SpaceX kelajakdagi bitimlar uchun yirik miqdorda aksiya chiqarishi mumkin

·77·Texno
SpaceX kelajakdagi bitimlar uchun yirik miqdorda aksiya chiqarishi mumkin

Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi boʻlajak IPOdan soʻng amalga oshiriladigan tranzaksiyalar doirasida “yirik miqdorda kapital” chiqarishi mumkinligi haqida investorlarni ogohlantirdi. Ushbu yangi band kompaniyaning oʻtgan oyda eʼlon qilingan IPO arizasiga kiritilgan rasmiy tuzatishda paydo boʻldi. Sanoat ekspertlari buni Musk oʻzining koinot va sunʼiy intellekt loyihalarini oxir-oqibat Tesla bilan birlashtirishni rejalashtirayotgani haqidagi mish-mishlar bilan bogʻlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SpaceX soʻnggi paytlarda qoʻshib olish va sotib olish (M&A) jarayonlarida ancha faol boʻldi. Oʻtgan yili Muskning xAI kompaniyasi tarkibga qoʻshib olingan edi, yaqinda esa Cursor startapini IPOdan soʻng 60 milliard dollarlik aksiyalar evaziga sotib olish imkoniyatini beruvchi kelishuv imzolandi. Kompaniya Nasdaq birjasiga chiqqanidan soʻng 75 milliard dollar mablagʻ toʻplashni koʻzlamoqda, biroq uning bir qismi xAI va X platformasining qarzlarini yopishga yoʻnaltiriladi.

Hujjatdagi ogohlantirish investorlarni aksiyalar qiymatining sezilarli darajada suyulishi (dilution) ehtimoliga tayyorlash uchun moʻljallangan koʻrinadi. Bunday holat, ayniqsa, Tesla bilan yirik birlashuv sodir boʻlganda yuzaga kelishi mumkin. Garchi bunday bitim huquqiy va tartibga soluvchi organlar tomonidan qatʼiy nazorat qilinishi hamda Tesla aksiyadorlari ovozidan oʻtishi kerak boʻlsa-da, SpaceX tomonida barcha qarorlar faqat Muskning ixtiyorida qolmoqda.

Kompaniya aksiyalari uchta asosiy sinfga boʻlingan boʻlib, bu Elon Muskka oʻz nazoratini saqlab qolish imkonini beradi. Ommaviy sotiladigan Class A aksiyalari bitta ovozga ega boʻlsa, faqat Muskka tegishli Class B aksiyalari 10 tadan ovoz huquqini beradi. Shuningdek, ovoz berish huquqiga ega boʻlmagan Class C aksiyalari ham mavjud boʻlib, Musk ulardan oʻz boshqaruv kuchini kamaytirmasdan boshqa kompaniyalarni sotib olishda foydalanishi mumkin.

SpaceXElon MuskTeslaIPOTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin