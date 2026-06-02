Alphabet sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 80 milliard dollar jalb qiladi

·110·Texno
Alphabet sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 80 milliard dollar jalb qiladi

Google kompaniyasining bosh tashkiloti hisoblangan Alphabet dushanba kuni rejalashtirilgan yirik sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini qurishni moliyalashtirish uchun 80 milliard dollar mablagʻ toʻplash niyatida ekanligini maʼlum qildi. Kompaniya ushbu miqdordagi aksiyalarini sotuvga chiqaradi va tushgan mablagʻlarni umumiy korporativ maqsadlar, jumladan, AI infratuzilmasi hamda global hisoblash quvvatlarini kengaytirish uchun kapital xarajatlarga yoʻnaltiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Rejaning bir qismi sifatida 10 milliard dollarlik aksiyalar Warren Buffett tomonidan asos solingan Berkshire Hathaway yirik global xolding kompaniyasiga sotiladi. Alphabet oʻz bayonotida korxonalar va isteʼmolchilar tomonidan AI yechimlari hamda xizmatlariga boʻlgan talab kompaniyaning mavjud taklif darajasidan oshib ketayotganini taʼkidladi.

Investitsiyalarni koʻpaytirish orqali kompaniya kelajakdagi oʻsish imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatlash uchun oʻzining fundamental infratuzilmasini kengaytirishni maqsad qilgan. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, aksiyalar sotuvi baland balans hisobotini saqlab qolgan holda investitsiyalarni muvozanatli moliyalashtirish imkonini beradi.

Boshqa texnologik gigantlar kabi Google ham joriy yilda yangi AI xizmatlarini qoʻllab-quvvatlash uchun hisoblash quvvatlariga ulkan sarmoya kiritishini eʼlon qildi. Oʻtgan oyda boʻlib oʻtgan Google I/O konferensiyasida bosh direktor Sundar Pichai kompaniya yil yakuniga qadar kapital xarajatlar uchun 180 dan 190 milliard dollargacha mablagʻ sarflashini kutayotganini aytgan edi.

Umuman olganda, Google va boshqa yirik texnologiya kompaniyalari joriy yilda sunʼiy intellekt kapital xarajatlari uchun jami 700 milliard dollargacha mablagʻ sarflashi taxmin qilinmoqda. Bu sohadagi poyga global texnologik bozorda yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.

AlphabetGoogleSunʼiy IntellektInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin