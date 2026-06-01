Meta sobiq texnik direktori iqlim loyihalari uchun 250 mln dollar toʻpladi
Meta kompaniyasining sobiq texnik direktori (CTO) Mike Schroepfer tomonidan asos solingan Gigascale venchur kompaniyasi dushanba kuni "jismoniy iqtisodiyotni qayta qurayotgan" tadbirkorlarni qoʻllab-quvvatlash uchun 250 million dollarlik yangi jamgʻarma tashkil etilganini eʼlon qildi. Mazkur fond asosiy eʼtiborni energetika, elektr tarmoqlari infratuzilmasi va muhim foydali qazilmalarga qaratadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Gigascale oʻzining iqlim texnologiyalariga (climate tech) boʻlgan qatʼiy eʼtiborini saqlab qolish orqali sohadagi umumiy pasayish kayfiyatiga qarshi chiqmoqda. Kompaniyaning ikkinchi jamgʻarmasi Mike Schroepfer soʻnggi uch yil davomida amalga oshirgan investitsion strategiyasining mantiqiy davomi boʻladi. Hozirgacha Gigascale Commonwealth Fusion Systems, Heron Power, Mill va Form Energy kabi nufuzli startaplarga sarmoya kiritgan.
Soʻnggi yillarda iqlim texnologiyalari sektori AI (sunʼiy intellekt) talablari tufayli energetika va infratuzilmaga koʻproq bogʻlanib qoldi. Elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoj ortib borayotgan bir paytda, yangi energiya manbalari va ularni yetkazib berish usullariga sarmoya kiritish katta imkoniyatlar ochmoqda. Schroepfer quyosh energiyasini bozorni egallayotgan arzon va tezkor texnologiyaga misol qilib keltirdi.
AI va keng koʻlamli elektrlashtirish jarayonlari kompaniyalarning umumiy tarmoqqa ulanishini qiyinlashtirmoqda. Natijada koʻplab korxonalar oʻz energiya manbalarini yaratishga intilmoqda. Masalan, tabiiy gaz turbinalari uchun navbatlar 2030-yillarning boshigacha choʻzilgan. Bunday energiya tanqisligi sharoitida energiyani arzonroq va moslashuvchan yetkazib bera oladigan startaplar bozorda gʻolib chiqishi kutilmoqda.
Gigascale faqat energiya ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya, shuningdek, elektr tarmoqlari infratuzilmasi, muhim minerallar va "jismoniy AI" (physical AI) kabi yoʻnalishlarda ham yangi imkoniyatlarni qidirmoqda. Bu Schroepferning texnologik tajribasini iqlim muammolarini hal qilish bilan birlashtirishga qaratilgan strategik qadamidir.
…