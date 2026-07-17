Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildi
Amazon kompaniyasining bulutli texnologiyalar boʻlimi boʻlmish Amazon Web Services (AWS) tizimida jiddiy texnik nosozlik yuz berdi. Buning oqibatida koʻplab mijozlar oʻz hisoblarida foydalanilmagan xizmatlar uchun astronomik darajadagi — millionlab va hatto milliardlab dollarlik qarzlar paydo boʻlganiga guvoh boʻlishdi. Mazkur holat jahon bozorida bulutli infratuzilma xavfsizligi va hisob-kitob tizimlarining barqarorligi borasidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Juma kuni ertalab koʻplab AWS foydalanuvchilari kutilmagan xabarlardan shokka tushishdi. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan, Reddit platformasida eʼlon qilingan skrinshotlarga koʻra, ayrim kompaniyalarga joriy oy uchun 2,5 milliard dollargacha boʻlgan toʻlov hisoblari chiqarilgan. Vaholanki, ushbu mijozlarning real isteʼmoli bunday katta mablagʻning kichik bir qismiga ham teng boʻlmagan.
Texnik nosozlik sabablariAmazon rasmiy vakillari vaziyatga munosabat bildirib, muammo kompaniyaning billing (hisob-kitob) hisoblash quyi tizimidagi oʻzgarishlar bilan bogʻliqligini tasdiqladi. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, notoʻgʻri maʼlumotlar payshanba kuni kechqurun paydo boʻla boshlagan. Dastlabki urinishlar va oxirgi oʻzgarishlarni bekor qilish (rollback) harakatlari kutilgan natijani bermagan, bu esa muammoning koʻlamini yanada kengaytirgan.
Kompaniya status sahifasida eʼlon qilingan yangilanishda aytilishicha, koʻrsatilgan raqamlar mijozlarning haqiqiy foydalanish darajasini aks ettirmaydi. Bu shunchaki billing portalidagi vizual xatolik boʻlib, foydalanuvchilarning bank hisoblaridan bunday mablagʻlar yechib olinishi ehtimoldan yiroq. Biroq, bunday xatolikning oʻzi yirik korporatsiyalar uchun moliyaviy hisobot va rejalashtirishda katta noqulayliklar tugʻdiradi.
Mijozlarning munosabati va xavfsizlikKoʻplab foydalanuvchilar bir necha milliondan yuzlab million dollargacha boʻlgan asossiz qarzlar haqida xabar berishgan. Oʻzbekistonlik mutaxassislar va mahalliy IT-kompaniyalar ham koʻp hollarda xalqaro loyihalar uchun AWS xizmatlaridan foydalanishini hisobga olsak, bunday global nosozliklar mahalliy bozor ishtirokchilarini ham hushyorlikka chorlaydi. Billing tizimidagi xatoliklar nafaqat moliyaviy, balki kompaniya nufuziga ham putur yetkazishi mumkin.
Hozirda Amazon muhandislari nosozlikni toʻliq bartaraf etish ustida ishlamoqda. Kompaniya foydalanuvchilarni xotirjamlikka chorlab, barcha notoʻgʻri hisob-kitoblar yaqin soatlar ichida tuzatilishini va real koʻrsatkichlar qayta tiklanishini maʼlum qildi. Bu kabi holatlar bulutli provayderlarning avtomatlashtirilgan tizimlariga toʻliq ishonib boʻlmasligini yana bir bor isbotladi.
Eslatib oʻtamiz, AWS jahon bulutli xizmatlar bozorida yetakchi oʻrinni egallaydi va Netflix, Airbnb kabi gigantlardan tortib, minglab kichik startaplargacha uning infratuzilmasiga tayanadi. Shuning uchun ham billing tizimidagi har qanday kichik xatolik global miqyosda katta rezonans keltirib chiqaradi.
…