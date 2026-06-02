Suyuq yoqilgʻi davri tugaydimi? AQSHda inqilobiy plazmali dvigatel yaratildi

·98·Texno
Suyuq yoqilgʻi davri tugaydimi? AQSHda inqilobiy plazmali dvigatel yaratildi

Amerikaning The Aerospace Corporation korporatsiyasi zamonaviy kosmonavtikaning eng murakkab texnologiyalaridan biri — parvoz davomida bir necha bor oʻchirib-yoqish mumkin boʻlgan qattiq yoqilgʻili raketa dvigatelini ishlab chiqishda katta muvaffaqiyatga erishganini maʼlum qildi. Tadqiqotchilar guruhi allaqachon dvigatelning eksperimental prototipini yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Unda minimal energiya sarflaydigan, elektron boshqariladigan plazma impulslaridan foydalaniladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʼanaviy qattiq yoqilgʻili dvigatellarning asosiy muammosi shundaki, yoqilgʻi bir marta alanga olgach, u toʻliq yonib bitmaguncha jarayonni toʻxtatib boʻlmaydi. Suyuq yoqilgʻili dvigatellardan farqli oʻlaroq, ularni oʻchirish, qayta ishga tushirish yoki tortish kuchini aniq sozlash imkonsiz edi. Shu sababli murakkab kosmik missiyalar uchun odatda qimmatroq va texnik jihatdan murakkab suyuq dvigatel qurilmalari qoʻllaniladi.

Ushbu masalani hal qilish uchun The Aerospace Corporation mutaxassislari Janubiy Kaliforniya universiteti va Harbiy-dengiz aspiranturasi xodimlari bilan kuch birlashtirdi. Tadqiqotchilar nanosekundli plazma impulslari (NPPD) texnologiyasini sinovdan oʻtkazmoqdalar. Bu usul oʻta qisqa elektr razryadlari yordamida qattiq yoqilgʻining yonish jarayonini boshqarish imkonini beradi. Texnologiyaning asosi davomiyligi 100 nanosekunddan kam boʻlgan yuqori kuchlanishli impulslar orqali past haroratli plazma hosil qilishga tayanadi.

Qattiq yoqilgʻili dvigatellar oʻzining sodda konstruksiyasi, ishonchliligi va nisbatan kichik vaznda yuqori tortish kuchi bera olishi bilan kosmik sohada keng qoʻllaniladi. Ularda murakkab turbonasoslar va klapanlar mavjud emas, bu esa ularni arzon va ekspluatatsiya qilishda qulay qiladi. Yangi texnologiya ushbu afzalliklarni saqlab qolgan holda, yonish jarayonini nazorat qilish va dvigatelni qayta yoqish imkonini beradi.

Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, yangi tizim turli turdagi qattiq yoqilgʻilarda ishlashi mumkin va ogʻir bosimli baklarni talab qilmaydi. Bu texnologiya CubeSat formatidagi mitti sunʼiy yoʻldoshlar uchun ham, yirik kosmik apparatlar uchun ham mos keladi. Hozirda loyiha tadqiqotlarning dastlabki bosqichida, biroq kelajakda u sunʼiy yoʻldoshlarning orbital manyovrlar qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda.

KosmosRaketaTexnologiyaAerospaceInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin