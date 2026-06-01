Anthropic kompaniyasi IPO oʻtkazish uchun maxfiy ariza topshirdi

·52·Texno
Anthropic kompaniyasi IPO oʻtkazish uchun maxfiy ariza topshirdi

Claude chatbotining yaratuvchisi hisoblangan Anthropic sunʼiy intellekt laboratoriyasi aksiyalarni ommaviy joylashtirish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirdi. Taxminan 1 trillion dollarga baholanayotgan kompaniya AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) tegishli hujjatlarni taqdim etganini rasmiy blogida maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha Anthropic sotuvga chiqariladigan aksiyalar soni yoki ularning narxini ochiqlamadi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, IPO jarayoni bozor sharoitlari va boshqa tashqi omillarga bogʻliq boʻladi. Ushbu qadam kompaniya oʻz qiymatini 965 milliard dollarga yetkazgan 65 milliard dollarlik H seriyasidagi investitsiya raundidan bir hafta oʻtmay amalga oshirildi.

Mazkur investitsiya raundi Altimeter Capital, Dragoneer va Sequoia Capital kabi yirik fondlar tomonidan boshqarilgan boʻlib, u koʻplab institutsional investorlarni jalb qildi. Anthropic kompaniyasining ushbu harakati SpaceX oʻzining 2 trillion dollarlik bahosi bilan IPOga tayyorlanayotgan qizgʻin davrga toʻgʻri keldi.

Shuningdek, Anthropic kompaniyasining asosiy raqobatchisi boʻlgan OpenAI ham oʻz IPO jarayoniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mart oyida OpenAI 122 milliard dollar mablagʻ toʻplab, oʻz qiymatini 852 milliard dollarga yetkazgan edi. Ikki yirik laboratoriyaning birja bozoridagi raqobati investorlarning sunʼiy intellektga boʻlgan qiziqishini jiddiy sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda.

2021-yilda sobiq OpenAI xodimlari tomonidan asos solingan Anthropic dastlab autsayder sifatida koʻrilgan edi. Biroq Claude modeli va Mythos kiberxavfsizlik tizimi tufayli kompaniya daromadi keskin oʻsdi. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning yillik daromad koʻrsatkichi 2025-yil oxiridagi 9 milliard dollardan hozirda 47 milliard dollarga yetgan.

AnthropicSunʼiy IntellektIPOClaudeOpenAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin