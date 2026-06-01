SpaceX IPO hujjatlarida suv tanqisligi asosiy xavf sifatida koʻrsatildi

·84·Texno
SpaceX IPO hujjatlarida suv tanqisligi asosiy xavf sifatida koʻrsatildi

Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) arizasiga kutilmagan oʻzgartirish kiritdi. Yangilangan hujjatda kompaniya investorlarni maʼlumotlar markazlarini sovutish uchun zarur boʻlgan suv resurslarining yetishmasligi jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Endilikda SpaceX uchun suvga boʻlgan ehtiyoj elektr energiyasi, protsessorlar va boshqa muhim resurslar kabi strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya tarkibiga xAI sunʼiy intellekt loyihasi qoʻshilishi bilan hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin oshdi. Avvalroq SpaceX faqat energiya narxi va qurilish muddatlari haqida qaygʻurgan boʻlsa, endi suv tanqisligi, qurgʻoqchilik va mahalliy resurslar uchun raqobat maʼlumotlar markazlari faoliyatini cheklashi mumkinligini tan olmoqda. Bu muammo yangi obʼyektlar uchun joy tanlashda hal qiluvchi omilga aylangan.

Hujjatdagi oʻzgarishlar AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) bilan olib borilayotgan muzokaralar natijasi boʻlishi mumkin. Maʼlumotlar markazlarining iqlim oʻzgarishi sharoitida mahalliy suv zaxiralariga taʼsiri hozirda global miqyosda qizgʻin muhokama qilinmoqda. SpaceX agar suv yetishmovchiligi yuzaga kelsa, qimmatroq muqobil sovutish texnologiyalariga oʻtishga majbur boʻlishini bildirgan.

Bundan tashqari, SpaceX oʻz xodimlari va rahbariyatning yaqinlari uchun IPO aksiyalarining 5 foizini band qilib qoʻyganini maʼlum qildi. Shuningdek, kelajakda Tesla bilan ehtimoliy birlashuv yoki boshqa yirik bitimlar sababli qoʻshimcha aksiyalar chiqarilishi mumkinligi, bu esa joriy aksiyadorlar ulushining kamayishiga (dilution) olib kelishi haqida ogohlantirish berildi.

SpaceXElon MuskIPOxAITesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin