Rossiya 10 yil ichida 500 ta yangi samolyot ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

·103·Texno
Rossiya 10 yil ichida 500 ta yangi samolyot ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa yaqin 10–12 yil ichida Rossiya aviakompaniyalarining yangi samolyotlarga boʻlgan ehtiyojini qariyb 500 ta deb baholadi. Ushbu reja Boeing va Airbus kabi xorijiy laynerlar parkining bosqichma-bosqich safdan chiqishi fonida import oʻrnini bosuvchi mahalliy texnikalarga oʻtishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Badexaning soʻzlariga koʻra, fuqaro aviatsiyasi samolyotlarining birinchi partiyasi uchun shartnomalar imzolangan va ular hozirda ishlab chiqarish jarayonida. Keyingi partiyalar boʻyicha asosiy parametrlar kelishib olingan boʻlib, endilikda kompaniya ushbu kelishuvlarni rasmiy shartnomalar orqali mustahkamlashi lozim. Investitsiya dasturining yakunlanishi ushbu hajmdagi ishlab chiqarishni amalga oshirishga imkon beradi.

Rossiya Sanoat va savdo vazirligi vakillarining maʼlum qilishicha, mahalliy samolyotlarning ikkinchi partiyasini ishga tushirish uchun 3 trillion rubldan ortiq mablagʻ talab etiladi. Hukumatga taqdim etilgan takliflar koʻrib chiqilgach, aviatsiya sohasini rivojlantirishning yangi kompleks dasturi tasdiqlanishi kutilmoqda.

Rejalashtirilgan yetkazib berishlar orasida "Aeroflot" uchun 90 ta MS-21, S7 aviakompaniyasi uchun 100 ta Tu-214, "Avrora" uchun 20 ta Il-114-300 hamda kamida 100 ta import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyotlari mavjud. OAK ushbu ehtiyojlar aviakompaniyalar tomonidan aniq buyurtmalar bilan tasdiqlanishiga ishonch bildirmoqda.

AviatsiyaRossiyaOAKSamolyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin