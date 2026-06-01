Sunʼiy intellektga asoslangan ob-havo startapi davlat agentliklarini ortda qoldirmoqda
WindBorne Systems startapi tomonidan taqdim etilgan yangi sunʼiy intellekt vositasi ob-havo maʼlumotlarini bashorat qilishda dunyoning yetakchi hukumatlararo tashkilotlaridan koʻra aniqroq natijalar koʻrsatmoqda. 2019-yilda Stenford universiteti talabalari tomonidan asos solingan ushbu kompaniya sensor maʼlumotlarini chuqur oʻrganish (deep learning) modellariga kiritishning inqilobiy usulini ishlab chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning WeatherMesh deb nomlangan modelining oltinchi versiyasi Yevropa oʻrta muddatli ob-havo bashoratlari markazi (ECMWF) tizimlaridan ustun kelmoqda. WindBorne mahsulotlar boʻyicha direktori Kai Marshlandning taʼkidlashicha, WeatherMesh 6 modelining besh kunlik bashorati anʼanaviy tizimlarning bir kunlik bashorati kabi aniqlikka ega. Bu, ayniqsa, yer yuzasidagi haroratni oʻlchashda yaqqol namoyon boʻladi.
Anʼanaviy ob-havo bashoratlari qimmatbaho superkompyuterlarni talab qiladigan murakkab fizik modellarga tayanadi va ularni qayta ishlash koʻp vaqt oladi. Google DeepMind kabi yirik laboratoriyalar va startaplar tomonidan yaratilayotgan sunʼiy intellekt modellari esa ancha tez ishlaydi. WindBorne oʻzining 400 ga yaqin havo sharlari orqali toʻplanadigan eksklyuziv maʼlumotlar toʻplami evaziga boshqa raqobatchilaridan ajralib turadi.
Hozirda WeatherMesh 6 har soatda yangi bashoratlarni taqdim etmoqda, anʼanaviy modellar esa buni har olti soatda amalga oshiradi. Yevropa va AQSH hududida bashorat aniqligi 3 kilometrgacha yetkazilgan. WindBorne bosh direktori John Dean maʼlumotlar toʻplamidagi ustunliksiz sunʼiy intellektga asoslangan ob-havo kompaniyasi boʻlish mantiqsiz ekanligini taʼkidlab, oʻz maʼlumotlariga ega boʻlishning muhimligini qayd etdi.
…