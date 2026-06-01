Sunʼiy intellektga asoslangan ob-havo startapi davlat agentliklarini ortda qoldirmoqda

·73·Texno
Sunʼiy intellektga asoslangan ob-havo startapi davlat agentliklarini ortda qoldirmoqda

WindBorne Systems startapi tomonidan taqdim etilgan yangi sunʼiy intellekt vositasi ob-havo maʼlumotlarini bashorat qilishda dunyoning yetakchi hukumatlararo tashkilotlaridan koʻra aniqroq natijalar koʻrsatmoqda. 2019-yilda Stenford universiteti talabalari tomonidan asos solingan ushbu kompaniya sensor maʼlumotlarini chuqur oʻrganish (deep learning) modellariga kiritishning inqilobiy usulini ishlab chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning WeatherMesh deb nomlangan modelining oltinchi versiyasi Yevropa oʻrta muddatli ob-havo bashoratlari markazi (ECMWF) tizimlaridan ustun kelmoqda. WindBorne mahsulotlar boʻyicha direktori Kai Marshlandning taʼkidlashicha, WeatherMesh 6 modelining besh kunlik bashorati anʼanaviy tizimlarning bir kunlik bashorati kabi aniqlikka ega. Bu, ayniqsa, yer yuzasidagi haroratni oʻlchashda yaqqol namoyon boʻladi.

Anʼanaviy ob-havo bashoratlari qimmatbaho superkompyuterlarni talab qiladigan murakkab fizik modellarga tayanadi va ularni qayta ishlash koʻp vaqt oladi. Google DeepMind kabi yirik laboratoriyalar va startaplar tomonidan yaratilayotgan sunʼiy intellekt modellari esa ancha tez ishlaydi. WindBorne oʻzining 400 ga yaqin havo sharlari orqali toʻplanadigan eksklyuziv maʼlumotlar toʻplami evaziga boshqa raqobatchilaridan ajralib turadi.

Hozirda WeatherMesh 6 har soatda yangi bashoratlarni taqdim etmoqda, anʼanaviy modellar esa buni har olti soatda amalga oshiradi. Yevropa va AQSH hududida bashorat aniqligi 3 kilometrgacha yetkazilgan. WindBorne bosh direktori John Dean maʼlumotlar toʻplamidagi ustunliksiz sunʼiy intellektga asoslangan ob-havo kompaniyasi boʻlish mantiqsiz ekanligini taʼkidlab, oʻz maʼlumotlariga ega boʻlishning muhimligini qayd etdi.

Sunʼiy IntellektWindBorneOb-havoTexnologiyaWeatherMesh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin