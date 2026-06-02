Kelajak texnologiyasi: Samsung ilk bor HBM5 xotirasini namoyish etdi

·43·Texno
Kelajak texnologiyasi: Samsung ilk bor HBM5 xotirasini namoyish etdi

Samsung kompaniyasi Computex Taipei 2026 xalqaro kompyuter koʻrgazmasida dunyodagi ilk HBM5 xotira standartini taqdim etdi. Sakkizinchi avlodga mansub ushbu maʼlumotlarni saqlash texnologiyasi yuqori unumdorlikdagi hisoblashlar va sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish sohasidagi kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

HBM5 xotirasining 2029-yildan 2031-yilgacha boʻlgan davrda bozorga chiqarilishi kutilmoqda. Ishlab chiqarish jarayonida eng ilgʻor texnologiyalardan foydalaniladi: taxminlarga koʻra, u 2 nm bazaviy kristal hamda 1 nm DRAM chiplari kombinatsiyasiga asoslanadi. Bu esa qurilmaning energiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Issiqlikni chiqarib yuborish masalasida Samsung mutlaqo yangicha yondashuvni qoʻllamoqda. HBM5 standartidagi oʻta yuqori energiya sarfi muammosini hal qilish uchun immersion sovutish texnologiyasidan foydalaniladi. Bu usulda kristal va butun korpus bevosita maxsus sovutuvchi suyuqlikka botiriladi.

Unumdorlik koʻrsatkichlariga koʻra, HBM5 standarti 4096 bitli kirish-chiqish (I/O) interfeysiga oʻtishi kutilmoqda, bu HBM4 koʻrsatkichidan ikki baravar koʻpdir. Standart sifatida 16 qatlamli (16-Hi) arxitektura tanlanadi va har bir stekning oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 4 TB gacha koʻtarilishi bashorat qilinmoqda.

SamsungHBM5TexnologiyaSunʼiy IntellektComputex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdiBugun, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfonBugun, 13:51Rossiyada tovushdan tez uchar yoʻlovchi samolyoti prototipi yaratilmoqdaBugun, 13:27Plex narxlar oshishi arafasida yangi ijtimoiy funksiyalarni taqdim etdiBugun, 13:26Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqdaBugun, 13:24Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin