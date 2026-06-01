SpaceX IPO hujjatlarida suv tanqisligi asosiy xavf sifatida koʻrsatildi
Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) arizasiga kutilmagan oʻzgartirish kiritdi. Yangilangan hujjatda kompaniya investorlarni maʼlumotlar markazlarini sovutish uchun zarur boʻlgan suv resurslarining yetishmasligi jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Endilikda SpaceX uchun suvga boʻlgan ehtiyoj elektr energiyasi, protsessorlar va boshqa muhim resurslar kabi strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya tarkibiga xAI sunʼiy intellekt loyihasi qoʻshilishi bilan hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin oshdi. Avvalroq SpaceX faqat energiya narxi va qurilish muddatlari haqida qaygʻurgan boʻlsa, endi suv tanqisligi, qurgʻoqchilik va mahalliy resurslar uchun raqobat maʼlumotlar markazlari faoliyatini cheklashi mumkinligini tan olmoqda. Bu muammo yangi obʼyektlar uchun joy tanlashda hal qiluvchi omilga aylangan.
Hujjatdagi oʻzgarishlar AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) bilan olib borilayotgan muzokaralar natijasi boʻlishi mumkin. Maʼlumotlar markazlarining iqlim oʻzgarishi sharoitida mahalliy suv zaxiralariga taʼsiri hozirda global miqyosda qizgʻin muhokama qilinmoqda. SpaceX agar suv yetishmovchiligi yuzaga kelsa, qimmatroq muqobil sovutish texnologiyalariga oʻtishga majbur boʻlishini bildirgan.
Bundan tashqari, SpaceX oʻz xodimlari va rahbariyatning yaqinlari uchun IPO aksiyalarining 5 foizini band qilib qoʻyganini maʼlum qildi. Shuningdek, kelajakda Tesla bilan ehtimoliy birlashuv yoki boshqa yirik bitimlar sababli qoʻshimcha aksiyalar chiqarilishi mumkinligi, bu esa joriy aksiyadorlar ulushining kamayishiga (dilution) olib kelishi haqida ogohlantirish berildi.
…