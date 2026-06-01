The Mall: Onlayn xaridlar uchun universal platforma ishga tushirildi
AQSHda yosh avlod vakillari anʼanaviy savdo markazlariga qaytayotgan bir paytda, “The Mall” startapi ushbu konsepsiyani raqamli olamga koʻchirdi. Yangi ilova foydalanuvchilarga oʻzlarining sevimli brendlaridan iborat shaxsiy virtual savdo markazini yaratish va barcha chegirmalarni bir joyda kuzatib borish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Loyiha asoschilaridan biri Elli Konskerning soʻzlariga koʻra, gʻoya onlayn xaridlarning haddan tashqari tarqoqligidan kelib chiqqan. Isteʻmolchilar bir vaqtning oʻzida oʻnlab brauzer oynalarini ochishga, turli yangiliklar byulletenlariga obuna boʻlishga va brendlar yangiliklarini real vaqt rejimida kuzatishga majbur boʻlishmoqda, bu esa xarid jarayonini murakkablashtiradi.
The Mall asoschilari Shreya Halder va Elli Konsker ushbu platformani musiqa olamidagi Spotify yoki kitobxonlar uchun moʻljallangan Goodreads kabi yagona maʻliumotlar bazasiga aylantirishni maqsad qilgan. Hozirda ilova bazasida 10 000 dan ortiq brendlar mavjud boʻlib, foydalanuvchilar oʻzlariga yoqqan brendning Instagram yoki TikTok sahifasini ulash orqali yangi doʻkonlarni tizimga qoʻshishlari mumkin.
Texnik jihatdan platforma brendlar bilan bevosita API orqali bogʻlanmaydi. Buning oʻrniga, maxsus texnologiya chakana savdo saytlarini skanerlab (scraping), mahsulotlar katalogi va narxlar haqidagi maʻliumotlarni yangilab turadi. Tizim LLM (katta til modellari) yordamida barcha maʻliumotlarni saralaydi va foydalanuvchilarga yangi kolleksiyalar yoki chegirmalar haqida push-bildirishnomalar yuboradi.
…