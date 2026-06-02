Rossiya 10 yil ichida 500 ta yangi samolyot ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda
Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa yaqin 10–12 yil ichida Rossiya aviakompaniyalarining yangi samolyotlarga boʻlgan ehtiyojini qariyb 500 ta deb baholadi. Ushbu reja Boeing va Airbus kabi xorijiy laynerlar parkining bosqichma-bosqich safdan chiqishi fonida import oʻrnini bosuvchi mahalliy texnikalarga oʻtishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Badexaning soʻzlariga koʻra, fuqaro aviatsiyasi samolyotlarining birinchi partiyasi uchun shartnomalar imzolangan va ular hozirda ishlab chiqarish jarayonida. Keyingi partiyalar boʻyicha asosiy parametrlar kelishib olingan boʻlib, endilikda kompaniya ushbu kelishuvlarni rasmiy shartnomalar orqali mustahkamlashi lozim. Investitsiya dasturining yakunlanishi ushbu hajmdagi ishlab chiqarishni amalga oshirishga imkon beradi.
Rossiya Sanoat va savdo vazirligi vakillarining maʼlum qilishicha, mahalliy samolyotlarning ikkinchi partiyasini ishga tushirish uchun 3 trillion rubldan ortiq mablagʻ talab etiladi. Hukumatga taqdim etilgan takliflar koʻrib chiqilgach, aviatsiya sohasini rivojlantirishning yangi kompleks dasturi tasdiqlanishi kutilmoqda.
Rejalashtirilgan yetkazib berishlar orasida "Aeroflot" uchun 90 ta MS-21, S7 aviakompaniyasi uchun 100 ta Tu-214, "Avrora" uchun 20 ta Il-114-300 hamda kamida 100 ta import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyotlari mavjud. OAK ushbu ehtiyojlar aviakompaniyalar tomonidan aniq buyurtmalar bilan tasdiqlanishiga ishonch bildirmoqda.
…