SpaceX kelajakdagi bitimlar uchun yirik miqdorda aksiya chiqarishi mumkin
Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi boʻlajak IPOdan soʻng amalga oshiriladigan tranzaksiyalar doirasida “yirik miqdorda kapital” chiqarishi mumkinligi haqida investorlarni ogohlantirdi. Ushbu yangi band kompaniyaning oʻtgan oyda eʼlon qilingan IPO arizasiga kiritilgan rasmiy tuzatishda paydo boʻldi. Sanoat ekspertlari buni Musk oʻzining koinot va sunʼiy intellekt loyihalarini oxir-oqibat Tesla bilan birlashtirishni rejalashtirayotgani haqidagi mish-mishlar bilan bogʻlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SpaceX soʻnggi paytlarda qoʻshib olish va sotib olish (M&A) jarayonlarida ancha faol boʻldi. Oʻtgan yili Muskning xAI kompaniyasi tarkibga qoʻshib olingan edi, yaqinda esa Cursor startapini IPOdan soʻng 60 milliard dollarlik aksiyalar evaziga sotib olish imkoniyatini beruvchi kelishuv imzolandi. Kompaniya Nasdaq birjasiga chiqqanidan soʻng 75 milliard dollar mablagʻ toʻplashni koʻzlamoqda, biroq uning bir qismi xAI va X platformasining qarzlarini yopishga yoʻnaltiriladi.
Hujjatdagi ogohlantirish investorlarni aksiyalar qiymatining sezilarli darajada suyulishi (dilution) ehtimoliga tayyorlash uchun moʻljallangan koʻrinadi. Bunday holat, ayniqsa, Tesla bilan yirik birlashuv sodir boʻlganda yuzaga kelishi mumkin. Garchi bunday bitim huquqiy va tartibga soluvchi organlar tomonidan qatʼiy nazorat qilinishi hamda Tesla aksiyadorlari ovozidan oʻtishi kerak boʻlsa-da, SpaceX tomonida barcha qarorlar faqat Muskning ixtiyorida qolmoqda.
Kompaniya aksiyalari uchta asosiy sinfga boʻlingan boʻlib, bu Elon Muskka oʻz nazoratini saqlab qolish imkonini beradi. Ommaviy sotiladigan Class A aksiyalari bitta ovozga ega boʻlsa, faqat Muskka tegishli Class B aksiyalari 10 tadan ovoz huquqini beradi. Shuningdek, ovoz berish huquqiga ega boʻlmagan Class C aksiyalari ham mavjud boʻlib, Musk ulardan oʻz boshqaruv kuchini kamaytirmasdan boshqa kompaniyalarni sotib olishda foydalanishi mumkin.
…