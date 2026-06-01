Xakerlar Meta AI yordamida Instagram akkauntlarini oʻgʻirlashdi

·121·Texno
Xakerlar Meta AI yordamida Instagram akkauntlarini oʻgʻirlashdi

Instagram ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilar akkauntlarini buzib kirishga imkon beruvchi jiddiy xavfsizlik muammosi bartaraf etildi. Maʼlum boʻlishicha, kiberhujum Meta kompaniyasining sunʼiy intellekt asosida ishlovchi qoʻllab-quvvatlash chatbotini aldash orqali amalga oshirilgan. Xakerlar botni chalgʻitib, begona akkauntlarga kirish huquqini qoʻlga kiritishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oʻtgan dam olish kunlari Reddit va X platformalarida koʻplab foydalanuvchilar oʻz profillari oʻgʻirlangani haqida xabar berishdi. Jabrlanganlar orasida Obama davridagi Oq uyning 2017-yildan beri faol boʻlmagan rasmiy sahifasi, AQSH Kosmik kuchlari bosh master-serjanti John Bentinvegna hamda taniqli xavfsizlik tadqiqotchisi Jane Wong ham bor. Wong oʻz paroli uning xabarisiz oʻzgartirilganini va kun davomida parolni tiklash boʻyicha koʻplab soʻrovlar kelganini maʼlum qildi.

X platformasida eʼlon qilingan videoda xakerlik jarayoni bosqichma-bosqich koʻrsatilgan. Hujumchi avval VPN orqali oʻz manzilini qurbonning taxminiy joylashuviga moslashtirgan, bu esa Instagram himoya tizimlarini chetlab oʻtishga yordam bergan. Shundan soʻng, xaker Meta AI Support Assistant bilan chat boshlab, botdan akkauntga yangi elektron pochta manzilini biriktirishni soʻragan.

Chatbot xaker taqdim etgan pochtaga tasdiqlash kodini yuborgan va kod kiritilgach, parolni yangilash tugmasini koʻrsatgan. Eng xavfli jihati shundaki, xakerga qurbonning asl elektron pochtasiga kirish talab etilmagan. TechCrunch nashri videoda koʻrsatilgan xakerning pochta qutisiga haqiqatan ham tasdiqlash kodi kelganini tasdiqladi.

Dushanba kuni Instagram vakili Andy Stone ushbu xatolik bartaraf etilganini maʼlum qildi. Hozircha aynan qancha foydalanuvchi ushbu zaiflik tufayli jabr koʻrgani aniq emas. Meta kompaniyasi vaziyat yuzasidan qoʻshimcha rasmiy izoh berishdan bosh tortdi.

InstagramMeta AIXakerlikKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin