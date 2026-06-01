Huawei 11 ta antenna va Wi-Fi 7+ bilan jihozlangan Router X1 Pro Gaming Editionʻni taqdim etdi
Huawei kompaniyasi Xitoyda oʻzining yangi Router X1 Pro Gaming Edition oʻyin routerini rasman namoyish qildi. Qurilma allaqachon 666 yuan (taxminan 98 dollar) narxida oldindan buyurtma berish uchun ochiq deb eʻlon qilindi. Yangi model Huawei tomonidan ishlab chiqilgan Wi-Fi 7+ texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa signalning devorlardan osonroq oʻtishini va xalaqitlarga chidamliligini taʻminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Router Wi-Fi 7 standartining asosiy funksiyalaridan biri boʻlgan Multi-Link Operation (MLO) tizimiga ega. Bu texnologiya mos keluvchi qurilmalarga bir vaqtning oʻzida 2,4 va 5 GGs diapazonlariga ulanish imkonini beradi, natijada maʻlumot uzatish tezligi va barqarorligi sezilarli darajada oshadi. Qurilma silindrsimon korpusda ishlangan boʻlib, 360 darajali qoplamani taʻminlovchi 11 ta antenna bilan jihozlangan.
Texnik jihatdan Router X1 Pro Gaming Edition toʻrtta 2,5 Gbit/s oʻtkazuvchanlikka ega Ethernet portlari bilan taʻminlangan. Qurilmaning apparat platformasi Huawei Lingxiao SoC chipiga asoslangan. Shuningdek, routerda oʻyinlar paytida barqarorlikni oshiruvchi Game Turbo funksiyasi va Star Flash shlyuzi mavjud.
Yangi router HarmonyOS operatsion tizimi asosidagi aqlli uy ekotizimiga toʻliq integratsiya qilingan. Bu foydalanuvchilarga barcha aqlli qurilmalarni yagona tarmoq orqali qulay boshqarish imkonini beradi. Oʻyin ixlosmandlari uchun maxsus ishlab chiqilgan ushbu model kechikishlarni minimal darajaga tushirishga xizmat qiladi.
…