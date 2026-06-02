Wildberries AliExpress Rossiya ulushini sotib olishi kutilmoqda

·86·Texno
Wildberries AliExpress Rossiya ulushini sotib olishi kutilmoqda

Wildberries kompaniyasi “AliExpress Rossiya” kapitaliga kirishi mumkin. Riteyl bozoridagi manbalarga tayanib «Svobodnaya kassa» nashri xabar berishicha, mazkur kelishuv joriy yilning sentyabr oyiga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda “AliExpress Rossiya”ning eng yirik aksiyadori Alibaba Group boʻli b, u kompaniyaning 47,85 foiz ulushiga egalik qiladi. Rossiyalik hammuassislar orasida Alisher Usmonovning USM xoldingi (24,3%), VK (15%) va RFPI (12,8%) mavjud. Hozircha kelishuv rasman tasdiqlanmagan boʻ lsa-da, u amalga oshsa, onlayn savdo bozoridagi kuchlar muvozanatini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin.

“AliExpress MDH» vakillari vaziyatga rasmiy izoh berib, mahalliy servislar bilan hamkorlikni rivojlantirishda davom etayotganini bildirdi. Hamkorlik doirasida AliExpress foydalanuvchilari oʻz xaridlarini Wildberries buyurtma berish punktlariga (PVZ) yetkazib berishni tanlashlari mumkin boʻldi. Shuningdek, yanvar oyidan boshlab rossiyalik xaridorlarning bir qismida tovarlar uchun WB Koshelyok orqali toʻlov qilish imkoniyati yaratildi.

Ayni paytda kompaniyalar Rossiya va MDH mamlakatlaridagi Wildberries foydalanuvchilari uchun Xitoy tovarlariga kirish imkoniyatini sinovdan oʻtkazmoqda. Bu AliExpress’ning noyob va keng assortimentini mintaqadagi xaridorlar uchun yanada ommabop qilishga xizmat qiladi.

Avvalroq platforma Yandex ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish, Yandex Pay yordamida toʻlov qilish va buyurtmalarni Yandex Market punktlaridan olib ketish imkoniyatlarini ham joriy etgan edi.

WildberriesAliExpressAlibabaE-commerceBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin