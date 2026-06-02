Yandex sunʼiy intellekt davridagi kiberxavfsizlik boʻyicha bepul kurs ochdi
Yandex Praktikum taʼlim platformasi sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan firibgarliklardan himoyalanishga bagʻishlangan yangi bepul kursni ishga tushirdi. Dastur barcha xohlovchilar uchun ochiq boʻlib, raqamli tahdidlarni, xususan, dipfeyklarni (deepfake) aniqlashni oʻrganishni istaganlar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kurs davomida jinoyatchilar odamlarni aldash maqsadida soxta video, tasvir va audioyozuvlarni yaratishda generativ neyrotarmoqlardan qanday foydalanishi haqida batafsil maʼlumot beriladi. Shuningdek, amaliy himoya usullariga ham alohida eʼtibor qaratilgan: shaxsiy akkauntlarni toʻgʻri sozlashdan tortib, kiberhujumlarni qaytarish uchun korporativ AI-tizimlardan foydalanishgacha boʻlgan jihatlar qamrab olingan.
Oʻquv dasturida spamni bloklash, fishing saytlarini aniqlash va shubhali faollikni kuzatishga yordam beradigan texnologiyalar haqida ham soʻz boradi. Kurs toʻrtta moduldan iborat boʻlib, ularning har birini oʻrganish uchun taxminan bir soat vaqt sarflanadi. Dasturga kompaniyaning axborot xavfsizligi boʻyicha direktori Aleksandr Kaleda ishtirokidagi videodarslar kiritilgan.
Yandex Praktikum platformasida murakkab atamalarni tushuntirib beruvchi va darslarning qisqacha mazmunini tayyorlab beruvchi AI-yordamchilar ham mavjud. Oʻqish yakunida ishtirokchilar oʻz bilimlarini sinab koʻrish uchun testdan oʻtadilar va raqamli xavfsizlik boʻyicha maxsus chek-listga ega boʻladilar. Darslar, shuningdek, Prompthub platformasida ham taqdim etilgan.
…