolit formulalarini yaratishga qodir. Elektrolitlar zamonaviy batareyalarning asosiy elementlaridan biri boʻlib, ularning tarkibi quvvat sigʻimi, zaryadlash tezligi va xavfsizlikka bevosita taʼsir qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi elektrolitlarni ishlab chiqish materialshunoslikdagi eng murakkab vazifalardan biri hisoblanadi, chunki potensial molekulalar soni 10⁷⁰ dan ortiqni tashkil etadi. ElectrolyteGPT modeli mavjud yechimlardan farqli oʻlaroq, komponentlarning konsentratsiyasi va aralashtirish nisbatlarini oʻz ichiga olgan tayyor retseptlarni taklif qiladi. Bu jarayon anʼanaviy laboratoriya tadqiqotlariga qaraganda bir necha barobar tezroq amalga oshiriladi.

Professor Chibueze Amanchukwu boshchiligidagi guruh neyrotarmoq tavsiyalarini laboratoriya sharoitida sinovdan oʻtkazdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt tomonidan taklif etilgan baʼzi tarkiblar oʻz xususiyatlariga koʻra eng ilgʻor litiy-metall akkumulyatorlaridagi yechimlar bilan raqobatlasha oladi. Bu esa sunʼiy intellektning materiallar dizayni boʻyicha tajribali mutaxassislar darajasida ishlay olishini isbotlamoqda.

Tizimni oʻqitish jarayonida olimlar maxsus maʼlumotlar bazasini shakllantirishdi. Dastlabki bosqichda model farmatsevtika maʼlumotlariga tayanib, tibbiyotga oid molekulalarni taklif qilgan edi. Biroq faqat elektrolitlarga tegishli birikmalar bilan qayta oʻqitilgandan soʻng, ElectrolyteGPT kimyoviy jihatdan barqaror va batareyalar uchun foydali boʻlgan tarkiblarni yarata boshladi.

Hozirda sunʼiy intellektning barcha takliflari laboratoriya tekshiruvidan oʻtkazilmoqda. Shunga qaramay, ElectrolyteGPT materiallarning yangi variantlarini insondan ancha tezroq tahlil qilmoqda. Bu texnologiya kelajakda elektromobillar, gadjetlar va energiya saqlash tizimlari uchun yanada samarali akkumulyatorlar yaratishni sezilarli darajada tezlashtirishi kutilmoqda.

ElectrolyteGPTSunʼiy IntellektAkkumulyatorTexnologiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin