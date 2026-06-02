LIGO fiziklari Katta portlash davridagi qora tuynuklar izidan tushishdi

·68·Texno
LIGO fiziklari Katta portlash davridagi qora tuynuklar izidan tushishdi

LIGO-Virgo-KAGRA kollaboratsiyasining xalqaro fiziklar jamoasi Katta portlashdan keyingi ilk soniyalarda paydo boʻlgan gipotetik obʻektlar — birlamchi qora tuynuklar boʻyicha eng keng koʻlamli tahlilni taqdim etdi. Tadqiqot O4a kuzatuv bosqichining natijalariga asoslangan boʻlib, unda yana 85 ta gravitatsion toʻlqin signali qayd etildi. Natijada umumiy kuzatuvlar katalogi 161 ta hodisaga yetdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Birlamchi qora tuynuklar qorongʻu materiya roli uchun eng gʻayritabiiy nomzodlardan biri hisoblanadi. Massiv yulduzlarning halokati natijasida hosil boʻladigan oddiy qora tuynuklardan farqli oʻlaroq, ular koinotning dastlabki davrida modda zichligi yuqori boʻlgan hududlarning kollapsi natijasida yuzaga kelgan boʻlishi mumkin. Yangilangan katalogdagi massalar taqsimotida yulduzlar evolyutsiyasining standart modellari bilan tushuntirib boʻlmaydigan bir nechta choʻqqilarning mavjudligi olimlarni ushbu hodisalar orasida birlamchi obʻektlar bor-yoʻqligini tekshirishga undadi.

Tahlilning dastlabki bosqichida natijalar juda istiqbolli koʻrindi: statistik model Bayes koeffitsiyentini ln B ≈ 30,5 darajasida koʻrsatdi, bu esa gipoteza foydasiga juda kuchli dalil hisoblanadi. Biroq, keyingi tekshiruvlar bu effekt unchalik ishonchli emasligini koʻrsatdi. Maʻlum boʻlishicha, statistik ustunlikning katta qismi kichik massali sohadagi bir nechta noodatiy hodisalar, xususan, neytron yulduzi boʻlishi ehtimoli yuqori boʻlgan bitta bahsli qoʻshilish tufayli yuzaga kelgan. Ushbu hodisa chiqarib tashlangach, koeffitsiyent ln B ≈ 1,7 gacha tushib ketdi.

Yakuniy xulosa shuni koʻrsatdiki, yangi maʻlumotlar qora tuynuklarning sezilarli qismi birlamchi kelib chiqishga ega ekanligi haqida ishonchli dalillarni taqdim etmaydi. Shunga qaramay, ushbu manfiy natija bunday obʻektlarning tarqalishiga nisbatan eng qatʻiy cheklovlarni oʻrnatishga imkon berdi. Tadqiqotchilar Quyosh massasidan 0,6 dan 100 baravargacha boʻlgan diapazonda birlamchi qora tuynuklar qorongʻu materiyaning atigi yuzdan yoki oʻn mingdan bir qismini tashkil etishi mumkinligini aniqladilar.

Olimlar, shuningdek, yirik sayyoralar massasiga teng boʻlgan (Quyosh massasining 10-4–10-3 qismi) ancha yengil birlamchi qora tuynuklar mavjudligi imkoniyatini ham oʻrganishdi. Hozircha birorta ham nomzod topilmagan boʻlsa-da, zamonaviy detektorlarning sezgirligi bunday obʻektlar qorongʻu materiyaning 20 foizigacha boʻlgan qismini tashkil etishi mumkin boʻlgan ssenariylarni tekshirish imkonini bermoqda. LIGO-Virgo-KAGRA katalogi kengayib borishi bilan koinotning ilk davrlaridagi jarayonlarni oʻrganish yanada aniqroq tus oladi.

LIGOQora TuynuklarFizikaKoinotGravitatsion Toʻlqinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin