Huawei 11 ta antenna va Wi-Fi 7+ bilan jihozlangan Router X1 Pro Gaming Editionʻni taqdim etdi

·185·Texno
Huawei 11 ta antenna va Wi-Fi 7+ bilan jihozlangan Router X1 Pro Gaming Editionʻni taqdim etdi

Huawei kompaniyasi Xitoyda oʻzining yangi Router X1 Pro Gaming Edition oʻyin routerini rasman namoyish qildi. Qurilma allaqachon 666 yuan (taxminan 98 dollar) narxida oldindan buyurtma berish uchun ochiq deb eʻlon qilindi. Yangi model Huawei tomonidan ishlab chiqilgan Wi-Fi 7+ texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa signalning devorlardan osonroq oʻtishini va xalaqitlarga chidamliligini taʻminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Router Wi-Fi 7 standartining asosiy funksiyalaridan biri boʻlgan Multi-Link Operation (MLO) tizimiga ega. Bu texnologiya mos keluvchi qurilmalarga bir vaqtning oʻzida 2,4 va 5 GGs diapazonlariga ulanish imkonini beradi, natijada maʻlumot uzatish tezligi va barqarorligi sezilarli darajada oshadi. Qurilma silindrsimon korpusda ishlangan boʻlib, 360 darajali qoplamani taʻminlovchi 11 ta antenna bilan jihozlangan.

Texnik jihatdan Router X1 Pro Gaming Edition toʻrtta 2,5 Gbit/s oʻtkazuvchanlikka ega Ethernet portlari bilan taʻminlangan. Qurilmaning apparat platformasi Huawei Lingxiao SoC chipiga asoslangan. Shuningdek, routerda oʻyinlar paytida barqarorlikni oshiruvchi Game Turbo funksiyasi va Star Flash shlyuzi mavjud.

Yangi router HarmonyOS operatsion tizimi asosidagi aqlli uy ekotizimiga toʻliq integratsiya qilingan. Bu foydalanuvchilarga barcha aqlli qurilmalarni yagona tarmoq orqali qulay boshqarish imkonini beradi. Oʻyin ixlosmandlari uchun maxsus ishlab chiqilgan ushbu model kechikishlarni minimal darajaga tushirishga xizmat qiladi.

HuaweiRouterWi-Fi 7GamingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin