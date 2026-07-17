Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldi
Elektromobillar bozorida akkumulyatorning xizmat qilish muddati va uning quvvatini saqlab qolish xususiyati xaridorlar uchun eng muhim omillardan biri bo‘lib qolmoqda. Shvetsiyaning ishlatilgan elektromobillar savdosiga ixtisoslashgan Carla kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli tadqiqot natijalari kutilmagan haqiqatni yuzaga chiqardi. Ma’lum bo‘lishicha, Tesla Model 3 modellariga o‘rnatilgan CATL kompaniyasining litiy-temir-fosfatli (LFP) batareyalari boshqa barcha turdagi akkumulyatorlardan ko‘ra uzoqroq xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqot doirasida 2022-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda AVILOO diagnostika tizimi yordamida o‘tkazilgan 9954 ta real test natijalari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, hatto 100 ming kilometrdan ortiq masofa bosib o‘tilganidan keyin ham, CATL batareyasi bilan jihozlangan Tesla Model 3 o‘zining asl quvvatining 93,3 foizini saqlab qolgan. Bu ko‘rsatkich qimmatroq va texnologik jihatdan murakkab hisoblangan nikel asosidagi akkumulyatorlardan sezilarli darajada yuqoridir.
Nikel va fosfat qarama-qarshiligiTaqqoslash uchun, LG Chem kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan nikel batareyali versiyalar 91,5 foiz natija ko‘rsatgan bo‘lsa, Panasonic akkumulyatorlari bilan jihozlangan modifikatsiyalar 89,8 va 88,2 foiz ko‘rsatkich bilan ro‘yxatning quyi pog‘onalaridan joy oldi. Shunday qilib, bir xil modeldagi avtomobillarning batareya chidamliligi o‘rtasidagi farq 5 foizgacha yetishi mumkinligi aniqlandi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, LFP-akkumulyatorlarning bunday muvaffaqiyati ularning kimyoviy tarkibidagi termal barqarorlik bilan bog‘liq. Litiy-temir-fosfatli batareyalar yuqori haroratga chidamli bo‘lib, uzoq vaqt davomida o‘z xususiyatlarini yo‘qotmaydi. Bu esa, ayniqsa, issiq iqlim sharoitida yoki tez-tez quvvatlantirish jarayonlarida katta ustunlik beradi.
Foydalanishdagi qulayliklarYana bir muhim jihat shundaki, Tesla kompaniyasi nikel batareyali avtomobil egalariga kundalik foydalanishda quvvatni 80-90 foizgacha to‘ldirishni tavsiya etadi. LFP batareyalari esa 100 foizgacha quvvatlanishni osonlik bilan qabul qiladi va bu ularning degradatsiyasiga (eskirishiga) deyarli ta’sir ko‘rsatmaydi. Bu esa haydovchilarga avtomobilning to‘liq imkoniyatidan xotirjam foydalanish imkonini beradi.
Tesla kompaniyasining Model 3 va Model Y kabi ommabop modellarining bazaviy versiyalarida LFP batareyalariga o‘tishi dastlab tannarxni pasaytirish va nikelga bo‘lgan qaramlikni kamaytirish chorasi sifatida ko‘rilgan edi. Biroq, amaliyotda bu qaror nafaqat iqtisodiy, balki texnik jihatdan ham o‘zini oqladi. O‘zbekiston sharoitida ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, CATL batareyalari bilan jihozlangan modellar uzoq muddatli foydalanish uchun eng maqbul tanlov bo‘lib xizmat qilishi mumkin.
ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, ushbu tadqiqot natijalari ikkilamchi bozorda elektromobillar narxining shakllanishiga ham ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda. Endilikda xaridorlar nafaqat yurgan masofasiga, balki avtomobilga qaysi brendning akkumulyatori o‘rnatilganiga ham alohida e’tibor qaratishlari tabiiy.
…