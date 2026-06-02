VKontakte shaxsiy profillar uchun kengaytirilgan statistika va reklama vositalarini ishga tushirdi

·44·Texno
VKontakte shaxsiy profillar uchun kengaytirilgan statistika va reklama vositalarini ishga tushirdi

VKontakte ijtimoiy tarmogʻi shaxsiy profillar uchun muhim yangilanishni taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz kontentining samaradorligini tahlil qilishlari va yangi auditoriyani jalb qilish uchun reklama kampaniyalarini toʻgʻridan-toʻgʻri profil orqali ishga tushirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Statistika boʻlimida mualliflar qamrovlar, nashrlar bilan oʻzaro aloqalar va doʻstlarning harakatlari haqida batafsil maʼlumot olish imkoniyatiga ega boʻldilar. Maʼlumotlar ham umumiy koʻrinishda, ham har bir kontent turi — postlar, kliplar, hikoyalar va videolar uchun alohida taqdim etiladi.

Asosiy yangiliklardan biri — reklamani bevosita shaxsiy profildan boshqarish funksiyasining integratsiyasi boʻldi. Endi har bir post va klip ostida "Продвигать" (Targʻib qilish) tugmasi paydo boʻldi. Shuningdek, profil menyusida VK Реклама platformasining soddalashtirilgan kabinetiga olib boruvchi boʻlim qoʻshildi.

Reklama kampaniyasini boshlash uchun foydalanuvchi maqsadni (obunachilarni jalb qilish, postni ommalashtirish yoki saytga oʻtish), auditoriyani va budjetni koʻrsatishi kifoya. Hozircha bu funksiyalar tasdiqlangan (kulrang belgi) va ikki bosqichli autentifikatsiya yoqilgan akkauntlar uchun ochiq.

Targʻibot vositalari hozirda VKontakte mobil ilovasida mavjud boʻlib, postlar ostidagi reklama tugmasi 3 000 dan ortiq obunachisi bor profillarda koʻrinadi. Platformaning veb-talqinida ushbu imkoniyatlar biroz keyinroq joriy etilishi kutilmoqda.

VKontakteIjtimoiy TarmoqReklamaStatistikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin