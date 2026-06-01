Meta sobiq texnik direktori iqlim loyihalari uchun 250 mln dollar toʻpladi

·54·Texno
Meta sobiq texnik direktori iqlim loyihalari uchun 250 mln dollar toʻpladi

Meta kompaniyasining sobiq texnik direktori (CTO) Mike Schroepfer tomonidan asos solingan Gigascale venchur kompaniyasi dushanba kuni "jismoniy iqtisodiyotni qayta qurayotgan" tadbirkorlarni qoʻllab-quvvatlash uchun 250 million dollarlik yangi jamgʻarma tashkil etilganini eʼlon qildi. Mazkur fond asosiy eʼtiborni energetika, elektr tarmoqlari infratuzilmasi va muhim foydali qazilmalarga qaratadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gigascale oʻzining iqlim texnologiyalariga (climate tech) boʻlgan qatʼiy eʼtiborini saqlab qolish orqali sohadagi umumiy pasayish kayfiyatiga qarshi chiqmoqda. Kompaniyaning ikkinchi jamgʻarmasi Mike Schroepfer soʻnggi uch yil davomida amalga oshirgan investitsion strategiyasining mantiqiy davomi boʻladi. Hozirgacha Gigascale Commonwealth Fusion Systems, Heron Power, Mill va Form Energy kabi nufuzli startaplarga sarmoya kiritgan.

Soʻnggi yillarda iqlim texnologiyalari sektori AI (sunʼiy intellekt) talablari tufayli energetika va infratuzilmaga koʻproq bogʻlanib qoldi. Elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoj ortib borayotgan bir paytda, yangi energiya manbalari va ularni yetkazib berish usullariga sarmoya kiritish katta imkoniyatlar ochmoqda. Schroepfer quyosh energiyasini bozorni egallayotgan arzon va tezkor texnologiyaga misol qilib keltirdi.

AI va keng koʻlamli elektrlashtirish jarayonlari kompaniyalarning umumiy tarmoqqa ulanishini qiyinlashtirmoqda. Natijada koʻplab korxonalar oʻz energiya manbalarini yaratishga intilmoqda. Masalan, tabiiy gaz turbinalari uchun navbatlar 2030-yillarning boshigacha choʻzilgan. Bunday energiya tanqisligi sharoitida energiyani arzonroq va moslashuvchan yetkazib bera oladigan startaplar bozorda gʻolib chiqishi kutilmoqda.

Gigascale faqat energiya ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya, shuningdek, elektr tarmoqlari infratuzilmasi, muhim minerallar va "jismoniy AI" (physical AI) kabi yoʻnalishlarda ham yangi imkoniyatlarni qidirmoqda. Bu Schroepferning texnologik tajribasini iqlim muammolarini hal qilish bilan birlashtirishga qaratilgan strategik qadamidir.

MetaGigascaleMike SchroepferClimate TechAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin