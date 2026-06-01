Sony kompaniyasi FlexStrike kontrolleri va maxsus oʻyin monitorini taqdim etdi

·55·Texno
Sony kompaniyasi FlexStrike kontrolleri va maxsus oʻyin monitorini taqdim etdi

Sony kompaniyasi yangi oʻyin aksessuarlari — fayting oʻyinlari uchun moʻljallangan FlexStrike simsiz kontrolleri, 27 dyuymli oʻyin monitori va Pulse Elevate simsiz kalonkalari haqidagi tafsilotlarni ochiqladi. Ushbu maʼlumotlar kutilayotgan State of Play taqdimoti arafasida PlayStation blogida rasman tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

PlayStation 5 va PK foydalanuvchilari uchun ishlab chiqilgan FlexStrike kontrolleri 2026-yil 6-avgustda sotuvga chiqadi. Ushbu sana bejiz tanlanmagan — u Marvel Tokon: Fighting Souls oʻyinining relizi bilan bir vaqtga toʻgʻri keladi. Qurilma oʻrnatilgan akkumulyator va maxsus gʻilof bilan taʼminlangan boʻlib, uning narxi 200 dollarni tashkil etadi. Taʼkidlash joizki, PK uchun toʻliq qoʻllab-quvvatlash funksiyasi bosqichma-bosqich dasturiy yangilanish orqali taqdim etiladi.

Navbatdagi yangilik DualSense kontrollerini quvvatlash uchun yigʻiluvchi ilgakka ega 27 dyuymli oʻyin monitoridir. Monitor QHD (2560×1440) aniqlikdagi IPS-matsitsa bilan jihozlangan. U VRR texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi va PS5 hamda PS5 Pro konsollarida 120 Hz, mos keluvchi PKlarda esa 240 Hz chastotada ishlaydi. Qurilma 27-avgustdan boshlab 350 dollar narxida sotuvga chiqariladi.

Shuningdek, Sony Pulse Elevate simsiz kalonkalarini ham namoyish etdi. Ushbu aksessuarning aniq chiqish sanasi hozircha maʼlum qilinmagan boʻlsa-da, u yil yakuniga qadar bozorga chiqishi kutilmoqda. Barcha yangi qurilmalar PlayStation ekotizimini yanada kengaytirish va geymerlar uchun qulaylikni oshirishga qaratilgan.

SonyPlayStationFlexStrikeDualSenseGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin