Ip Man: Huawei rekord darajadagi akkumulyatorga ega yangi smartfon tayyorlamoqda

·62·Texno
Ip Man: Huawei rekord darajadagi akkumulyatorga ega yangi smartfon tayyorlamoqda

Taniqli insayder Digital Chat Station Huawei kompaniyasining Enjoy turkumiga mansub yangi Enjoy 100 Pro Max smartfoni haqidagi maʼlumotlar bilan boʻlishdi. Qurilma kompaniya ichida "Ip Man" kodli nomi ostida ishlab chiqilmoqda va uning rasmiy taqdimoti 2026-yilning oxiriga yaqin oʻtkazilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, Ip Man (1893–1972) — mashhur xitoylik yakkakurash ustasi boʻlib, u Vin-Chun uslubini ochiq oʻrgatishni boshlagan birinchi inson sifatida tarixda qolgan. Yangi smartfonning asosiy oʻziga xosligi brend tarixidagi rekord darajadagi sigʻimga ega akkumulyator boʻlishi aytilmoqda.

Texnik jihatdan qurilmaning yana bir muhim elementi yangi avlod Kirin 8 bir kristalli tizimi (SoC) boʻladi. Ushbu protsessor qurilmaning unumdorligi va energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

Taʼkidlash joizki, ushbu turkumning avvalgi vakili — Enjoy 90 Pro Max sotuvlar boshlanishidanoq bozorda katta muvaffaqiyat qozongan edi. U JD.com platformasida 1000 dan 2000 yuangacha boʻlgan narx segmentida koʻplab mashhur modellarni ortda qoldirib, eng koʻp sotilgan smartfonlar roʻyxatida birinchi oʻrinni egallagan.

HuaweiSmartfonKirin 8TexnologiyaIp Man
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin