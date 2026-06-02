Yandex sunʼiy intellekt davridagi kiberxavfsizlik boʻyicha bepul kurs ochdi

·55·Texno
Yandex sunʼiy intellekt davridagi kiberxavfsizlik boʻyicha bepul kurs ochdi

Yandex Praktikum taʼlim platformasi sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan firibgarliklardan himoyalanishga bagʻishlangan yangi bepul kursni ishga tushirdi. Dastur barcha xohlovchilar uchun ochiq boʻlib, raqamli tahdidlarni, xususan, dipfeyklarni (deepfake) aniqlashni oʻrganishni istaganlar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kurs davomida jinoyatchilar odamlarni aldash maqsadida soxta video, tasvir va audioyozuvlarni yaratishda generativ neyrotarmoqlardan qanday foydalanishi haqida batafsil maʼlumot beriladi. Shuningdek, amaliy himoya usullariga ham alohida eʼtibor qaratilgan: shaxsiy akkauntlarni toʻgʻri sozlashdan tortib, kiberhujumlarni qaytarish uchun korporativ AI-tizimlardan foydalanishgacha boʻlgan jihatlar qamrab olingan.

Oʻquv dasturida spamni bloklash, fishing saytlarini aniqlash va shubhali faollikni kuzatishga yordam beradigan texnologiyalar haqida ham soʻz boradi. Kurs toʻrtta moduldan iborat boʻlib, ularning har birini oʻrganish uchun taxminan bir soat vaqt sarflanadi. Dasturga kompaniyaning axborot xavfsizligi boʻyicha direktori Aleksandr Kaleda ishtirokidagi videodarslar kiritilgan.

Yandex Praktikum platformasida murakkab atamalarni tushuntirib beruvchi va darslarning qisqacha mazmunini tayyorlab beruvchi AI-yordamchilar ham mavjud. Oʻqish yakunida ishtirokchilar oʻz bilimlarini sinab koʻrish uchun testdan oʻtadilar va raqamli xavfsizlik boʻyicha maxsus chek-listga ega boʻladilar. Darslar, shuningdek, Prompthub platformasida ham taqdim etilgan.

YandexSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikDeepfakeTaʼlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin