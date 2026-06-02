Alphabet sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 80 milliard dollar jalb qiladi
Google kompaniyasining bosh tashkiloti hisoblangan Alphabet dushanba kuni rejalashtirilgan yirik sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini qurishni moliyalashtirish uchun 80 milliard dollar mablagʻ toʻplash niyatida ekanligini maʼlum qildi. Kompaniya ushbu miqdordagi aksiyalarini sotuvga chiqaradi va tushgan mablagʻlarni umumiy korporativ maqsadlar, jumladan, AI infratuzilmasi hamda global hisoblash quvvatlarini kengaytirish uchun kapital xarajatlarga yoʻnaltiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Rejaning bir qismi sifatida 10 milliard dollarlik aksiyalar Warren Buffett tomonidan asos solingan Berkshire Hathaway yirik global xolding kompaniyasiga sotiladi. Alphabet oʻz bayonotida korxonalar va isteʼmolchilar tomonidan AI yechimlari hamda xizmatlariga boʻlgan talab kompaniyaning mavjud taklif darajasidan oshib ketayotganini taʼkidladi.
Investitsiyalarni koʻpaytirish orqali kompaniya kelajakdagi oʻsish imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatlash uchun oʻzining fundamental infratuzilmasini kengaytirishni maqsad qilgan. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, aksiyalar sotuvi baland balans hisobotini saqlab qolgan holda investitsiyalarni muvozanatli moliyalashtirish imkonini beradi.
Boshqa texnologik gigantlar kabi Google ham joriy yilda yangi AI xizmatlarini qoʻllab-quvvatlash uchun hisoblash quvvatlariga ulkan sarmoya kiritishini eʼlon qildi. Oʻtgan oyda boʻlib oʻtgan Google I/O konferensiyasida bosh direktor Sundar Pichai kompaniya yil yakuniga qadar kapital xarajatlar uchun 180 dan 190 milliard dollargacha mablagʻ sarflashini kutayotganini aytgan edi.
Umuman olganda, Google va boshqa yirik texnologiya kompaniyalari joriy yilda sunʼiy intellekt kapital xarajatlari uchun jami 700 milliard dollargacha mablagʻ sarflashi taxmin qilinmoqda. Bu sohadagi poyga global texnologik bozorda yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.
…