Florida shtati OpenAI va Sam Altman ustidan sudga shikoyat kiritdi

·62·Texno
Florida shtati OpenAI va Sam Altman ustidan sudga shikoyat kiritdi

Florida shtati Bosh prokuraturasi OpenAI kompaniyasi va uning rahbari Sam Altman ustidan sudga daʼvo kiritdi. Bu ChatGPT chatbotining zoʻravonlik holatlariga aloqadorligi yuzasidan shtat darajasidagi ilk rasmiy sud jarayonidir. Daʼvoda kompaniya "sunʼiy intellekt poygasi"da gʻolib boʻlish va katta boylik orttirish maqsadida xavfsizlik choralariga eʼtiborsizlik qilganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Florida Bosh prokurori James Uthmeierning taʼkidlashicha, OpenAI va Sam Altman ichki va tashqi xavfsizlik ogohlantirishlarini eʼtiborsiz qoldirib, bolalar hayotini xavf ostiga qoʻygan. 83 sahifalik daʼvo arizasida ChatGPT tufayli ommaviy otishmalar sodir etilgani, zaif qatlam vakillari oʻz joniga qasd qilishga undalgani va voyaga yetmaganlarda ushbu vositaga nisbatan bogʻliqlik yuzaga kelgani keltirilgan.

Aprel oyida boshlangan jinoiy tergov doirasida ChatGPT oʻtgan yili Florida shtat universiteti (FSU) hududida sodir boʻlgan ommaviy otishmada qanday rol oʻynagani oʻrganilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, hujumchi voqeadan avval chatbot bilan maslahatlashgan. OpenAI vakillari esa ushbu fojia uchun javobgarlikni rad etib, ChatGPT jinoyatga sababchi emasligini taʼkidlab kelmoqda.

Bu OpenAI uchun yagona huquqiy muammo emas. Avvalroq kompaniya oʻz joniga qasd qilish usullari haqida maʼlumot bergani uchun Kaliforniyalik oʻsmirning ota-onasi tomonidan sudga berilgan edi. Shuningdek, yaqinda Elon Musk tomonidan ochilgan sud ishi ham yakuniga yetgan boʻlib, unda tadbirkor kompaniyani insoniyatga yordam berish missiyasidan voz kechib, tijorat tashkilotiga aylanganlikda ayblagan edi.

OpenAIChatGPTSam AltmanFloridaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin