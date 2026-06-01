Huawei Nova 16 va Nova 16z: 7000 mAs batareya va sunʼiy yoʻldosh aloqasi

·60·Texno
Huawei Nova 16 va Nova 16z: 7000 mAs batareya va sunʼiy yoʻldosh aloqasi

Huawei kompaniyasi oʻrta segmentdagi smartfonlar qatorini yangi Nova 16 va Nova 16z modellari bilan boyitdi. Ushbu qurilmalar ilgari faqat flagmanlarda uchraydigan funksiyalar, jumladan, sunʼiy yoʻldosh orqali xabar almashish tizimi va oʻta sigʻimli akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nova 16 modeli Kirin 9010S protsessori hamda 2800 x 1280 pikselli, 120 Gs chastotali 6,68 dyuymli OLED-displeyga ega boʻldi. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi 7000 mAs sigʻimli akkumulyator va 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasidir. Kamera tizimi 50 megapikselli asosiy datchik va 100 karrali raqamli zumga ega periskopik modulni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, u BeiDou tizimi orqali ikki tomonlama sunʼiy yoʻldosh aloqasini, Wi-Fi 7 va IP65 himoya standartini qoʻllab-quvvatlaydi.

Nova 16z versiyasi esa Kirin 8020 chipi va 6,7 dyuymli FHD+ ekran bilan taʼminlangan. Smartfonga 6000 mAs sigʻimli batareya oʻrnatilgan boʻlib, u ham 100 vattli quvvatlash qurilmasi bilan birga keladi. Kamera bloki 50 megapikselli asosiy va 12 megapikselli teleobʼyektivdan iborat, selfi-kamera esa 50 megapikselni tashkil etadi.

Har ikkala smartfon yangi HarmonyOS 6.1 operatsion tizimida ishlaydi. Tizimga tasvirlarni qayta ishlash va aqlli ovozli yordamchi kabi sunʼiy intellekt (AI) funksiyalari integratsiya qilingan. Narxlarga kelsak, Nova 16z modeli 335 dollardan, Huawei Nova 16 esa 420 dollardan boshlanadigan narxlarda sotuvga chiqadi.

HuaweiNova 16SmartfonHarmonyOSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin