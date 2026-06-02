Mach Industries mudofaa startapi bir yilda oʻz qiymatini 4 baravarga oshirdi

·64·Texno
Mach Industries mudofaa startapi bir yilda oʻz qiymatini 4 baravarga oshirdi

22 yoshli Itan Tornton tomonidan asos solingan Mach Industries mudofaa texnologiyalari startapi C seriyasidagi investitsiya raundida 300 million dollar jalb qildi. Mazkur moliyalashtirish bosqichidan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 1,8 milliard dollarga yetdi. Bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichdan qariyb toʻrt baravar koʻpdir — 2025-yil iyun oyida kompaniya 470 million dollarga baholangan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu investitsiya raundiga Infinite Capital va Ribbit Capital jamgʻarmalari boshchilik qildi. Shuningdek, loyihada Bedrock Capital, Sequoia Capital va Khosla Ventures kabi yirik investorlar ishtirok etgan. Mach Industries asoschisi Itan Torntonning soʻzlariga koʻra, avtonom qurol tizimlarini ishlab chiqarish katta kapital talab qiladi, shu sababli kompaniya dastlab 200 million dollar jalb qilishni rejalashtirgan edi, biroq investorlar qiziqishi yuqoriligi sababli bu miqdor 300 million dollarga oshirildi.

2023-yilda tashkil etilgan Mach Industries hozirda beshta avtonom vosita ustida ish olib bormoqda: Viper (vertikal uchish-qoʻnish xususiyatiga ega reaktiv apparat), Glide (yuqori balandlikdagi planer), Stratos (havo kuzatuv platformasi), Dart (dronlarga qarshi arzon tutuvchi vosita) va Pike (uzoq masofali oʻq-dorilarni uchirish qurilmasi). Kompaniya kelasi yili ushbu tizimlarning kamida uchtasini ishlab chiqarishni boshlashni rejalashtirmoqda.

Bundan tashqari, startap yaqinda AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) bilan yangi shartnoma imzoladi. Defense Innovation Unit (DIU) bilan tuzilgan kelishuvga koʻra, kompaniya Harbiy-dengiz kuchlari uchun uchish-qoʻnish yoʻlagiga bogʻliq boʻlmagan yirik zarbdor samolyot ishlab chiqadi. Ushbu loyiha kelajakda tijorat maqsadlarida ham qoʻllanilishi mumkin.

Hozirda Mach Industries jamoasi 350 nafardan ortiq xodimni tashkil etadi. Kompaniya Kaliforniyaning Xantington-Bich shahrida 10 ming kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan ishlab chiqarish zavodiga, shuningdek, boshqa hududlarda dizayn va loyihalash markazlariga ega. Itan Tornton 19 yoshida MIT (Massachusets texnologiya instituti)ni tashlab, ushbu startapga asos solgan edi.

Mach IndustriesMudofaaStartapAvtonom QurollarInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin