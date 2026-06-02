Sahnadan kelajak sari: Startup Battlefield bitiruvchilari hozir qayerda?

·76·Texno
Sahnadan kelajak sari: Startup Battlefield bitiruvchilari hozir qayerda?

Texnologiya tarixidagi eng nufuzli kompaniyalarning koʻpchiligi oʻz faoliyatini shov-shuvli investitsiya eʻlonlari bilan emas, balki oddiy taqdimotdan boshlagan. Dropbox shubhaga toʻla auditoriya oldida oʻz imkoniyatlarini namoyish etgan, Cloudflare esa hali koʻpchilik tarmoq texnologiyalarini tushunmaydigan davrda sahnaga chiqqan edi. Discord, Mint, Trello va N26 kabi gigantlarning barchasi bitta umumiy sinovdan — TechCrunch Startup Battlefield tanlovidan oʻtgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Battlefield shunchaki musobaqa emas, balki haqiqiy parvoz maydonchasidir. Raqamlar buni tasdiqlaydi: hozirgacha 1,700 dan ortiq kompaniya ushbu sahnada bellashgan. Ular birgalikda 32 milliard dollar miqdorida mablagʻ jalb qilishgan va 250 dan ortiq muvaffaqiyatli chiqishlarni (exit) amalga oshirishgan. Bunga Microsoft, Google, Salesforce va Amazon kabi korporatsiyalar tomonidan amalga oshirilgan xaridlar ham kiradi. Hatto Dropbox 2021-yilda oʻzining Battlefieldʻdagi safdoshi DocSend kompaniyasini sotib olgan.

Minglab asoschilar uchun bu tanlov dunyo eʻtiborini qozonishdagi burilish nuqtasi boʻldi. Joriy yilda ham ushbu nufuzli hamjamiyatga qoʻshilish imkoniyati mavjud. Talab yuqoriligini inobatga olib, Startup Battlefield 2026 uchun arizalar qabul qilish muddati 8-iyunga qadar uzaytirildi. Bu yangi avlod startaplari uchun oʻz salohiyatini namoyon etish uchun noyob imkoniyatdir.

Gʻoliblar orasida Kevin Damoa (Glīd asoschisi, 2025-yil gʻolibi) kabi harbiy logistika sohasidan kelgan tadbirkorlar borligi, muvaffaqiyatli asoschilar har qanday sohadan chiqishi mumkinligini isbotlamoqda. Shuningdek, geCKo Materials asoschisi Capella Kerst kabi innovatorlar ham oʻz yoʻllarini aynan shu yerdan boshlashgan. TechCrunch oʻzining Build Mode podkasti orqali ushbu asoschilarning jamoa yigʻish va investitsiya jalb qilish borasidagi tajribalari bilan boʻlishib kelmoqda.

Startup BattlefieldTechCrunchDropboxInvestitsiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin