NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordi

·1·Texno
NASA Psyche apparati Mars yuzasining noyob tasvirlarini Yerga yubordi

NASA agentligining Psyche kosmik apparati uzoq koinot sari parvozi davomida Mars sayyorasi yonidan oʻtib ketayotib, uning yuzasidagi murakkab relyef shakllari aks etgan yuqori aniqlikdagi suratlarni oldi. Ushbu missiyaning asosiy maqsadi Mars boʻlmasa-da, sayyora yonidan oʻtish chogʻida amalga oshirilgan suratga olish ishlari apparatning ilmiy uskunalarini sinovdan oʻtkazish va qizil sayyora geologiyasiga yangicha nigoh tashlash imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, suratlar 2026-yil 15-may kuni apparatning multispektral kamerasi yordamida olingan va keyinchalik rangli mozaika koʻrinishida birlashtirilgan. Tasvirlarda Marsning janubiy togʻli hududlari, xususan, Iapygia deb ataladigan mintaqaning oʻziga xos xususiyatlari yaqqol koʻzga tashlanadi. Psyche apparati sayyora diskining shimoli-sharqidan janubi-gʻarbi tomon harakatlanib, butun jarayonni bor-yoʻgʻi 6 daqiqa ichida muhrlashga ulgurgan.

Olingan maʼlumotlarning ruxsat etish aniqligi har bir piksel uchun 381 metrdan 440 metrgacha yetadi. Kamera yaqin infraqizil, yashil va koʻk rangli filtrlardan foydalangan holda sirtning turli qismlari orasidagi farqlarni ochib berdi. Bu esa olimlarga Mars yuzasidagi yirik kraterlar, tizmalar, shamol taʼsirida hosil boʻlgan izlar va vulqon tekisliklarining tarkibini batafsilroq oʻrganishga yordam beradi.

Mars geologiyasining yangi qirralari

Tasvirlangan hududning markaziy qismidan biroz pastroqda diametri taxminan 114 kilometrga teng boʻlgan Fournier zarba krateri joylashgan. Shuningdek, kadrning chap qismida Oenotria Scopuli deb nomlanuvchi ulkan jarliklar tizimi koʻzga tashlanadi. Ushbu geologik obʼekt shimoli-sharqdagi yirik Isidis havzasi bilan bogʻliq boʻlib, Mars yuzasining shakllanish tarixi va toʻqnashuvlar davrini oʻrganishda muhim ahamiyatga ega.

Psyche missiyasining bunday muvaffaqiyatli manevrlari nafaqat texnik jihatdan muhim, balki Oʻzbekiston kabi astronomiyaga qiziqish yuqori boʻlgan mamlakatlar yoshlari uchun ham koinot tadqiqotlarining qanchalik keng koʻlamli ekanini koʻrsatadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida millionlab kilometr masofadan bunday aniqlikdagi maʼlumotlarni olish insoniyatning intellektual salohiyati qay darajaga yetganidan dalolatdir.

Asosiy maqsad — sirli metall asteroid

NASA ushbu zondni Mars va Yupiter orbitalari orasidagi asosiy asteroidlar belbogʻida joylashgan, oʻziga xos metall tarkibga ega Psyche asteroidini oʻrganish uchun uchirgan. Olimlarning fikricha, ushbu asteroid qadimgi sayyoralarning shakllanish jarayonida ishtirok etgan "qurilish bloklari" — planetezimallarning yadrosi boʻlishi mumkin. Mars yonidan oʻtish esa apparatga kerakli gravitatsion tezlanishni berish va yoʻnalishni toʻgʻrilash uchun xizmat qildi.

Rejaga koʻra, Psyche asteroidining gravitatsiyasi kosmik apparatni 2029-yilning iyul oyi oxirida oʻziga tortadi. Avgust oyidan boshlab esa asosiy ilmiy dastur start oladi. Apparat taxminan ikki yil davomida asteroid orbitasida boʻlib, uning tarkibi, tuzilishi va kelib chiqish sirlarini oʻrganadi. Bu tadqiqotlar Yer kabi qattiq sirtli sayyoralarning qanday paydo boʻlganini tushunishga yordam beradi.

NASAPsycheMarsKosmosAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Databricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiDatabricks kompaniyasi 188 milliard dollarga baholanib, sunʼiy intellekt bozorida rekord oʻrnatdiBugun, 03:22Xalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiXalqaro koinot stansiyasiga yangi avlod uchuvchi roboti yuboriladiBugun, 02:57Sunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiSunʼiy intellekt va shaxsiy daxlsizlik: Zoom foydalanuvchilari yangi usul oʻylab topishdiBugun, 02:29Serbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichSerbiya NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi: Kosmosni tadqiq etishda yangi bosqichBugun, 02:20AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi