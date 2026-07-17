Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydi
Mualliflar va ijodkorlar uchun moʻljallangan mashhur Patreon platformasi sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini oʻqitish uchun maʼlumotlarni ruxsatsiz yigʻuvchi botlarga qarshi keskin choralarni eʼlon qildi. Kompaniya endi shunchaki botlardan maʼlumot olmaslikni iltimos qilish bilan cheklanib qolmay, ularni texnik jihatdan butunlay bloklashga oʻtmoqda. Bu qadam mualliflik huquqlarini himoya qilish va ijodkorlar mehnatini AI modellari tomonidan tekinga oʻzlashtirilishining oldini olishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Patreon ushbu kurashda internet infratuzilmasi provayderi hisoblangan Cloudflare kompaniyasi bilan hamkorlikni kengaytirmoqda. Cloudflare tomonidan taqdim etilgan AI Crawl Control texnologiyasi yordamida platforma endi oʻz kontentini skanerlovchi botlarni avtomatik tarzda aniqlaydi va ularning kirishini cheklaydi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, avvalgi choralar yetarli boʻlmagan, chunki AI skraperlari tobora murakkablashib bormoqda.
Robots.txt faylidan real blokirovkaga oʻtishIlgari Patreon koʻplab saytlar kabi robots.txt fayli orqali botlarga qaysi sahifalarni skanerlash mumkin emasligini koʻrsatib kelgan. Biroq, bu usul majburiy emas, balki tavsiyaviy xarakterga ega edi. Koʻplab AI kompaniyalari ushbu koʻrsatmalarni eʼtiborsiz qoldirib, ijodkorlarning yopiq kontentlarini oʻz modellari uchun ozuqa sifatida ishlatishda davom etgan. Patreon blogida taʼkidlanishicha, "Rozilik skraperning oʻzini qanday tutishiga bogʻliq boʻlib qolmasligi kerak".
Yangi tizim sinovdan oʻtkazilganda, AI botlarining haftalik urinishlari soni bir necha mingdan nolga tushgan. Bu esa avvalgi tavsiyaviy cheklovlar deyarli ish bermaganini va botlar sayt qoidalarini ochiqchasiga buzganini koʻrsatadi. Endilikda Patreon oʻzining yangilangan Home Feed va Quips kabi ochiqroq funksiyalarini ham botlardan himoya qila oladi.
Ijodkorlar huquqi va yangi strategiyaPatreon mahsulot boʻyicha direktori Drew Rownyning soʻzlariga koʻra, aksariyat internet platformalarida ijodkorlar oʻz auditoriyasini kengaytirish uchun oʻz ishlarini AI tomonidan oʻqitilishiga rozi boʻlishga majbur. Patreon esa boshqacha yoʻlni tanlamoqda: mualliflar oʻz auditoriyasini oʻstirish bilan birga, oʻz mehnat mahsulidan qanday foydalanilishini toʻliq nazorat qilish huquqiga ega boʻlishi lozim.
Shu bilan birga, platforma barcha botlarni ham bloklamaydi. Qidiruv tizimlarining indekslovchi botlari, yaʼni foydalanuvchilarni Patreon sahifalariga yoʻnaltiruvchi va axborotni tartibga soluvchi agentlar uchun yoʻl ochiq qoladi. Faqatgina maʼlumotlarni oʻgʻirlab, ulardan neyrotarmoqlarni oʻqitishda foydalanuvchi botlar cheklovga uchraydi.
Ushbu oʻzgarishlar butun dunyoda kontent yaratuvchilar va AI gigantlari oʻrtasidagi ziddiyat kuchaygan bir paytda yuz bermoqda. Cloudflare kabi servislar endilikda sayt egalariga oʻz maʼlumotlarini botlarga pullik asosda sotish (Pay Per Crawl) imkoniyatini ham taklif qilmoqda. Patreon hozircha bunday savdo bilan shugʻullanmoqchi emas, balki asosiy eʼtiborni ijodkorlar intellektual mulkini himoya qilishga qaratgan.
…