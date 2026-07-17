Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldi

·30·Texno
Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldi

Elektromobillar bozorida akkumulyatorning xizmat qilish muddati va uning quvvatini saqlab qolish xususiyati xaridorlar uchun eng muhim omillardan biri bo‘lib qolmoqda. Shvetsiyaning ishlatilgan elektromobillar savdosiga ixtisoslashgan Carla kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan keng ko‘lamli tadqiqot natijalari kutilmagan haqiqatni yuzaga chiqardi. Ma’lum bo‘lishicha, Tesla Model 3 modellariga o‘rnatilgan CATL kompaniyasining litiy-temir-fosfatli (LFP) batareyalari boshqa barcha turdagi akkumulyatorlardan ko‘ra uzoqroq xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot doirasida 2022-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda AVILOO diagnostika tizimi yordamida o‘tkazilgan 9954 ta real test natijalari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, hatto 100 ming kilometrdan ortiq masofa bosib o‘tilganidan keyin ham, CATL batareyasi bilan jihozlangan Tesla Model 3 o‘zining asl quvvatining 93,3 foizini saqlab qolgan. Bu ko‘rsatkich qimmatroq va texnologik jihatdan murakkab hisoblangan nikel asosidagi akkumulyatorlardan sezilarli darajada yuqoridir.

Nikel va fosfat qarama-qarshiligi

Taqqoslash uchun, LG Chem kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan nikel batareyali versiyalar 91,5 foiz natija ko‘rsatgan bo‘lsa, Panasonic akkumulyatorlari bilan jihozlangan modifikatsiyalar 89,8 va 88,2 foiz ko‘rsatkich bilan ro‘yxatning quyi pog‘onalaridan joy oldi. Shunday qilib, bir xil modeldagi avtomobillarning batareya chidamliligi o‘rtasidagi farq 5 foizgacha yetishi mumkinligi aniqlandi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, LFP-akkumulyatorlarning bunday muvaffaqiyati ularning kimyoviy tarkibidagi termal barqarorlik bilan bog‘liq. Litiy-temir-fosfatli batareyalar yuqori haroratga chidamli bo‘lib, uzoq vaqt davomida o‘z xususiyatlarini yo‘qotmaydi. Bu esa, ayniqsa, issiq iqlim sharoitida yoki tez-tez quvvatlantirish jarayonlarida katta ustunlik beradi.

Foydalanishdagi qulayliklar

Yana bir muhim jihat shundaki, Tesla kompaniyasi nikel batareyali avtomobil egalariga kundalik foydalanishda quvvatni 80-90 foizgacha to‘ldirishni tavsiya etadi. LFP batareyalari esa 100 foizgacha quvvatlanishni osonlik bilan qabul qiladi va bu ularning degradatsiyasiga (eskirishiga) deyarli ta’sir ko‘rsatmaydi. Bu esa haydovchilarga avtomobilning to‘liq imkoniyatidan xotirjam foydalanish imkonini beradi.

Tesla kompaniyasining Model 3 va Model Y kabi ommabop modellarining bazaviy versiyalarida LFP batareyalariga o‘tishi dastlab tannarxni pasaytirish va nikelga bo‘lgan qaramlikni kamaytirish chorasi sifatida ko‘rilgan edi. Biroq, amaliyotda bu qaror nafaqat iqtisodiy, balki texnik jihatdan ham o‘zini oqladi. O‘zbekiston sharoitida ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, CATL batareyalari bilan jihozlangan modellar uzoq muddatli foydalanish uchun eng maqbul tanlov bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, ushbu tadqiqot natijalari ikkilamchi bozorda elektromobillar narxining shakllanishiga ham ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda. Endilikda xaridorlar nafaqat yurgan masofasiga, balki avtomobilga qaysi brendning akkumulyatori o‘rnatilganiga ham alohida e’tibor qaratishlari tabiiy.

TeslaCATLElektromobilAkkumulyatorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiLinus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdiBugun, 20:53Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiPatreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiBugun, 20:24Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiAmazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi