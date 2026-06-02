NVIDIA sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi RTX Spark protsessorini taqdim etdi

·82·Texno
NVIDIA sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi RTX Spark protsessorini taqdim etdi

Taypeydagi Computex koʻrgazmasida NVIDIA kompaniyasi shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan RTX Spark nomli yangi protsessorni namoyish etdi. Kompaniya ushbu ishlanmani "superchip" deb atamoqda va u 1 petaflop quvvatga ega boʻlib, OpenClaw yoki Hermes Agent kabi sunʻiy intellekt agentlarini xavfsiz ishga tushirish uchun maxsus loyihalashtirilgan. NVIDIA ushbu yangilik orqali 200 milliard dollarlik CPU bozorida oʻz ulushini kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi RTX Spark chiplari bilan jihozlangan Windows kompyuterlari joriy yilning kuz faslidan sotuvga chiqadi. Ularni ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface va MSI kabi yetakchi brendlar ishlab chiqaradi, keyinchalik Acer va Gigabyte ham ushbu roʻyxatga qoʻshiladi. Microsoft bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan maxsus "sandbox" texnologiyasi tufayli foydalanuvchilar katta til modellarini (LLM) bevosita oʻz qurilmalarida, bulutli xizmatlarsiz ishlatish imkoniyatiga ega boʻladilar.

NVIDIA asoschisi va rahbari Jensen Huangning taʻkidlashicha, ushbu texnologiya ilovalarni qoʻlda ochish, bosish va yozish davriga chek qoʻyadi. "RTX Spark va Microsoft Windows yordamida siz shunchaki soʻraysiz — kompyuter esa ishni bajaradi", — dedi u. Tizim nafaqat ijodkorlar va geymerlar uchun, balki kundalik vazifalarni avtomatlashtiruvchi milliardlab SI-agentlar uchun asosiy vositaga aylanishi kutilmoqda.

Hozirda Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games va Xbox kabi 100 dan ortiq dasturiy taʻminot ishlab chiqaruvchilari yangi chipni qoʻllab-quvvatlashini tasdiqlagan. NVIDIA oʻzining RTX texnologiyasi 1000 dan ortiq oʻyin va ilovalarda tasvir sifatini yaxshilashini va SI funksiyalarini tezlashtirishini vaʻda qilmoqda. Bu NVIDIA uchun 2013-yildagi Surface RT muvaffaqiyatsizligidan soʻng ARM arxitekturasiga asoslangan Windows bozoriga qaytishdagi muhim qadamdir.

NVIDIARTX SparkSunʻiy IntellektMicrosoftProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin