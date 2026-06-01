The Mall: Onlayn xaridlar uchun universal platforma ishga tushirildi

·53·Texno
The Mall: Onlayn xaridlar uchun universal platforma ishga tushirildi

AQSHda yosh avlod vakillari anʼanaviy savdo markazlariga qaytayotgan bir paytda, “The Mall” startapi ushbu konsepsiyani raqamli olamga koʻchirdi. Yangi ilova foydalanuvchilarga oʻzlarining sevimli brendlaridan iborat shaxsiy virtual savdo markazini yaratish va barcha chegirmalarni bir joyda kuzatib borish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Loyiha asoschilaridan biri Elli Konskerning soʻzlariga koʻra, gʻoya onlayn xaridlarning haddan tashqari tarqoqligidan kelib chiqqan. Isteʻmolchilar bir vaqtning oʻzida oʻnlab brauzer oynalarini ochishga, turli yangiliklar byulletenlariga obuna boʻlishga va brendlar yangiliklarini real vaqt rejimida kuzatishga majbur boʻlishmoqda, bu esa xarid jarayonini murakkablashtiradi.

The Mall asoschilari Shreya Halder va Elli Konsker ushbu platformani musiqa olamidagi Spotify yoki kitobxonlar uchun moʻljallangan Goodreads kabi yagona maʻliumotlar bazasiga aylantirishni maqsad qilgan. Hozirda ilova bazasida 10 000 dan ortiq brendlar mavjud boʻlib, foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan brendning Instagram yoki TikTok sahifasini ulash orqali yangi doʻkonlarni tizimga qoʻshishlari mumkin.

Texnik jihatdan platforma brendlar bilan bevosita API orqali bogʻlanmaydi. Buning oʻrniga, maxsus texnologiya chakana savdo saytlarini skanerlab (scraping), mahsulotlar katalogi va narxlar haqidagi maʻliumotlarni yangilab turadi. Tizim LLM (katta til modellari) yordamida barcha maʻliumotlarni saralaydi va foydalanuvchilarga yangi kolleksiyalar yoki chegirmalar haqida push-bildirishnomalar yuboradi.

The MallOnlayn XaridStartapTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51Rossiyada tovushdan tez uchar yoʻlovchi samolyoti prototipi yaratilmoqdaBugun, 13:27Plex narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdiBugun, 13:26Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqdaBugun, 13:24Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin