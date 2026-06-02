Kelajak texnologiyasi: Samsung ilk bor HBM5 xotirasini namoyish etdi
Samsung kompaniyasi Computex Taipei 2026 xalqaro kompyuter koʻrgazmasida dunyodagi ilk HBM5 xotira standartini taqdim etdi. Sakkizinchi avlodga mansub ushbu maʼlumotlarni saqlash texnologiyasi yuqori unumdorlikdagi hisoblashlar va sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish sohasidagi kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
HBM5 xotirasining 2029-yildan 2031-yilgacha boʻlgan davrda bozorga chiqarilishi kutilmoqda. Ishlab chiqarish jarayonida eng ilgʻor texnologiyalardan foydalaniladi: taxminlarga koʻra, u 2 nm bazaviy kristal hamda 1 nm DRAM chiplari kombinatsiyasiga asoslanadi. Bu esa qurilmaning energiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.
Issiqlikni chiqarib yuborish masalasida Samsung mutlaqo yangicha yondashuvni qoʻllamoqda. HBM5 standartidagi oʻta yuqori energiya sarfi muammosini hal qilish uchun immersion sovutish texnologiyasidan foydalaniladi. Bu usulda kristal va butun korpus bevosita maxsus sovutuvchi suyuqlikka botiriladi.
Unumdorlik koʻrsatkichlariga koʻra, HBM5 standarti 4096 bitli kirish-chiqish (I/O) interfeysiga oʻtishi kutilmoqda, bu HBM4 koʻrsatkichidan ikki baravar koʻpdir. Standart sifatida 16 qatlamli (16-Hi) arxitektura tanlanadi va har bir stekning oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 4 TB gacha koʻtarilishi bashorat qilinmoqda.
…