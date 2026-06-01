Grand Theft Auto V uchun cheat xizmati buzib kirildi: minglab foydalanuvchilar maʻlumotlari sizib chiqdi

·63·Texno
Grand Theft Auto V uchun cheat xizmati buzib kirildi: minglab foydalanuvchilar maʻlumotlari sizib chiqdi

Mashhur Grand Theft Auto V onlayn oʻyini uchun cheat xizmatlarini koʻrsatuvchi Atlas Menu platformasi kiberhujumga uchradi. Have I Been Pwned maʻlumotlar sizib chiqishi haqida xabar beruvchi servisning maʻlum qilishicha, oʻgʻirlangan maʻlumotlar orasida foydalanuvchilarning elektron pochta manzillari, loginlari, shifrlangan parollari, IP-manzillari va texnik yordam xizmatiga yoʻllangan murojaatlari mavjud. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xabarda aytilishicha, ushbu xakerlik hujumi natijasida deyarli 64 000 ta akkaunt maʻlumotlari xavf ostida qolgan. Qizigʻi shundaki, Atlas Menu oʻzining rasmiy saytida "ilgʻor shifrlash usullari orqali xavfsiz autentifikatsiya va yuqori darajadagi maxfiylikni" vaʻda qilgan edi. Hozirda ushbu sayt faoliyati toʻxtatilgan.

Hujum uchun javobgarlikni oʻz zimmasiga olgan xaker oʻgʻirlangan maʻlumotlarni GitHub platformasiga joylashtirdi. Taxminlarga koʻra, xakerning asosiy maqsadi firibgarlardan oʻch olish boʻlgan. Atlas Menu egalari hozircha ushbu holat yuzasidan hech qanday rasmiy izoh berishmadi.

Atlas Menu oʻyinchilarga "koʻrinmaslik", "super sakrash" va xarita boʻylab uchish kabi gʻayritabiiy imkoniyatlarni taqdim etib kelgan. Ushbu hodisa oʻyinlarda nohalol usullardan foydalanishni istagan foydalanuvchilarning shaxsiy maʻlumotlari qanchalik zaif ekanligini koʻrsatib berdi.

Bugungi kunda oʻyin cheatlari koʻp million dollarlik biznesga aylanib ulgurgan, chunki koʻplab geymerlar raqiblaridan ustunlikka erishish uchun pul toʻlashga tayyor. Atlas Menu kiberhujumga uchragan birinchi bunday servis emas; avvalroq Counter-Strike: Global Offensive uchun moʻljallangan mashhur cheat xizmatlaridan biri ham buzib kirilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

KiberxavfsizlikGrand Theft Auto VXakerMaʻlumotlar Sizib ChiqishiAtlas Menu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin