LIGO fiziklari Katta portlash davridagi qora tuynuklar izidan tushishdi
LIGO-Virgo-KAGRA kollaboratsiyasining xalqaro fiziklar jamoasi Katta portlashdan keyingi ilk soniyalarda paydo boʻlgan gipotetik obʻektlar — birlamchi qora tuynuklar boʻyicha eng keng koʻlamli tahlilni taqdim etdi. Tadqiqot O4a kuzatuv bosqichining natijalariga asoslangan boʻlib, unda yana 85 ta gravitatsion toʻlqin signali qayd etildi. Natijada umumiy kuzatuvlar katalogi 161 ta hodisaga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Birlamchi qora tuynuklar qorongʻu materiya roli uchun eng gʻayritabiiy nomzodlardan biri hisoblanadi. Massiv yulduzlarning halokati natijasida hosil boʻladigan oddiy qora tuynuklardan farqli oʻlaroq, ular koinotning dastlabki davrida modda zichligi yuqori boʻlgan hududlarning kollapsi natijasida yuzaga kelgan boʻlishi mumkin. Yangilangan katalogdagi massalar taqsimotida yulduzlar evolyutsiyasining standart modellari bilan tushuntirib boʻlmaydigan bir nechta choʻqqilarning mavjudligi olimlarni ushbu hodisalar orasida birlamchi obʻektlar bor-yoʻqligini tekshirishga undadi.
Tahlilning dastlabki bosqichida natijalar juda istiqbolli koʻrindi: statistik model Bayes koeffitsiyentini ln B ≈ 30,5 darajasida koʻrsatdi, bu esa gipoteza foydasiga juda kuchli dalil hisoblanadi. Biroq, keyingi tekshiruvlar bu effekt unchalik ishonchli emasligini koʻrsatdi. Maʻlum boʻlishicha, statistik ustunlikning katta qismi kichik massali sohadagi bir nechta noodatiy hodisalar, xususan, neytron yulduzi boʻlishi ehtimoli yuqori boʻlgan bitta bahsli qoʻshilish tufayli yuzaga kelgan. Ushbu hodisa chiqarib tashlangach, koeffitsiyent ln B ≈ 1,7 gacha tushib ketdi.
Yakuniy xulosa shuni koʻrsatdiki, yangi maʻlumotlar qora tuynuklarning sezilarli qismi birlamchi kelib chiqishga ega ekanligi haqida ishonchli dalillarni taqdim etmaydi. Shunga qaramay, ushbu manfiy natija bunday obʻektlarning tarqalishiga nisbatan eng qatʻiy cheklovlarni oʻrnatishga imkon berdi. Tadqiqotchilar Quyosh massasidan 0,6 dan 100 baravargacha boʻlgan diapazonda birlamchi qora tuynuklar qorongʻu materiyaning atigi yuzdan yoki oʻn mingdan bir qismini tashkil etishi mumkinligini aniqladilar.
Olimlar, shuningdek, yirik sayyoralar massasiga teng boʻlgan (Quyosh massasining 10-4–10-3 qismi) ancha yengil birlamchi qora tuynuklar mavjudligi imkoniyatini ham oʻrganishdi. Hozircha birorta ham nomzod topilmagan boʻlsa-da, zamonaviy detektorlarning sezgirligi bunday obʻektlar qorongʻu materiyaning 20 foizigacha boʻlgan qismini tashkil etishi mumkin boʻlgan ssenariylarni tekshirish imkonini bermoqda. LIGO-Virgo-KAGRA katalogi kengayib borishi bilan koinotning ilk davrlaridagi jarayonlarni oʻrganish yanada aniqroq tus oladi.
…