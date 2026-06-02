Rossiyada cheklovlar vaqtida ham internetga kirish taʼminlanadi

·58·Texno
Rossiyada cheklovlar vaqtida ham internetga kirish taʼminlanadi

Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat va Federal xavfsizlik xizmatiga (FSB) fuqarolarning internetga barqaror va uzluksiz kirishini taʼminlash boʻyicha topshiriq berdi. Ushbu koʻrsatma hatto tarmoqda cheklovlar joriy etilgan davrlarda ham amal qilishi lozimligi taʼkidlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kreml saytida eʼlon qilingan hujjatga koʻra, asosiy eʼtibor oʻta muhim raqamli servislarning ishlashiga qaratiladi. Birinchi navbatda, sogʻliqni saqlash tizimlari, davlat xizmatlari portali hamda toʻlov tizimlarini oʻz ichiga olgan moliyaviy infratuzilmaning daxlsizligi taʼminlanishi shart.

Mazkur servislar har qanday cheklov choralari qoʻllanilgan taqdirda ham oʻz ish qobiliyatini saqlab qolishi kerak. Bu chora-tadbirlar raqamli iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning barqarorligini saqlashga qaratilgan strategiyaning bir qismi sifatida koʻrilmoqda.

Topshiriqning ijrosi hukumat raisi Mixail Mishustin va FSB direktori Aleksandr Bortnikov zimmasiga yuklatildi. Masʼullar amalga oshirilgan ishlar boʻyicha hisobotni joriy yilning 1-iyuliga qadar taqdim etishlari lozim.

RossiyaInternetFSBRaqamli TexnologiyalarXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23SpaceX Gigabay: 116 metrli ulkan zavod qad koʻtarmoqdaBugun, 14:22Elon Musk’ning 2 tonnalik Starfall «uchar likopchasi» sovuq gazli dvigatellarda ishlaydiBugun, 14:22Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin