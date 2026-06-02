NVIDIA sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi RTX Spark protsessorini taqdim etdi
Taypeydagi Computex koʻrgazmasida NVIDIA kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan RTX Spark nomli yangi protsessorni namoyish etdi. Kompaniya ushbu ishlanmani "superchip" deb atamoqda va u 1 petaflop quvvatga ega boʻlib, OpenClaw yoki Hermes Agent kabi sunʻiy intellekt agentlarini xavfsiz ishga tushirish uchun maxsus loyihalashtirilgan. NVIDIA ushbu yangilik orqali 200 milliard dollarlik CPU bozorida oʻz ulushini kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi RTX Spark chiplari bilan jihozlangan Windows kompyuterlari joriy yilning kuz faslidan sotuvga chiqadi. Ularni ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface va MSI kabi yetakchi brendlar ishlab chiqaradi, keyinchalik Acer va Gigabyte ham ushbu roʻyxatga qoʻshiladi. Microsoft bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan maxsus "sandbox" texnologiyasi tufayli foydalanuvchilar katta til modellarini (LLM) bevosita oʻz qurilmalarida, bulutli xizmatlarsiz ishlatish imkoniyatiga ega boʻladilar.
NVIDIA asoschisi va rahbari Jensen Huangning taʻkidlashicha, ushbu texnologiya ilovalarni qoʻlda ochish, bosish va yozish davriga chek qoʻyadi. "RTX Spark va Microsoft Windows yordamida siz shunchaki soʻraysiz — kompyuter esa ishni bajaradi", — dedi u. Tizim nafaqat ijodkorlar va geymerlar uchun, balki kundalik vazifalarni avtomatlashtiruvchi milliardlab SI-agentlar uchun asosiy vositaga aylanishi kutilmoqda.
Hozirda Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games va Xbox kabi 100 dan ortiq dasturiy taʻminot ishlab chiqaruvchilari yangi chipni qoʻllab-quvvatlashini tasdiqlagan. NVIDIA oʻzining RTX texnologiyasi 1000 dan ortiq oʻyin va ilovalarda tasvir sifatini yaxshilashini va SI funksiyalarini tezlashtirishini vaʻda qilmoqda. Bu NVIDIA uchun 2013-yildagi Surface RT muvaffaqiyatsizligidan soʻng ARM arxitekturasiga asoslangan Windows bozoriga qaytishdagi muhim qadamdir.
…