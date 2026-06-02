Sahnadan kelajak sari: Startup Battlefield bitiruvchilari hozir qayerda?
Texnologiya tarixidagi eng nufuzli kompaniyalarning koʻpchiligi oʻz faoliyatini shov-shuvli investitsiya eʻlonlari bilan emas, balki oddiy taqdimotdan boshlagan. Dropbox shubhaga toʻla auditoriya oldida oʻz imkoniyatlarini namoyish etgan, Cloudflare esa hali koʻpchilik tarmoq texnologiyalarini tushunmaydigan davrda sahnaga chiqqan edi. Discord, Mint, Trello va N26 kabi gigantlarning barchasi bitta umumiy sinovdan — TechCrunch Startup Battlefield tanlovidan oʻtgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Battlefield shunchaki musobaqa emas, balki haqiqiy parvoz maydonchasidir. Raqamlar buni tasdiqlaydi: hozirgacha 1,700 dan ortiq kompaniya ushbu sahnada bellashgan. Ular birgalikda 32 milliard dollar miqdorida mablagʻ jalb qilishgan va 250 dan ortiq muvaffaqiyatli chiqishlarni (exit) amalga oshirishgan. Bunga Microsoft, Google, Salesforce va Amazon kabi korporatsiyalar tomonidan amalga oshirilgan xaridlar ham kiradi. Hatto Dropbox 2021-yilda oʻzining Battlefieldʻdagi safdoshi DocSend kompaniyasini sotib olgan.
Minglab asoschilar uchun bu tanlov dunyo eʻtiborini qozonishdagi burilish nuqtasi boʻldi. Joriy yilda ham ushbu nufuzli hamjamiyatga qoʻshilish imkoniyati mavjud. Talab yuqoriligini inobatga olib, Startup Battlefield 2026 uchun arizalar qabul qilish muddati 8-iyunga qadar uzaytirildi. Bu yangi avlod startaplari uchun oʻz salohiyatini namoyon etish uchun noyob imkoniyatdir.
Gʻoliblar orasida Kevin Damoa (Glīd asoschisi, 2025-yil gʻolibi) kabi harbiy logistika sohasidan kelgan tadbirkorlar borligi, muvaffaqiyatli asoschilar har qanday sohadan chiqishi mumkinligini isbotlamoqda. Shuningdek, geCKo Materials asoschisi Capella Kerst kabi innovatorlar ham oʻz yoʻllarini aynan shu yerdan boshlashgan. TechCrunch oʻzining Build Mode podkasti orqali ushbu asoschilarning jamoa yigʻish va investitsiya jalb qilish borasidagi tajribalari bilan boʻlishib kelmoqda.
…