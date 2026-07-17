Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildi

·26·Texno
Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildi

Amazon kompaniyasining bulutli texnologiyalar boʻlimi boʻlmish Amazon Web Services (AWS) tizimida jiddiy texnik nosozlik yuz berdi. Buning oqibatida koʻplab mijozlar oʻz hisoblarida foydalanilmagan xizmatlar uchun astronomik darajadagi — millionlab va hatto milliardlab dollarlik qarzlar paydo boʻlganiga guvoh boʻlishdi. Mazkur holat jahon bozorida bulutli infratuzilma xavfsizligi va hisob-kitob tizimlarining barqarorligi borasidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Juma kuni ertalab koʻplab AWS foydalanuvchilari kutilmagan xabarlardan shokka tushishdi. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan, Reddit platformasida eʼlon qilingan skrinshotlarga koʻra, ayrim kompaniyalarga joriy oy uchun 2,5 milliard dollargacha boʻlgan toʻlov hisoblari chiqarilgan. Vaholanki, ushbu mijozlarning real isteʼmoli bunday katta mablagʻning kichik bir qismiga ham teng boʻlmagan.

Texnik nosozlik sabablari

Amazon rasmiy vakillari vaziyatga munosabat bildirib, muammo kompaniyaning billing (hisob-kitob) hisoblash quyi tizimidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliqligini tasdiqladi. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, notoʻgʻri maʼlumotlar payshanba kuni kechqurun paydo boʻla boshlagan. Dastlabki urinishlar va oxirgi oʻzgarishlarni bekor qilish (rollback) harakatlari kutilgan natijani bermagan, bu esa muammoning koʻlamini yanada kengaytirgan.

Kompaniya status sahifasida eʼlon qilingan yangilanishda aytilishicha, koʻrsatilgan raqamlar mijozlarning haqiqiy foydalanish darajasini aks ettirmaydi. Bu shunchaki billing portalidagi vizual xatolik boʻlib, foydalanuvchilarning bank hisoblaridan bunday mablagʻlar yechib olinishi ehtimoldan yiroq. Biroq, bunday xatolikning oʻzi yirik korporatsiyalar uchun moliyaviy hisobot va rejalashtirishda katta noqulayliklar tugʻdiradi.

Mijozlarning munosabati va xavfsizlik

Koʻplab foydalanuvchilar bir necha milliondan yuzlab million dollargacha boʻlgan asossiz qarzlar haqida xabar berishgan. Oʻzbekistonlik mutaxassislar va mahalliy IT-kompaniyalar ham koʻp hollarda xalqaro loyihalar uchun AWS xizmatlaridan foydalanishini hisobga olsak, bunday global nosozliklar mahalliy bozor ishtirokchilarini ham hushyorlikka chorlaydi. Billing tizimidagi xatoliklar nafaqat moliyaviy, balki kompaniya nufuziga ham putur yetkazishi mumkin.

Hozirda Amazon muhandislari nosozlikni toʻliq bartaraf etish ustida ishlamoqda. Kompaniya foydalanuvchilarni xotirjamlikka chorlab, barcha notoʻgʻri hisob-kitoblar yaqin soatlar ichida tuzatilishini va real koʻrsatkichlar qayta tiklanishini maʼlum qildi. Bu kabi holatlar bulutli provayderlarning avtomatlashtirilgan tizimlariga toʻliq ishonib boʻlmasligini yana bir bor isbotladi.

Eslatib oʻtamiz, AWS jahon bulutli xizmatlar bozorida yetakchi oʻrinni egallaydi va Netflix, Airbnb kabi gigantlardan tortib, minglab kichik startaplargacha uning infratuzilmasiga tayanadi. Shuning uchun ham billing tizimidagi har qanday kichik xatolik global miqyosda katta rezonans keltirib chiqaradi.

AmazonAWSTexnologiyaBillingBulutli Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiLinus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiBugun, 20:53Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiPatreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiBugun, 20:24Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiTesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi