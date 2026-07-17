Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydi

·27·Texno
Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydi

Mualliflar va ijodkorlar uchun moʻljallangan mashhur Patreon platformasi sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini oʻqitish uchun maʼlumotlarni ruxsatsiz yigʻuvchi botlarga qarshi keskin choralarni eʼlon qildi. Kompaniya endi shunchaki botlardan maʼlumot olmaslikni iltimos qilish bilan cheklanib qolmay, ularni texnik jihatdan butunlay bloklashga oʻtmoqda. Bu qadam mualliflik huquqlarini himoya qilish va ijodkorlar mehnatini AI modellari tomonidan tekinga oʻzlashtirilishining oldini olishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Patreon ushbu kurashda internet infratuzilmasi provayderi hisoblangan Cloudflare kompaniyasi bilan hamkorlikni kengaytirmoqda. Cloudflare tomonidan taqdim etilgan AI Crawl Control texnologiyasi yordamida platforma endi oʻz kontentini skanerlovchi botlarni avtomatik tarzda aniqlaydi va ularning kirishini cheklaydi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, avvalgi choralar yetarli boʻlmagan, chunki AI skraperlari tobora murakkablashib bormoqda.

Robots.txt faylidan real blokirovkaga oʻtish

Ilgari Patreon koʻplab saytlar kabi robots.txt fayli orqali botlarga qaysi sahifalarni skanerlash mumkin emasligini koʻrsatib kelgan. Biroq, bu usul majburiy emas, balki tavsiyaviy xarakterga ega edi. Koʻplab AI kompaniyalari ushbu koʻrsatmalarni eʼtiborsiz qoldirib, ijodkorlarning yopiq kontentlarini oʻz modellari uchun ozuqa sifatida ishlatishda davom etgan. Patreon blogida taʼkidlanishicha, "Rozilik skraperning oʻzini qanday tutishiga bogʻliq boʻlib qolmasligi kerak".

Yangi tizim sinovdan oʻtkazilganda, AI botlarining haftalik urinishlari soni bir necha mingdan nolga tushgan. Bu esa avvalgi tavsiyaviy cheklovlar deyarli ish bermaganini va botlar sayt qoidalarini ochiqchasiga buzganini koʻrsatadi. Endilikda Patreon oʻzining yangilangan Home Feed va Quips kabi ochiqroq funksiyalarini ham botlardan himoya qila oladi.

Ijodkorlar huquqi va yangi strategiya

Patreon mahsulot boʻyicha direktori Drew Rownyning soʻzlariga koʻra, aksariyat internet platformalarida ijodkorlar oʻz auditoriyasini kengaytirish uchun oʻz ishlarini AI tomonidan oʻqitilishiga rozi boʻlishga majbur. Patreon esa boshqacha yoʻlni tanlamoqda: mualliflar oʻz auditoriyasini oʻstirish bilan birga, oʻz mehnat mahsulidan qanday foydalanilishini toʻliq nazorat qilish huquqiga ega boʻlishi lozim.

Shu bilan birga, platforma barcha botlarni ham bloklamaydi. Qidiruv tizimlarining indekslovchi botlari, yaʼni foydalanuvchilarni Patreon sahifalariga yoʻnaltiruvchi va axborotni tartibga soluvchi agentlar uchun yoʻl ochiq qoladi. Faqatgina maʼlumotlarni oʻgʻirlab, ulardan neyrotarmoqlarni oʻqitishda foydalanuvchi botlar cheklovga uchraydi.

Ushbu oʻzgarishlar butun dunyoda kontent yaratuvchilar va AI gigantlari oʻrtasidagi ziddiyat kuchaygan bir paytda yuz bermoqda. Cloudflare kabi servislar endilikda sayt egalariga oʻz maʼlumotlarini botlarga pullik asosda sotish (Pay Per Crawl) imkoniyatini ham taklif qilmoqda. Patreon hozircha bunday savdo bilan shugʻullanmoqchi emas, balki asosiy eʼtiborni ijodkorlar intellektual mulkini himoya qilishga qaratgan.

PatreonSunʼiy IntellektCloudflareTexnologiyaMualliflik Huquqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiLinus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiBugun, 20:53Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiAmazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiBugun, 20:22Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiTesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi