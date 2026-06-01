Huawei Nova 16 va Nova 16z: 7000 mAs batareya va sunʼiy yoʻldosh aloqasi
Huawei kompaniyasi oʻrta segmentdagi smartfonlar qatorini yangi Nova 16 va Nova 16z modellari bilan boyitdi. Ushbu qurilmalar ilgari faqat flagmanlarda uchraydigan funksiyalar, jumladan, sunʼiy yoʻldosh orqali xabar almashish tizimi va oʻta sigʻimli akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nova 16 modeli Kirin 9010S protsessori hamda 2800 x 1280 pikselli, 120 Gs chastotali 6,68 dyuymli OLED-displeyga ega boʻldi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi 7000 mAs sigʻimli akkumulyator va 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasidir. Kamera tizimi 50 megapikselli asosiy datchik va 100 karrali raqamli zumga ega periskopik modulni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, u BeiDou tizimi orqali ikki tomonlama sunʼiy yoʻldosh aloqasini, Wi-Fi 7 va IP65 himoya standartini qoʻllab-quvvatlaydi.
Nova 16z versiyasi esa Kirin 8020 chipi va 6,7 dyuymli FHD+ ekran bilan taʼminlangan. Smartfonga 6000 mAs sigʻimli batareya oʻrnatilgan boʻlib, u ham 100 vattli quvvatlash qurilmasi bilan birga keladi. Kamera bloki 50 megapikselli asosiy va 12 megapikselli teleobʼyektivdan iborat, selfi-kamera esa 50 megapikselni tashkil etadi.
Har ikkala smartfon yangi HarmonyOS 6.1 operatsion tizimida ishlaydi. Tizimga tasvirlarni qayta ishlash va aqlli ovozli yordamchi kabi sunʼiy intellekt (AI) funksiyalari integratsiya qilingan. Narxlarga kelsak, Nova 16z modeli 335 dollardan, Huawei Nova 16 esa 420 dollardan boshlanadigan narxlarda sotuvga chiqadi.
…